साप्ताहिक राशिफल (17 मई से 23 मई 2021): मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा यह सप्ताह

ग्रहों की गणना इस सप्ताह (17 May to 23 May 2021) जो इशारा कर रही है, उसके अनुसार इस समय मेष राशि के लोगों के लिए कैसा रहेगा आइये जानते हैं...

मेष साप्ताहिक राशिफल (Mesh Saptahik Rashifal)

इस सप्ताह व्यवसाय में आप उत्साह के साथ आगे बढ़ेंगे और प्रगति कर सकेंगे। इस दौरान कार्ययोजना पर पूरे जोश-खरोश के साथ जुटेंगे, लेकिन कोई है, जो आपको ऐसा करने से रोक रहा है इसलिए सतर्क रहें और मेहनत करते रहें।

मन में उत्साह के संचार के बीच अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। मैन्यूफैक्चरिंग में जुड़े लोगों को तकनीकी स्टाफ और कर्मचारियों की काफी मदद मिलेगी। इस समय कमीशन, कांट्रैक्ट पर काम करने वाले संभल कर चलें।

इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में अपना रास्ता बनाने की कोशिश के बीच भागीदार औऱ दोस्तों का अच्छा सहयोग मिलेगा। जबकि सप्ताह के अंत में राजकीय मामलों में अवरोधों की आशंका है।

स्वास्थ्य के मामले में इस सप्ताह मानसिक व्याकुलता और बेचैनी रहेगी। लेकिन शारीरिक तौर पर आपको मन ही मन मजबूत होने का एहसास होगा।

छात्रों का मन पढ़ाई से उचटने की संभावना के बीच प्रेम संबंधों में निकटता बढ़ेगी। पारिवारिक संबंधों में सुधार के चलते जीवनसाथी का सहयोग बना रहेगा। आप वाणी के प्रभाव से खास लोगों को आकर्षित करेंगे।

उपाय: इस सप्ताह माता लक्ष्मी की नियमित पूजा करें।

लकी दिन: सोमवार,मंगलवार व रविवार।