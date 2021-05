साप्ताहिक राशिफल (24 मई से 30 मई 2021): मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा यह सप्ताह

जीवन का हर दिन आपकी जिंदगी में कुछ न कुछ परिवर्तन लेकर ही आता है, ऐसे में हर व्यक्ति भविष्य को लेकर आशा रखता है। हर दिन की तरह ही हर सप्ताह भी जीवन में कई तरह के नए अनुभवों को हमारे जीवन में लाता है। जिसके चलते हर कोई अपने आने वाले समय के बारे में जानने के लिए लालयित रहता है।

ग्रहों की गणना इस सप्ताह (24 May to 30 May 2021) जो इशारा कर रही है, उसके अनुसार इस समय मेष राशि के लोगों के लिए कैसा रहेगा आइये जानते हैं...

मेष साप्ताहिक राशिफल (Mesh Saptahik Rashifal)

धन संबंधी मामलों के लिए यह समय अच्छा है। इस दौरान जहां नए लोगों से संबंध बनेंगे, वहीं आपके ये संबंध भविष्य में आपके काफी काम आएंगे। वहीं मुमकिन है कि आप ये समय प्रकृति के बीच व्यतीत करें, जिसके चलते आपको पॉजिटिव एनर्जी भी मिलेगी।

कुल मिलाकर इस समय मेहनत करने पर आप कामों में जरूर सफल होंगे। वहीं महिलाओं के लिए ये समय मध्यम रहने की संभावना है। स्वास्थ्य के मामले में इस समय कोई पुराना रोग उभर सकता है, अत: ध्यान रखें।

यह सप्ताह आपके लिए काफी मेहनत वाला साबित होने के चलते मन की शांति में कमी आएगी। आप अपनी मेहनत और कौशल से उन्नति को प्राप्त करेंगे। लेकिन, इस समय आपको भूमिभवन से जुड़े मामले को बहुत सावधानी के साथ हल करना होगा।

ध्यान रहे इस समय गुप्त शत्रु अत्यंत सतर्क रहेंगे, ऐसे में आपको खास सावधान रहना होगा। इस समय आपको कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है, लेकिन घबराने से इसका काम नहीं चलने वाला अत: डटकर सामना करना ही होगा।

वहीं सप्ताह के मध्य में व्यवसाय को लेकर कुछ अच्छे मौके मिलेंगे। ऐेसे में जहां जमकर मेहनत करें वहीं किसी भी बड़ी योजना में धन निवेश करने से पहले अपने हितेशियों व जानकारों से सलाह लेना बिलकुल न भूलें। ऐसा करने से आपको सफलता अवश्य मिलेगी। ध्यान रहे आपकी मेहनत के आधार पर ही ईश्वर भी आपकी मदद करेंगे।

अपने तनाव, इच्छाओं या कुछ और पर ज्यादा ही सोचने से अच्छा होगा कि इस सप्ताह आप अपने काम पर ध्यान रखें। वहीं राजनीति में खास झूकाव रखने वाले लोगों को किसी पद या किसी खास अधिकार की प्राप्ति के लिए अभी और इंतजार करना होगी।

इस दौरान लव मैट्स के बीच उपजी गलतफहमियों को दूर करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति से सहयोग लेने की जगह आपस में सीधे उस विषय पर बात करना बेहतर रहेगा। इस समय लव पार्टनर के साथ ही जीवनसाथी की भावनाओं की भी अनदेखी न करें।

लकी दिन : गुरुवार

उपाय: गुड़ से बनी खीर का भोग भगवान श्री लक्ष्मी नारायण को लगाएं।