Horoscope Today 27 november 2020 :सिंह, तुला धनु व मीन को आज होगा लाभ , जानें अपनी राशि के लिए कैसा रहेगा शुक्रवार?

आज साल 2020 की तारीख 27 नवंबर को शुक्रवार friday का दिन है। ज्योतिष में शुक्र को दैत्यों का गुरु यानि दैत्यगुरु भी माना जाता है। वहीं कुंडली में शुक्र को भागय का कारक कारक माना गया है। इनका रत्न हीरा है। इस दिन की कारक देव माता लक्ष्मी हैं।

आज का विशेष : Today's Special 27 november 2020...

आज कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि ( 07:46 AM तक फिर त्रयोदशी) व दिन शुक्रवार ( 27 november 2020, friday ) का है। इस दिन अश्विनी नक्षत्र ( 12:23 AM नवंबर 28 तक ) रहेगा।

27 नवंबर 2020 का शुभ मुहूर्त...

: अभिजित मुहूर्त : 11:24 AM से 12:07 PM

: अमृत काल : 04:16 PM से 06:04 PM

: सर्वार्थ सिद्धि योग : 06:24 AM से 12:23 AM नवंबर 28

: रवि योग : 12:23 AM नवंबर 28 से 06:25 AM नवंबर 28

27 नवंबर 2020 का अशुभ मुहूर्त...

: कंटक - 12:50:03 से 13:32:57 तक

: राहुकाल - 10:25:19 से 11:45:13 तक

जानिए आज 27 नवंबर 2020 राशिनुसार कैसा रहेगा आपका दिन...

आज का राशिफल : Today Rashifal of all zodiac signs - 27 november 2020, friday...

1. मेष राशि -

समय रहते जरूरी कार्य पूरे कर लें।राजकीय बाधा दूर होगी। भागदौड़ अधिक रहेगी। निवेशादि मनोनुकूल रहेगा। कुछ भी बोलने से पहले सोचें। धार्मिक यात्रा संभव है।

2. वृषभ राशि -

हर किसी पर बहूत जल्दी विश्वास न करें। अपने राज दूसरों को न बताएं, वरना मुसीबत में फंस सकते हैं। पुराना रोग उभर सकता है। वाणी पर नियंत्रण रखें। चोट-चोरी आदि से हानि संभव है, जोखिम न उठाएं।

3. मिथुन राशि -

लंबे समय से चली आ रही परिवार की समस्या दूर होगी। गृहस्थ सुख मिलेगा। बाहरी सहयोग से कार्यसिद्धि होगी। अज्ञात भय से चिंता रहेगी। व्यवसाय मनोनुकूल रहेगा।

4. कर्क राशि -

मन अनुकूल काम न होने से परेशानी बढ़ सकती है। तनाव व चिंता में वृद्धि की संभावना। संपत्ति के कार्य से लाभ होगा। उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। यात्रा होगी। भवन बदलने के योग बन रहे हैं।

5. सिंह राशि -

जो लोग आप के कार्य में अवरोध पैदा कर रहे थे,वे अब खुद आप के कार्य की प्रशंसा करेंगे। स्वादिष्ट भोजन का आनं‍द मिलेगा। बौद्धिक कार्य सफल होंगे। निवेश व यात्रा मनोनुकूल लाभ देंगे।

6. कन्या राशि -

अपने विवेक से रुके काम पूरे करेंगे। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। शारीरिक पीड़ा संभव है। चिंता, तनाव व भय का वातावरण बनेगा। दु:खद समाचार मिल सकता है।

7. तुला राशि -

प्रतियोगी परीक्षा में प्रयास सफल होंगे। घर-बाहर पूछ-परख रहेगी। निवेश शुभ रहेगा। धन प्राप्ति सुगम होगी, जोखिम न लें। विवाह में आ रही परेशानी दूर करने के लिए सबसे भगवान शिव की पूजा करें।

8. वृश्चिक राशि -

समय से अपने काम को करना सीखें। जीवनसाथी की चिंता रहेगी। शुभ समाचार मिल सकता है। धनलाभ होगा। निवेश शुभ रहेगा, जोखिम न लें।

9. धनु राशि -

व्यवसाय में उन्नतिप्रद अवसर आएंगे। अचानक लाभ के अवसर हाथ में आने के साथ ही व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी। विरोधी सक्रिय रहेंगे। चिंता रहेगी। न्यायपक्ष मजबूत होगा।

10. मकर राशि -

न चाहते हुए भी आपको दूसरो के लिए काम करना होगा। विवाद आदि से सम्मान को ठेस पहुंच सकती है। फालतू खर्च बढ़ेगे। तनाव व चिंता का माहौल रहेगा।

11. कुम्भ राशि -

दूसरों की बातो पर जल्द विश्वास न करते हुए, स्वविवेक से सोचें। बकाया वसूली होगी। तनाव और अशांति रह सकती है। प्रयास अधिक करना पड़ेगे। प्रतिद्वंद्वी शांत रहेंगे।

12. मीन राशि -

व्यवसाय में नए अनुबंध लाभदायक रहेंगे। संतान की चिंता रहेगी। नई योजना बनेगी। प्रतिष्ठा वृद्धि होगी। धन प्राप्ति सुगम होगी। विवाद से बचें।वाहन सुख मिलेगा।