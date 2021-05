Saptahik Horoscope (24 मई से 30 मई 2021): कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा यह सप्ताह

जीवन का हर दिन आपकी जिंदगी में कुछ न कुछ परिवर्तन लेकर ही आता है, ऐसे में हर व्यक्ति भविष्य को लेकर आशा रखता है। हर दिन की तरह ही हर सप्ताह भी जीवन में कई तरह के नए अनुभवों को हमारे जीवन में लाता है। जिसके चलते हर कोई अपने आने वाले समय के बारे में जानने के लिए लालयित रहता है।

ग्रहों की गणना इस सप्ताह (24 May to 30 May 2021) जो इशारा कर रही है, उसके अनुसार इस समय वृषभ राशि के लोगों के लिए कैसा रहेगा आइये जानते हैं...

कर्क साप्ताहिक राशिफल (Kark Saptahik Rashifal)

इस सप्ताह नौकरीपेशा युवाओं को काम में ठीक से ध्यान लगाना होगा, तभी उन्हें सफलता प्राप्त होगी। वहीं ये सप्ताह ये भी संकेत देता दिख रहा है कि ये युवा जिन्हें मन ही मन पसंद करते हैं, उनके साथ इस समय नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है।

वहीं सेहत के मामले में आपको अपनी डाइट पर कंट्रोल रखते हुए अनुशासन में रहना होगा। अन्यथा सेहत के चलते परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

सप्ताह की शुरुआत में कार्य की अधिकता व मेहनत को देखते हुए जातकों का मन अपने लक्ष्य से भटक सकता है। लेकिन इसमें आपका कोई पुराना मित्र या आपके रिश्तेदार आपको सहायता कर सकता है। इसके अलावा आपकी आर्थिक तंगी दूर करने में इनका ही सहयोग रहेगा।

वहीं सप्ताह के मध्य में व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए नए अवसर सामने आएंगे। इस दौरान व्यापार में किसी भी प्रकार का जोखिम उठाने से बचें। परिवार वालों के साथ समय व्यतीत करने से आपका मानसिक तनाव कम होने की संभावना है। ध्यान रखें इस समय किसी के फटे में टांग अड़ाने से बचें, अन्यथा बाद में पछताना पड़ सकता है।

जबकि सप्ताह के आखिरी दौर में आपमें से कुछ को अत्यंत चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। इस समय घर के किसी वरिष्ठ की सेहत को लेकर मन चिंतित रहेगा। वहीं महिलाओं का अधिकांश समय धार्मिक कार्यों में बीतेगा।

प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को कठिन परिश्रम करने पर ही सफलता के योग बनेंगे। प्रेम संबंधों में किसी बात को लेकर मनमुटाव हो सकता है। वाणी पर नियंत्रण रखें।

लकी दिन : सोमवार व बृहस्पतिवार

उपाय : श्री गणेश को हर रोज लाल फूल अर्पित करें।