आज का राशिफल: सोमवार के दिन प्रमोशन और पैसे में इजाफे की संभावना के बीच कैसा रहेगा आपका दिन, जानिये यहां...

आज साल 2020 के अगस्त की 24 तरीख यानि 24 अगस्त 2020 को सोमवार monday का दिन है। सोम यानि चंद्र... ज्योतिष में चंद्र को मन का कारक माना गया है। इनका रंग सफेद व रत्न मोती है। इस दिन की कारक देव देवाधिदेव महादेव हैं।

आज का विशेष : Today's Special 24 August 2020...

आज भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि ( 02:31 PM तक फिर सप्तमी ) व दिन सोमवार ( 24 August 2020, monday ) का है। इस दिन स्वाती नक्षत्र ( 03:20 PM तक फिर विशाखा ) रहेगा।

24 अगस्त 2020 का शुभ मुहूर्त...

: अभिजित मुहूर्त : 11:34 AM − 12:26 PM

: अमृत काल : 07:11 AM – 08:40 AM

: रवि योग : 05:35 AM से 03:20 PM तक

24 अगस्त 2020 का अशुभ मुहूर्त...

: कंटक - 08:19:17 से 09:00:33 तक

: राहुकाल - 07:11:36 से 08:47:44 तक

जानिए पं. श्यामनारायण व्यास पंचांगकर्ता के मुताबिक आज 24 अगस्त 2020 राशिनुसार कैसा रहेगा आपका दिन...

आज का राशिफल : Today Rashifal - 24 August 2020, monday

1. मेष राशि :-

किसी विशेष जन से मुलाकात लाभदायक रहेगी। कॅरियर में उन्नतिप्रद प्रस्ताव मिलेंगे। भूमि भवन संबंधित मामले सुलझ सकते हैं। मकान के पुनर्निर्माण में धन खर्च होगा। वाहन क्रय करने की भी संभावना है।

2. वृषभ राशि :-

नौकरी में तबादला लाभकारी साबित होगा। संंतों का सानिध्य प्राप्त होगा। लेकिन,कोई भी कार्य शुरू करने के पहले उसके बारे में पूरी जानकारी लेने के बाद ही निर्णय करें। परिश्रम की अधिकता के कारण थकान महसूस करेंगे।

3. मिथुन राशि :-

व्यवसाय में लाभ की संभावना के बीच यश कीर्ति में वृद्दि होगी। शत्रु सक्रिय होंगे, सतर्क रहे। संपत्ति संबंधित जरूरी अनुबंध हो सकते हैं। बहनों से विवाद की स्थिति बनेगी। मित्रों के साथ समय व्यतीत होगा।

4. कर्क राशि :-

आर्थिक स्थिति में सुधार की संभावना के बीच समय के साथ स्थिति अनुकूल हो रही है। लोगो में आप के प्रति सम्मान बढ़ेगा। तनाव से मुक्त होने के साथ ही भाइयों के साथ सम्बन्ध अच्छे होंगे। पुराने विवाद पक्ष में हल होंगे।

5. सिंह राशि :-

ससुराल पक्ष से कोई खुश खबर मिल सकती है। जीवन साथी को लेकर गलतफहमी का शिकार होने से बचें। समय रहते काम पूरे करें। पारिवारिक कार्यक्रमों में व्यस्त रहेंगे। भवन निर्माण को ले कर उत्साहित रहेंगे।

6. कन्या राशि :-

आकस्मिक किसी बड़े खर्च की आशंका के बीच जल्दबाजी से हानि संभव है। कार्यस्थल पर व्यस्तता रहेगी। विवाद न करें। परिवारिक क्लेश की संभावना है।

7. तुला राशि :-

मित्रों का सहयोग करना होगा। पारिजनों के साथ महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होगी। संतान के कार्यो से नाराज होंगे। समय रहते जरूरी काम निपटा लें, आकस्मिक यात्रा हो सकती है।

8. वृश्चिक राशि :-

अपने काम से संतुष्ट नहीं होने के चलते कार्य विस्तार के योग है। अधिकारी से विवाद हो सकता है। मकान की मरम्मत पर धन लगेगा। विद्युत उपकरण पर धन खर्च होगा। धार्मिक कार्यो में सहभागिता करेंगे।

9. धनु राशि :-

कारोबार को नई सफलता मिलेगी। जबकि प्रशासनिक सेवा से जुड़े लोग अपने कार्य में सफल होंगे। पदोन्नति के योग हैं। पूंजी निवेश में विचार विमर्श करें। पारिवारिक जनों के स्वास्थ की चिंता रहेगी।

10. मकर राशि :-

कार्यस्थल पर सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा और कार्य पूरे होंगे। धन कोष में वृद्धि हॉगी। लेकिन ध्यान रहे किसी पर भी अंधविश्वास न करें, आपके साथ धोखा हो सकता है। पिता के साथ भी वाद विवाद संभव है।

11. कुम्भ राशि :-

आमदानी के नए रास्ते खुलेंगे। भूमि भवन से सम्बंधित मामले यथावत रहेंगे। विवाह चर्चा सफल होगी। वाहन मशीनरी का प्रयोग सतर्कता से करें। संतान के स्वास्थ की चिंता के बीच बीमारी में पैसा लगेगा।

12. मीन राशि :-

सोचे कार्य समय पर होंगे। कारोबार में नई योजना लागू होगी। लेकिन, अभी शेयर में निवेश से बचें। कर्मचारियों द्वारा नुकसान संभव है। जीवन साथी के साथ चल रही मनमुटाव की स्थिति सामान्य हो सकती है।