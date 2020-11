Horoscope Today 28 November 2020 : शनिवार आज देंगे आपको कर्मों के फल, जानें 12 राशियों का हाल

आज कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 10:21 AM तक फिर चतुर्दशी: Saturday Rashifal

आज साल 2020 की तारीख 28 नवंबर को शनिवार saturday का दिन है। ज्योतिष में शनि को न्याय का देवता माना जाता है। वहीं कुंडली में शनि को दंड के विधान के तहत क्रूर व दुख का कारक कारक माना गया है। इनका रंग काला रत्न नीलम है। इस दिन की कारक देव स्वयं शनिदेव हैं, वहीं इस दिन शनि पर आधिपत्य वाली देवी मां काली और बजरंगबली की पूजा का भी विधान हैं।

आज का विशेष : Today's Special 28 november 2020...

आज कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि ( 10:21 AM तक फिर चतुर्दशी) व दिन शनिवार ( 28 november 2020, saturday ) का है। इस दिन भरणी नक्षत्र ( 03:19 AM नवंबर 29 तक ) रहेगा।

28 नवंबर 2020 का शुभ मुहूर्त...

: अभिजित मुहूर्त : 11:25 AM से 12:07 PM

: अमृत काल : 09:56 PM से 11:44 PM

: सर्वार्थ सिद्धि योग : कोई नहीं

: रवि योग : 06:25 AM से 03:19 AM, नवंबर 29

28 नवंबर 2020 का अशुभ मुहूर्त...

: कंटक - 11:24:39 से 12:07:29 तक

: राहुकाल - 09:05:26 से 10:25:45 तक

जानिए आज 28 नवंबर 2020 राशिनुसार कैसा रहेगा आपका दिन...

आज का राशिफल : Today Rashifal - 28 november 2020, saturday...

1. मेष राशि -

कार्य की अधिकता के बीच संतान की उन्नति से खुशी होगी। सावधान रहें अन्यथा राजकीय कोप का सामना कर पड़ सकता है। वाणी पर नियंत्रण रखें। शुभ समाचार मिलेंगे, लाभ होगा।

2. वृषभ राशि -

आपकी भाग्योन्नति के प्रयास सफल रहेंगे। धन प्राप्ति सुगम होगी। धर्म से जुडी यात्रा सफल रहेगी। विवेक से कार्य करें। सफलता मिलेगी।

3. मिथुन राशि -

परिवार में किसी समारोह की रुपरेखा बनेगी। बड़े खर्च सामने आएंगे। लाभ के अवसर हाथ से निकलेंगे। चिंता, भय व तनाव का वातावरण रहेगा। पिता के साथ मतभेद सम्भव है।

4. कर्क राशि -

व्यवसायिक बकाया वसूली होगी। अस्वस्थता के बीच संतान के विवाह कि चिंता बढ़ेगी। यात्रा सफल रहेगी। उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। प्रेम प्रसंग में टकराव सम्भव है।

5. सिंह राशि -

व्यापार में नई योजनाएं बनेंगी। जो लाभान्वित करेगी। कार्यप्रणाली में सुधार होगा। शत्रु आप के कार्यों में अवरोध पैदा करने की कोशिश करेंगे। परिवार में भय व कष्ट का माहौल रहेगा। लेकिन,निवेश शुभ रहेगा।

6. कन्या राशि -

आज आप की धार्मिक आस्था बढ़ेगी। भवन के निर्माण में आ रही प्रशासनिक बाधा दूर होगी। निवेश-नौकरी मनोनुकूल रहेंगे। जीवनसाथी की की चिंता रहेगी बड़ा निवेश करके जोखिम न लें।

7. तुला राशि -

मनचाहा जीवन साथी मिलने से प्रसन्न रहेगे। कारोबार में बार बार हो रहे नुकसान से चिंतित रहेगे। विवाद से हानि संभव है। जोखिम-जमानत के कार्य टालें। भय व चिंता सताएंगे। शत्रु शांत रहेंगे।

8. वृश्चिक राशि -

नए लोगों से संपर्क आगे बढ़ने में मददगार साबित होगा। वाहन सुख मिलेगा। घर परिवार की‍ चिंता रहेगी। वाणी पर नियंत्रण रखें। प्रेम-प्रसंग में अनुकूलता रहेगी। यात्रा सफल रहेगी।

09. धनु राशि -

परिवार के लोगो की नासमझी की वजह से क्रोधित होंगे। राजनीति में नाम कमाने के लिय अधिक मेहनत करना होगी। संपत्ति के कार्य लाभ देंगे। व्यवसायिक उन्नति होगी। नेत्र पीड़ा की संभावना के बीच फालतू खर्च होगा। परिश्रम अधिक होगा।

10. मकर राशि -

मन में प्रसन्नता रहेगी।समय पर कार्य होने से आत्मविश्वास बढेगा। पार्टी-पिकनिक का आनंद मिलेगा। धर्म-कर्म में रुचि रहेगी। विद्यार्थी वर्ग सफल रहेगा। विदेश जाने के प्रबल योग बन रहे हैं।

11. कुम्भ राशि -

आजीविका के साधनों में वृद्धि होगी। नए वस्त्रों की प्राप्ति सम्भव है। मेहनत का फल न मिलने से क्रोध व् दुःख होगा। कलह व हानि संभव है। चिंता जनक समाचार मिल सकता है। किसी के निजी झंझटों में न पड़े।

12. मीन राशि -

जीवन साथी के साथ मतभेद होगा। आय के नए स्त्रोत हाथ आएंगे। संतो का सानिध्य प्राप्त होगा। शरीर कष्ट रह सकता हे। धन प्राप्ति सुगम होगी। प्रतिष्ठा वृद्धि होगी।