आज का वीडियो राशिफल : शनिवार के दिन होगा अच्छे कर्मों का हिसाब, जानें 12 राशियों का हाल

आज मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि ( 08:10 PM तक फिर षष्ठी) व दिन शनिवार ( 05 December 2020, Saturday ) का है। इस दिन पुष्य नक्षत्र ( 02:28 PM तक फिर अश्लेषा ) रहेगा।

05 दिसंबर 2020 का शुभ मुहूर्त...

: अभिजित मुहूर्त : 11:27 AM से 12:10 PM

: अमृत काल : 07:51 AM से 09:30 AM

: सर्वार्थ सिद्धि योग : कोई नहीं

: रवि योग : कोई नहीं

05 दिसंबर का अशुभ मुहूर्त...

: कंटक - 11:27:31 से 12:10:13 तक

: राहुकाल - 09:09:16 से 10:29:02 तक

जानिए आज 05 दिसंबर राशिनुसार कैसा रहेगा आपका दिन...

आज का राशिफल : Today Rashifal - 05 December 2020, Saturday...

1. मेष राशि - दिन अनुकूल है स्वास्थ्य में सुधार होगा। सतर्क रहें। मनोबल में वृद्धि होगी।

2. वृषभ राशि - सूझबूझ से अपनी क्षमता, योग्यता का भरपूर इस्तेमाल कर सफल होंगे। रुका पैसा प्राप्त करने के प्रयास सफल होंगे।

3. मिथुन राशि - दांपत्य सुख मिलेगा। व्यापारिक और कार्यक्षेत्र में उन्नति के लिए दिन अनुकूल रहेगा।

4. कर्क राशि - रुके निर्माण कार्यो में गति आएगी। साझेदारी के कार्यों में विशेष लाभ होगा। व्यवसायिक समय शुभ रहेगा।

5. सिंह राशि - नई उर्जा के साथ दिन की शुरुआत होगी। कार्यस्थल पर कर्मचारियों की समस्या बनी रहेगी। भूमि भवन में निवेश कर सकते है।

6. कन्या राशि - विवाह में आ रही अड़चन दूर होगी। आपकी बातों को महत्व मिलेगा। राजनीति से जुड़े लोग विश्वासघात का शिकार हो सकते हैं।

7. तुला राशि - आप की मेहनत और सूझबुझ से उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। मान-सम्मान में वृद्धि होगी।

8. वृश्चिक राशि - आप के रहन-सहन से लोग प्रभावित होंगे। स्वास्थ्य उत्तम रहने के साथ ही मन में प्रसन्न रहेगा। साहस में वृद्धि होगी।

9. धनु राशि - मनोवांछित सफलता मिलेगी। पिता या किसी बड़े किसी व्यक्ति का सहयोग प्राप्त होगा।

10. मकर राशि - दाम्पत्य संबंध में सुधार होगा। व्यवसायिक स्थिति में पहले से राहत मिलेगी। नई योजना बनेगी।

11. कुम्भ राशि - नए कार्यक्षेत्र में प्रवेश की संभावना है। आर्थिक मामलों में किसी अनुभवी की राय लेना बेहतर रहेगा।

12. मीन राशि - कानूनी झंझटों से राहत मिल सकती है। मुकदमें आदि में आपकी विजय होने के साथ ही शुभ कार्य सम्पन्न होंगे।