आज का राशिफल: बुधवार को क्या चमकेगी आपकी किस्मत, जानें यहां

आज साल 2020 के अगस्त की 26 तरीख यानि 26 अगस्त 2020 को बुधवार wednesday का दिन है। ज्योतिष में बुध को राजकुमार का दर्जा प्राप्त है। कुंडली में इसे बुद्धि का कारक माना गया है। इनका रंग हरा व रत्न पन्ना है। इस दिन की कारक देव श्री गणेश जी हैं।

आज का विशेष : Today's Special 26 August 2020...

आज भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि ( 10:39 AM तक फिर नवमी ) व दिन बुधवार ( 25 August 2020, wednesday ) का है। इस दिन अनुराध नक्षत्र ( 01:04 PM तक फिर ज्येष्ठा ) रहेगा।

26 अगस्त 2020 का शुभ मुहूर्त...

: अमृत काल : 03:59 AM अगस्त 27 से 05:34 AM,अगस्त 27

: सर्वार्ध सिद्धि योग : 05:36 AM से 01:04 PM

: रवि योग : 01:04 PM से 05:37 AM, अगस्त 27

26 अगस्त 2020 का अशुभ मुहूर्त...

: कंटक - 16:40:26 से 17:31:31 तक

: राहुकाल - 11:59:27 से 13:35:14 तक

जानिए पं. श्यामनारायण व्यास पंचांगकर्ता के मुताबिक आज 26 अगस्त 2020 राशिनुसार कैसा रहेगा आपका दिन...

आज का राशिफल : Today Rashifal - 26 August 2020, wednesday

1. मेष राशि :-

अपने व्यवहार में परिवर्तन लाए अन्यथा कार्यस्थल पर कर्मचारियों से विवाद हो सकता है। आजीवका के नए स्त्रोत स्थापित होंगे। कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता हे। मान कीर्ति में वृद्धि होगी।

2. वृषभ राशि :-

नए व्यवसायिक अनुबंध हो सकते है। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। नई तकनीक के प्रयोग से लाभ होगा। पारिवारिक यात्रा के योग के बीच धर्म कर्म में रूचि बढेगी।

3. मिथुन राशि :-

अपने सपनों को साकार करने का समय आ गया है, अत: पूरी मेहनत और लगन से अपने कार्य में लग जाएं। आत्मविश्वास और इष्ट बल की मदद से सफलता मिलेगी। साझेदारी से लाभ होगा। मानसिकता बदले और अच्छा सोचें। बुजुर्गो के स्वास्थ की चिंता रहेगी।

4. कर्क राशि :-

पूर्व में किए निवेशों से लाभ होगा। विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं। मन ही मन किसी बात से परेशान हैं, पूर्ण विचार के बाद अपने विश्वसनीयों से विचार कर निर्णय लें। शत्रु सक्रिय होंगे।

5. सिंह राशि :-

अपने कार्यक्षेत्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए अपने गुस्से पर काबू रखें। अपने मन की बातें और व्यापारिक योजना हर किसी को न बताए, अन्यथा नुकसान हो सकता है। बड़ो का अनुभव आप के लिए लाभप्रद रहेगा।

6. कन्या राशि :-

आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। धन संचय में सफल होंगे। संतान सुख की प्राप्ति होगी। आप के विरोधी आप को उलझाने की कोशिश कर रहे हैं, सतर्क रहें। जोखिम के कार्यों से दूर रहे। किसी अजनबी पर भरोसा न करें।

7. तुला राशि :-

कारोबार में उन्नति के योग के बीच कर्मचारियों से सहयोग मिलेगा। न्याय पक्ष मजबूत होगा। ध्यान रहे जीवन में आए उतार चडाव को देखते हुए हताश हो कर न बैठें नहीं तो आप के साथ ही कई अन्य लोगों का भी नुक्सान होगा।

8. वृश्चिक राशि :-

भाग्योदय का समय हे। अपनी पूरी मेहनत से अपने कार्य में लग जाएं, सफल होंगे। कार्यस्थल में लगातार खराब हो रही मशीनरी से परेशान रहेंगे, मशीनरी का स्थान परिवर्तन कर दें समाधान हो जायगा।

9. धनु राशि :-

परिणय चर्चाओं में सफलता मिलेगी। धन लाभ हो सकता है। खानपान में ध्यान देने की जरूरत है। कई दिनों से आप के मन में किसी बात को लेकर दुविधा है। ऐसे में झूठ न बोलें अन्यथा स्वयं फंस सकते हैं।



10. मकर राशि :-

काम को टालना बंद करते हुए समय पर कार्य को करना सीखे। जल्दबाजी में लिए फैसले गलत साबित होंगे। व्यापार को बढ़ाने के लिए कर्ज लेना पड़ सकता है। संतो का सानिध्य प्राप्त हो सकता है।

11. कुम्भ राशि :-

बेहतर सफलता के लिए कार्ययोजना में बदलाव लाते हुए खुद के तौर तरीके को बदलें। परिवार में बहनों के विवाह की चिंता बनी रहेगी। कपास तेल और लोह व्यापार से जुड़े लोगो को नुकसान हो सकता है।

12. मीन राशि :-

नौकरी में तबादले के योग के बीच आर्थिक लाभ होगा। व्यस्तता के चलते जरूरी कार्य आज भी पूर्ण नहीं हो पाएंगे। केवल पैसा कमाने में ही न लगें, बल्कि अपनी जरूरी जिम्मेदारी भी पूरी करें।