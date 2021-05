साप्ताहिक राशिफल (17 मई से 23 मई 2021): कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा यह सप्ताह

जीवन का हर दिन आपकी जिंदगी में कुछ न कुछ परिवर्तन लेकर ही आता है, ऐसे में हर व्यक्ति भविष्य को लेकर आशा रखता है। हर दिन की तरह ही हर सप्ताह भी जीवन में कई तरह के नए अनुभवों को हमारे जीवन में लाता है। जिसके चलते हर कोई अपने आने वाले समय के बारे में जानने के लिए लालयित रहता है।

ग्रहों की गणना इस सप्ताह (17 May to 23 May 2021) जो इशारा कर रही है, उसके अनुसार इस समय कर्क राशि के लोगों के लिए कैसा रहेगा आइये जानते हैं...

कर्क साप्ताहिक राशिफल (Kark Saptahik Rashifal)

इस सप्ताह की शुरुआत में आप अपनी पहचान समाज में बनाने में सफल रहेंगे। वहीं इस सप्ताह नौकरीपेशा लोगों को अपने वरिष्ठों के मार्गदर्शन औऱ कृपा से बेहतर अवसर प्राप्त हो सकते हैं। इसके अलावा शासन-सत्ता के व्यक्तियों से लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। इस दौरान आपको मित्रों एवं परिजनों का पूरा सहयोग मिलेगा।

विनिर्माण में जुड़े जातकों के प्रोडक्शन में इस दौरान सुधार आएगा, लेकिन किसी खास सामान को खरीदने का बड़ा असर आपकी जेब पर पड़ता दिख रहा है।

आपकी कार्यपद्धति में बदलाव की संभावना है। वहीं भागीदारी के कार्यों में गति थोड़ी धीमी रहेगी। किसी वरिष्ठ की सहायता भूमि संपत्ति से जुड़े विवाद के निबटारे में लाभदायक साबित होगी। .

सप्ताह की शुरूआत में व मध्य में अच्छी स्फूर्ति के चलते आप कामकाज में ज्यादा मेहनत कर सकेंगे। लेकिन सेहत को लेकर की गई जरा सी भी लापरवाही आपको भारी पड़ सकती है।

इस समय आपके प्रेम संबंध विवाह में तब्दील हो सकते हैं, साथ ही आपके प्रेम संबंधों को परिजन स्वीकार कर सकते हैं। दांपत्य जीवन में मधुरता के बीच आप लगातार खास पात्रों के संपर्क में रहेंगे।

वहीं जिनके संबंधों में अनिश्चितता हो तो वे अपने साथी के साथ बैठकर शांति के जरिए स्पष्टता रख सकते हैं। इसके अलावा कहीं छुट्टियों पर जाने के प्रोग्राम को स्थगित करना पड़ सकता है।

उपाय: सूर्य को जल देने के साथ ही हर रोज आदित्य ह्दय स्त्रोतम का पाठ करें।

लकी दिन: सोमवार,मंगलवार,रविवार