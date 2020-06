आज का राशिफल: इन छह राशि वालों का भाग्य देगा साथ होगी तरक्की

आज जून का पांचवा दिन यानि 05 जून 2020 को शुक्रवार का दिन है। शुक्र को ज्योतिष में भाग्य का कारक माना जाता है, इसका रंग लाल व रत्न हीरा है। जबकि इसकी कारक देवी मां लक्ष्मी हैं।

आज का विशेष : Todays Special 04 june 2020

आज ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा ( 12:41 AM, जून 06 तक ) व दिन शुक्रवार का है। इस दिन अनुराधा नक्षत्र ( 04:44 PM तक - ज्येष्ठा ) रहेगा।

05 जून 2020 शुभ मुहूर्त...

अभिजित मुहूर्त - 11:29 AM से 12:24 PM

अमृत काल - 07:09 AM से 08:37 AM

सर्वार्थ सिद्धि योग - 05:07 AM से 04:44 PM

05 जून 2020 का अशुभ मुहूर्त...

यमगण्ड - 15:21:25 से 17:03:50 तक

राहुकाल - 10:14:11 से 11:56:36 तक

गुलिक काल - 06:49:22 से 08:31:47 तक

जानिए पं. श्यामनारायण व्यास पंचांगकर्ता के मुताबिक आज 04 जून 2020 राशिनुसार कैसा रहेगा आपका दिन...

1. मेष राशि-

समय अच्छा है। नए संबंधों से लाभ मिलेगा। तेल तिलहन अनाज और वस्त्रों के व्यवसायी लाभान्वित होंगे। विलासिता के सामानों पर भारी खर्च के बीच झूठ बोल कर खुद नुकसान कर बैठेंगे।

2. वृषभ राशि-

व्यापार में बदलाव की स्थिति के बीच आकस्मिक धन लाभ होगा। प्रेम प्रसंग में सफलता मिल सकती है। वाहन मशिनरी का प्रयोग सावधानी से करें। कार्य की अधिकता से व्यस्त रहेंगे।

3. मिथुन राशि-

कई दिनों से जो रुके हुए कार्य आज सहज ही हो जाएंगे। पुराना दिया हुआ पैसा आज मिलने वाला है। मानसिक तनाव में रिलीफ मिलेगा। जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं, वह आज मिल सकता है।

4. कर्क राशि-

आप की कार्य कुशलता से लोग प्रभावित होंगे। लेकिन कॅरियर में स्थिरता नहीं मिलने से तनाव में रहेंगे। विदेश जाने के योग बनते बनते टल सकते हैं। भावनात्मक संबंधों में नजदीकियां बढेंगी।

5. सिंह राशि-

भूमि में निवेश से लाभ होगा। अपनी बात को अधिकारी वर्ग को समझाने में सफल रहेंगे। आत्मविश्वास में कमी के चलते योग्यता अनुसार सफलता नहीं मिलेगी। अतिथियों के आगमन के चलते आज के सारे काम अटके रहेंगे।

6. कन्या राशि-

नए संबंधो में नजदीकी बढ़ेगी, किसी का बेसब्री से इन्तजार होगा। आकस्मिक धन लाभ की संभावना है। कार्यस्थल पर सहकर्मियों से मनमुटाव के चलते मामूली बात पर विवाद की स्थिति बन सकती है।

7. तुला राशि-

अपने कॅरीयर में बदलाव लाने की चाहत के बीच बड़ों की राय आपको सफलता के रास्ते दिखाएगी। परीक्षा परिणाम अनुकूल रहेंगे। वैवाहिक अडचनें दूर करने के लिए 'ॐ भोमाय नम:' का नियमित जाप करें, लाभ होगा।

8. वृश्चिक राशि-

राजकार्य से जुड़े लोगों को आज नई जिमेदारी मिल सकती है। कार्यस्थल पर माहौल सामान्य रहेगा। मौज मस्ती में समय व्यतीत होगा। संतान की पढ़ाई को ले कर चिंतित रहेंगे।

9. धनु राशि-

समय रहते कार्य पूरा करें, क्योंकि मेहनत करने से भाग्य में बदलाव दिखेगा। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। आकस्मिक यात्रा के बीच आप की मन मर्जी से नुकसान हो सकता है। अपने बच्चो से मित्रवत व्यवहार करें।

10. मकर राशि-

नए व्यापारिक सोदे होंगे। मित्रों के सहयोग से कारोबार में उन्नति संभव है। वाणी पर संयम रखते हुए अपने जीवन साथी को समझने की कोशिश करे। धर्म कर्म में रूचि बढेगी।

11. कुम्भ राशि-

आज जोखिम-जमानत के कार्य टालें। पारिवारिक चिंता और तनाव रहेगा। संतान के कार्यो में व्ययवृद्धि होगी। अस्वस्थता व आलस्य आपको परेशान करेंगे।

12. मीन राशि-

परिणय चर्चाओं में सफलता मिलने के योग है। शिक्षा जगत से जुड़े लोगो का तबादला हो सकता है। कारोबार में बड़े निवेश से बचें, संतान के पक्ष में कोई बड़ा फैसला लेना होगा।