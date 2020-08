आज का राशिफल: महीने का आखिरी दिन- सोमवार, इन 7 राशि वालों के लिए रहेगा खास

आज साल 2020 के अगस्त की आखिरी तरीख यानि 31 अगस्त 2020 को सोमवार monday का दिन है। सोम यानि चंद्र... कुंडली में चंद्र को मन का कारक माना गया है। इनका रंग सफेद व रत्न मोती है। इस दिन के कारक देव भगवान शिव हैं।

आज का विशेष : Today's Special 31 August 2020...

आज भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि ( 08:48 AM तक फिर चतुर्दशी ) व दिन सोमवार ( 31 August 2020, monday ) का है। इस दिन श्रवण नक्षत्र ( 03:04 PM तक फिर धनिष्ठा ) रहेगा।

31 अगस्त 2020 का शुभ मुहूर्त...

: अभिजित मुहूर्त : 11:33 AM − 12:23 PM

: अमृत काल : 05:33 AM, सितंबर 01 से 07:16 AM, सितंबर 01

: सर्वार्थ सिद्धि योग : 05:38 AM − 03:04 PM

: रवि योग : 03:04 PM से 05:39 AM, सितंबर 01

31 अगस्त 2020 का अशुभ मुहूर्त...

: कंटक - 08:10:08 से 09:00:46 तक

: राहुकाल - 07:13:11 से 08:48:06 तक

जानिए पं. श्यामनारायण व्यास पंचांगकर्ता के मुताबिक आज 31 अगस्त 2020 राशिनुसार कैसा रहेगा आपका दिन...

आज का राशिफल : Today Rashifal - 31 August 2020, monday

1. मेष राशि :-

सामाजिक वर्चस्व में वृद्धि होगी। मित्र आप के कार्यों में सहायक होंगे। मन में किसी बात को ले कर दुविधा के कारण तनाव महसूस कर सकते हैं। उधार दिया पैसा आने में संदेह के बीच यात्रा सुखद होगी।

2. वृषभ राशि :-

कारोबार में नई तकनीक का प्रयोग लाभांवित करेगा। धन आगमन में हो रही रुकावट दूर होगी। कार्यस्थल पर सहकर्मी आप की सफलता से खुश नहीं दिखेंगे। कार्यो में हो रही देरी से चिंतित होने के साथ ही बहनों से झगड़े की संभावना है।

3. मिथुन राशि :-

धनार्जन के नये स्त्रोत स्थापित होंगे। दोस्तों के साथ किसी जरूरी मसले पर चर्चा होगी। माता के स्वास्थ की चिंता रहेगी। पारिवारिक मांगलिक आयोजनों की रुपरेखा के बीच धार्मिक माहौल में समय व्यतीत होगा।

4. कर्क राशि :-

रुके कार्य और योजनाओं को क्रियाशील करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। जीवन साथी का साथ मिलेगा। बीमारी के कारण तनाव पैदा होगा पर घबराएं नहीं, अपने इष्ट पर भरोसा रखें। सब अनुकूल होगा।

5. सिंह राशि :-

नई योजनाओ में पूंजी निवेश सोच समझ कर करें। पुराने विवाद से युक्त जमीन जायदाद के मसले लंबित होंगे। नए संपर्क आप को ख्याति दिलवा सकते हैं। कारोबार विस्तार के योग के बीच शत्रु परास्त होंगे।

6. कन्या राशि :-

नया काम शुरू करने से पहले अनुभवी लोगों से मार्ग दर्शन व सलाह लें। पूंजी निवेश करने में सतर्क रहें, किसी की बातों में न आते हुए खुद को परिपक्व करें। अध्ययन के लिए कर्ज लेना पड़ सकता है।

7. तुला राशि :-

आर्थिक स्थिति में पहले से सुधार होगा। नए संपर्क स्थापित होंगे। जिन अपनों ने आप से दूरिया बना लीं हैं, समय रहते अपने स्वभाव और व्यवहार में बदलाव लाते हुए उनसे वापस जुड़ जाएं।



8. वृश्चिक राशि :-

भाग्योदय की संभावना के बीच कार्यस्थल पर किसी से आकर्षित होंगे। पारिवारिक लोगों से संबंध मधुर होंगे। जो भी काम करें पुरे आत्मविश्वास के साथ और आनंद से करें, ऐसा करने से आप निश्चित सफल होंगे।

9. धनु राशि :-

नौकरी में बदलाव के योग के बीच नए व्यापार की शुरुआत अनुकूल होगी। राजनीति से जुड़े लोग मनचाही सफलता पा सकते हैं। अनावश्यक विवादों में न बोलें, वरना नुक्सान हो सकता है। कान संबंधित पीड़ा हो सकती है।

10. मकर राशि :-

आर्थिक मामले सुलझने की उम्मीद है। रूचि अनुसार काम मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। लेकिन, जिन लोगों की आप ने मदद की थी, वही आज आप का विरोध करेंगे। सुख सुविधा पर खर्च संभव है। मानसिक अस्थिरता रहेगी।

11. कुम्भ राशि :-

कारोबार में नये सौदे लाभप्रद रहेंगे। वैचारिक मतभेद दूर होंगे। किसी को अपने मन की बात बताने का मौका मिलेगा। रुके कार्य पूरे होने में अभी समय लग सकता है। मांगलिक खर्च संभव है।

12. मीन राशि :-

बीती बातों को भुला कर अपने रिश्तों की नई शुरुवात करें। आप की उन्नति से विरोधी को तकलीफ हो सकती है। राजनीति के चलते शत्रु आप को नुकसान पहुंचाने का हर संभव प्रयास करेंगे।