Saptahik Rashifal (10 मई से 16 मई 2021): मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा यह सप्ताह

जीवन का हर दिन आपकी जिंदगी में कुछ न कुछ परिवर्तन लेकर ही आता है, ऐसे में हर व्यक्ति भविष्य को लेकर आशा रखता है। हर दिन की तरह ही हर सप्ताह भी जीवन में कई तरह के नए अनुभवों को हमारे जीवन में लाता है। जिसके चलते हर कोई अपने आने वाले समय के बारे में जानने के लिए लालयित रहता है।

ग्रहों की गणना इस सप्ताह (10 may to 16 may 2021) जो इशारा कर रही है, उसके अनुसार इस समय मकर राशि के लोगों के लिए कैसा रहेगा आइये जानते हैं...

मकर साप्ताहिक राशिफल (Makar Saptahik Rashifal)

इस समय आपको हर कदम पर विवेक से काम लेते हुए समझदारी दिखानी होगी। ऐसा करने से ही सफलता प्राप्त होगी। कोई सुखद समाचार मिलने की संभावना के बीच मनोरंजन और कंस्ट्रक्शन से जुड़े कारोबारियों के लिए यह समय चुनौतीपूर्ण रह सकता है।

इस समय अति उत्साह या भावना में बहकर कोई निर्णय न लें। इस दौरान रुके हुए कार्यों में गति आने की संभावना के बीच आय के मुकाबले खर्च की अधिकता बनी रहेगी।

इस समय दान पुण्य आपके लिए धन वृद्धि के शुभ संयोग बनाता दिख रहा है। उचित होगा कि किसी भी कार्य को लेकर अत्यधिक तनाव न लें, और अपने प्रयासों को कमजोर न होने दें।

सप्ताह के अंत में जीवनसाथी की सेहत को लेकर मन थोड़ा चिंतित रहेगा। स्वयं की सेहत पर विशेष ध्यान रखने की जरूरत बनी रहेगी। सेहत में सुधार इस सप्ताह दिखाई पड़ेंगे। किंतु पारिवारिक परेशानियों के चलते मानसिक थकावट का असर आपके स्वास्थ्य पर साफ नजर आएगा। उचित होगा किसी भी तरह के विवाद से दूर ही रहें।

इस समय प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। कठिन समय में लव पार्टनर का साथ मिलेगा। प्रेम संबंध में समय रोमांटिक बीतेगा साथ ही आप अपने साथी के सानिध्य में समय व्यतीत करना पसंद करेंगे।

परिवार में खुशियों की दस्तक के बीच इस समय की गईं यात्राओं के शुभ परिणाम सामने आएंगे। लेकिन इस समय आपको वाणी पर खास संयम रखते हुए इसमें खास मधुरता भी मिलानी होगी।

उपाय: शनिदेव की पूजा करें।

लकी दिन: रविवार, सोमवार, बुधवार।