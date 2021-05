साप्ताहिक राशिफल (17 मई से 23 मई 2021): मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा यह सप्ताह

जीवन का हर दिन आपकी जिंदगी में कुछ न कुछ परिवर्तन लेकर ही आता है, ऐसे में हर व्यक्ति भविष्य को लेकर आशा रखता है। हर दिन की तरह ही हर सप्ताह भी जीवन में कई तरह के नए अनुभवों को हमारे जीवन में लाता है। जिसके चलते हर कोई अपने आने वाले समय के बारे में जानने के लिए लालयित रहता है।

ग्रहों की गणना इस सप्ताह (17 May to 23 May 2021) जो इशारा कर रही है, उसके अनुसार इस समय मकर राशि के लोगों के लिए कैसा रहेगा आइये जानते हैं...

मकर साप्ताहिक राशिफल (Makar Saptahik Rashifal)

सप्ताह के शुरूआत में व्यावसायिक कार्यों में आपको लाभ होगा। लेकिन, इस सप्ताह आपको हाथ रोककर ही खर्च करना होगा। इस समय आपके पुराने कॉन्टेक्ट्स आपको लाभ दिला सकते हैं। इस समय आपको आलस्य और आवेश से बचना होगा। वहीं इस समय निर्णय भी अत्यंत सोच विचार कर ही लेने होंगे।

इस समय आत्मविश्वास में बढ़ौतरी के साथ ही आपको उम्मीद के मुताबिक परिणाम मिलने की संभावना है। यह समय कामकाज से जुड़ी बैठकों व बातचीत के लिए उचित होने के बावजूद इस समय आप कॅरियर व कारोबार को लेकर चिंतित रहेंगे। साथ ही क्रोध पर नियंत्रण भी रखना होगा।

घर के किसी वरिष्ठ सदस्य की सेहत की भी चिंता बनी रहेगी। इस समय वाहन सावधानीपूर्वक चलाएं। वहीं स्वस्थ्य के लिहाज से इस समय आपको वायरल इंफेक्शन, जलजनित रोग, लू लगना,त्वचा रोग आदि परेशान रख सकते हैं।



प्रेम संबंध से जुड़ा कोई भी फैसला अत्यधिक सोच समझकर लें। वाणी की मिठास आपको दूसरों के सामने आकर्षक बनाएगी। विवाह की बात आगे बढ़ने की संभावना के बीच विवाहितों खुद के गुस्से पर नियंत्रण रखते हुए स्थिति को संभालना होगा।

उपाय: इस सप्ताह काले घोड़े के नाल की या नाव के लोहे का छल्ला धारण करें। इसके अलावा मछलियों को आटे की गोलियां खाने को दें।

लकी दिन: शुक्रवार,बुधवार,शनिवार