आज का राशिफल: सोमवार के दिन इन राशि वालों का चमकेगा भाग्य

आज जून का 8वां दिन यानि 8 जून 2020 को सोमवार का दिन है। सोम का अर्थ चंद्र है, जिसे ज्योतिष में मन का कारक माना जाता है, इनका रंग सफेद व रत्न मोती है। वहीं इसके कारक देव देवाधिदेव महादेव हैं।

आज का विशेष : Today's Special 08 june 2020

आज आषाढ़ माह कृष्ण पक्ष की तृतीया ( 07:56 PM तक - चतुर्थी ) व दिन सोमवार का है। इस दिन पूर्वाषाढा नक्षत्र ( 01:45 PM तक - उत्तराषाढा ) रहेगा।

08 जून 2020 शुभ मुहूर्त...

अभिजित मुहूर्त - 11:30 AM से 12:25 PM

अमृत काल - 09:02 AM से 10:37 AM

08 जून 2020 का अशुभ मुहूर्त...

यमगण्ड - 10:14:34 से 11:57:09 तक

राहुकाल - 06:49:25 से 08:32:00 तक

गुलिक काल - 13:39:44 से 15:22:18 तक

जानिए पं. श्यामनारायण व्यास पंचांगकर्ता के मुताबिक आज 06 जून 2020 राशिनुसार कैसा रहेगा आपका दिन...

आज का राशिफल : Rashifal 08 JUNE 2020

1. मेष राशि :-

आज अचानक धन प्राप्ति संभव है। इसके अलावा आपको परिजनों इष्ट मित्रों से भेंट, उपहार की प्राप्ति होगी। वाणी पर संयम रखें अन्यथा काम बिगड़ सकते हैं। व्यापार अच्छा चलेगा। मेहमानों का आगमन होगा।



2. वृषभ राशि :-

आज का दिन शुभ है। सुबह से ही कार्यों की व्यस्तता बनी रहेगी। घरेलू कार्य में दिन बीतेगा। उत्साहपूर्वक व्यावसायिक योजनाओं को पूरा करेंगे और सफल होंगे। कार्यक्षमता एवं कार्यकुशलता बढ़ेगी, लेकिन स्वास्थ्य कमजोर रहेगा।



3. मिथुन राशि :-

काम की व्यस्तता में परिवार को नजरअंदाज न करें। अपरिचित व्यक्तियों के सहयोग से आत्मविश्वास बढेगा। खर्चों में कमी का प्रयास करें। सोचे काम समय पर पूरे होंगे। मन पसन्द भोजन मिलेगा।



4. कर्क राशि :-

आज परिजनों के साथ सत्संग का लाभ मिलेगा। व्यक्तिगत समस्या का निदान होगा। व्यापारिक कार्य से यात्रा हो सकती है। सामाजिक प्रतिष्ठा का ध्यान रख कर कार्य करें। स्वास्थ्य लाभ होगा।

5. सिंह राशि :-

नौकरी में अधिकारी प्रसन्नता दर्शाएंगे पर संभल कर रहें। अच्छे व्यक्तियों से भेंट होगी। आज के दिन आप मेहमानों की खातिरदारी में लगे रहेंगे। दोस्तों के साथ मौज मस्ती में समय बीतेगा।



6. कन्या राशि :-

प्रेम प्रसंग में सफलता मिलेगी। वाहन सुख मिलेगा। व्यवसाय में सतर्कता और सावधानीपूर्वक योजनाओं को अंजाम दें। लापरवाही से काम नहीं करें। विद्यार्थी शिक्षा में सफलता अर्जित करेंगे।



7. तुला राशि :-

आज लाभकारी निवेश बढ़ेगा। बड़े और प्रतिष्ठित लोगों से संबंधों का लाभ मिलेगा। वाहन प्राप्ति के योग हैं। जोखिम, जवाबदारी के कामों में सावधानी आवश्यक है। आर्थिक लाभ होगा।



8. वृश्चिक राशि :-

आज व्यापार अच्छा चलेगा। पारिवारिक वातावरण खुशनुमा रहेगा। यात्रा लाभदायक रहेगी। आशानुरूप आमदनी होगी। वाहन क्रय करने के योग बन रहे हैं। निवेश से लाभ हो सकता है। हनुमान जी आरधना करें।

9. धनु राशि :-

नए वस्त्र आभूषण की प्राप्ति होगी। दिन की शुरुआत भक्ति भाव से होगी। स्थायी संपत्ति, क्रय-विक्रय से लाभ होगा। अनुभव का लाभ मिलेगा। पारिवारिक वातावरण से ना खुश रहेगे। किसी की भी निंदा न करे।



10. मकर राशि :-

समय पर काम होने से राहत मिलेगी। व्यापार-व्यवसाय में अनुभव से लाभ होगा।, निवेश में सफलता मिलेगी। समय का सदुपयोग होगा। मित्रों के साथ देव दर्शन होगें।आज खर्च अधिक होने की उमीद है।

11. कुम्भ राशि :-

कारोबार में दूसरों पर बहुत अधिक विश्वास न करें। व्यवहार कुशलता और सहनशक्ति के बल पर समस्या का समाधन होगा। मित्रों से सहयोग मिलेगा। यात्रा सम्भव है।

12. मीन राशि :-

आर्थिक मामलों में आज लाभ होगा। कार्यस्थल पर प्रलोभन से बचें। दूसरे के भरोसे न रहें वरना अपना नुकसान कर लेंगे। परिवार की समस्याएं स्वविवेक से हल होंगी। दूसरों को देख कर द्वेष करना छोड़ दें।