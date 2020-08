आज का राशिफल : बृहस्पतिवार का दिन इन 7 राशि वालों के लिए रहेगा खास

आज अगस्त 2020 की 6 तारीख यानि 06 अगस्त 2020 को बृहस्पतिवार thursday का दिन है। ज्योतिष में बृहस्पति को देवताओं का गुरु यानि देवगुरु भी कहा जाता है, इसी कारण इस दिन का एक नाम गुरुवार भी है। वहीं कुंडली में गुरु को विद्या का कारक माना जाता है। इसका रंग पीला व रत्न पुखराज है। इस दिन के कारक देव श्री हरि विष्णु हैं, वहीं इस दिन विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा का भी विधान है।

आज का विशेष : Today's Special 06 August 2020

आज भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि ( 12:14 AM, अगस्त 07 तक फिर चतुर्थी ) व दिन बृहस्पतिवार ( 06 August 2020, thursday ) का है। इस दिन शतभिषा नक्षत्र ( 11:18 AM तक फिर पूर्व भाद्रपद ) रहेगा।

06 अगस्त 2020 का शुभ मुहूर्त...

: अभिजित मुहूर्त - 11:37 AM से 12:30 PM

: अमृत काल - 04:49 AM, अगस्त

07 से 06:34 AM, अगस्त 07

06 अगस्त 2020 का अशुभ मुहूर्त...

: कंटक - 15:08:28 से 16:01:17 तक

: राहुकाल - 13:42:39 से 15:21:40 तक

जानिए पं. श्यामनारायण व्यास पंचांगकर्ता के मुताबिक आज 06 अगस्त 2020 राशिनुसार कैसा रहेगा आपका दिन...

आज का राशिफल : Today Rashifal - 06 August 2020, Thursday

1. मेष राशि :-

कार्यस्थल पर आ रही समस्या के निदान के लिए वहां पर वास्तु अनुरूप परिवर्तन करें,तुरंत लाभ होगा। हवाई यात्रा के योग बन रहे हैं। पारमार्थिक कार्यों में शामिल होंगे।

2. वृषभ राशि :-

एक समय पर एक ही काम करें। बेहतर उन्नति के लिए अपने व्यवहार और कार्य प्रणाली में बदलाव लाएं। अधिकारी वर्ग प्रभावित होगा। विद्युत उपकारण खरीद सकते हैं।

3. मिथुन राशि :-

ग्रह अनुकूल हैं। आज के दिन आप के कार्यो में गति आएगी। जिससे मन प्रसन्न रहेगा। प्रेम प्रसगों में सफलता मिलने की संभावना के बीच पारिवारिक सहयोग मिलेगा। समय रहते जरूरी कार्य पूरे कर लें।

4. कर्क राशि :-

पारिवारिक आयोजन से दूरिया मिट सकती हैं। ध्यान रहें आपकी सफलता के पीछे आपके परिश्रम के साथ कई लोगों की दुआ भी हैं। लेकिन, स्वास्थ पर धन खर्च होने के साथ ही आज शत्रु वर्ग सक्रिय रहेगा।

5. सिंह राशि :-

तेल व्यापारी आज ज्यादा मुनाफा कमा सकेंगे। विदेश जाने के योग होने के साथ ही आज नया व्यपार शुरू हो सकता है। लेकिन, कानूनी अडचनों की संभावना के बीच किसी बात से बेचैन रहेंगे।

6. कन्या राशि :-

कई दिनों से अटके मसले आज सुलझ सकते हैं। किसी प्रभावकारी व्यक्ति से मुलाक़ात हो सकती है। लेकिन, ध्यान रहे समय रहते अपनी गलतियां सुधार कर लें।

7. तुला राशि :-

आज आप के वाक् चातुर्य से कार्य बन जाएंगे। चिंता त्यागते हुए व्यर्थ सोचना बंद करें, जो होगा अच्छा होगा। लेकिन, आपके शत्रु नुक्सान पंहुचा सकते हैं, अत: सतर्क रहें। हनुमान जी के सेवा से लाभ होगा।

8. वृश्चिक राशि :-

आज मौज मस्ती पर धन खर्च होगा। उपहार मिलने की संभावना के साथ ही लोगों से संपर्क बढेगा। वाहन सुख संभव है। लेकिन, पड़ोसियों से आज विवाद की संभावना के बीच स्वास्थ में सुधार के लिए डॉक्टर बदलना पड़ सकता है।

9. धनु राशि :-

कार्यस्थल पर खुशनुमा माहौल की संभावना के बीच आज धन प्राप्ति के योग हैं। रंगमंच से जुड़े जातकों के मान में वृद्धि होगी। वहीं पारिवार में आई समस्या का निदान होगा। लेकिन, समय की अस्थिरता से परेशान रहेंगे।

10. मकर राशि :-

आज खानपान पर पूर्ण नियंत्रण रखें। अकस्मात आए खर्च से बजट प्रभावित होगा। आज भी कार्य पूरे नहीं हो पाने की संभावना के बीच किसी से अकारण विवाद हो सकता है। किसी अनजान पर भरोसा न करें।

11. कुंभ राशि :-

व्यपारिक उन्नति के अवसर की संभावना के बीच कार्यों में आ रही परेशानी से सहज ही निकल जाएंगे। बर्तन व्यापारियों के लिए समय उपयुक्त है। परोपकारी बनें।

12. मीन राशि :-

धैर्य रखे जल्द बाजी में नुकसान हो सकता हे। कानूनी कार्यो में उलझ सकते हे। मामूली बात पर विवाद संभव है। भाई बहनों के साथ समय व्यतीत होगा।