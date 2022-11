Aaj Ka Rashifal (22 Nov.2022)- ​मां दुर्गा की इन राशि वालों पर रहेगी विशेष नजर

- जानें मेष से मीन राशि तक का कैसा रहेगा दिन?

- मंगलवार, 22 नवंबर 2022 को क्या कहते हैं आपके ग्रह व आपकी और आपके अपनों की राशि

Aaj Ka Rashifal :Tuesday: daily Horoscope - ज्योतिष के अनुसार राशिचक्र में कुल 12 राशियां मानी गई हैं। कुंडली में चंद्र की स्थिति पर ही हर जातक की राशि निर्भर करती है। ऐसे में हर दिन का राशिफल भी सभी 9 ग्रहों के मंत्री चंद्र की गणना पर ही निर्भर करता है।

यहां ये भी जान लें कि जातक की राशि का निर्धारण चंद्र से किया जाता है और जिस स्थान पर चंद्र बैठा है वहीं आपकी राशि होती है और हर राशि का प्रतिनिधित्व एक विशेष ग्रह करता है। इसके अलावा भी इन सभी राशियों पर हर ग्रह का विशेष प्रभाव भी रहता है। यानि जिस राशि में जन्म के समय चंद्र विराजमान है जातक की वहीं राशि होगी। वहीं लगातार ग्रहों होने वाले परिवर्तन यानि ग्रहों की राशि पर पड़ने वाली दृष्टि का प्रभाव सभी राशियों पर पड़ता है। वहीं हर दिन ग्रहों में लगातार बदलाव ही जातक के हर दिन के राशिफल का निर्धारण भी करता है। दरअसल दैनिक राशिफल निकालते समय सभी 12 राशियों का भविष्यफल बताया जाता है। तो चलिए जानते हैं कि ज्योतिष के जानकार पंडित सुनील शर्मा के अनुसार आज के दिन यानि मंगलवार, Tuesday, 22 नवंबर 2022 के दिन आपका राशिफल क्या कहता है।





01. आज का मेष राशिफल: Aries Daily Horoscope 22 November 2022

- अध्ययन में अवरोध आ सकते हैं। कार्य स्थल पर कर्मचारियों से परेशान रहेंगे। पेट संबंधित विकार उभर सकते हैं। जीवन साथी से अनादर प्राप्त हो सकता है। वाहन सुख संभव। 02. आज का वृषभ राशिफल: Taurus Daily Horoscope 22 November 2022

- पराक्रम में वृद्दि होगी। कार्य पद्दति बदलने से लाभ होगा। रिश्तेदारों का आगमन हो सकता है। विरोधी परास्त होंगे। परिवार में किसी वृद्धजन का स्वास्थ बिगड़ सकता है। प्रेम प्रगट करने का उचित समय है। 03. आज का मिथुन राशिफल : Gemini Daily Horoscope 22 November 2022

- समय रहते अपने मन की बात कह दें। यदि आप सच्चे हैं तो सफलता मिलेगी। आपके सीधेपन का लोग फायदा उठा सकते हैं। उचित होगा कि सतर्क रहें। व्यापार विस्तार के योग हैं। भवन परिवर्तन के योग हैं। 04. आज का कर्क राशिफल: Cancer Daily Horoscope 22 November 2022

- कारोबार में जल्दबाजी में निर्णय न लें। बीती बातों को लेकर अपना समय बर्बाद न करें। अपनों का साथ मन को शांति देगा, प्रेम प्रसंगों के चलते विवाद संभव हैं। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। धनलाभ संभव है। 05. आज का सिंह राशिफल: Leo Daily Horoscope 22 November 2022

- धार्मिक यात्रा की रुपरेखा बनेगी। विवाह प्रस्ताव संबंधों में बदल सकते हैं। मनचाही नौकरी मिलने के आसार हैं। भावनात्मक संबंधों में नजदीकियां आएंगी। लोग से प्रशंसा सुनने को मिलेगी। 06. आज का कन्या राशिफल: Virgo Daily Horoscope 22 November 2022

- वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ सकते हैं। विदेश जाने के योग बन रहे हैं। आप की उन्नति में आ रही बाधा बरकरार रहेगी। समय रहते उचित विद्वानों का मार्गदर्शन लें। समय अभी अनुकूल नहीं हैं। 07. आज का तुला राशिफल: Libra Daily Horoscope 22 November 2022

- आपके निकटतम लोग ही नहीं चाहते की आप आगे बड़ें, अत: सतर्क रहें और अपना काम पूरी ईमानदारी से करें। भितरघात वालों से सावधान रहना होगा। कार्यस्थल पर विवाद की स्थिति निर्मित होगी। आर्थिक मामले सुलझेंगे। 08. आज का वृश्चिक राशिफल: Scorpio Daily Horoscope 22 November 2022

- विद्यायर्थियों के लिए समय अनुकूल है। स्वयं को गम्भीर रखें। ध्यान रहे आपका व्यवहार ही लोगों को आकर्षित करता है। व्यापार विस्तार के लिए कर्ज लेना पड़ सकता है। जीवन साथी के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझें। 09. आज का धनु राशिफल: Sagittarius Daily Horoscope 22 November 2022

- रुके कार्यों में गति आएगी। स्वयं को अकेला महसूस करेंगे। न्यायालयीन फैसला आप के पक्ष में हो सकता है। वैवाहिक जीवन सुखमय होगा। समय अनुकूल है। 10. आज का मकर राशिफल: Capricorn Daily Horoscope 22 November 2022

- नौकरी में बदलाव के योग हैं। तकनीकी के प्रयोग से विद्यार्थी सफल होंगे। किसी के जवाब का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जो आज आ सकता है। दांतों में विकार की संभावना है। मेहनत के बावजूद अनुकूल फल प्राप्त होने में शंका है। 11. आज का कुंभ राशिफल: Aquarius Daily Horoscope 22 November 2022

- राजनीति से जुड़े जातकों के लिए समय सफलता लिए है। आप के कार्य की प्रशंसा होगी। अध्ययन के लिए कर्ज लेना पड़ सकता है। विवाह योग्य जातकों के लिए समय उपयुक्त है। कारोबारी यात्रा लाभप्रद होगी। 12. आज का मीन राशिफल: Pisces Daily Horoscope 22 November 2022

- आय के नए स्त्रोत स्थापित होंगे। भाग्य के साथ और इष्ट के आशीर्वाद से नई सफलता को प्राप्त करेंगे। नए शत्रु उभर सकते हैं। पारिवारिक खर्च बढ़ेगा। कार्यस्थल पर कुछ कर्मचारी आपका विरोध कर सकते हैं। पढ़ना जारी रखे