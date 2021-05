साप्ताहिक राशिफल (10 मई से 16 मई 2021): मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा यह सप्ताह ?

जीवन का हर दिन आपकी जिंदगी में कुछ न कुछ परिवर्तन लेकर ही आता है, ऐसे में हर व्यक्ति भविष्य को लेकर आशा रखता है। हर दिन की तरह ही हर सप्ताह भी जीवन में कई तरह के नए अनुभवों को हमारे जीवन में लाता है। जिसके चलते हर कोई अपने आने वाले समय के बारे में जानने के लिए लालयित रहता है।

ग्रहों की गणना इस सप्ताह (10 may to 16 may 2021) जो इशारा कर रही है, उसके अनुसार इस समय मिथुन राशि के लोगों के लिए कैसा रहेगा आइये जानते हैं...

मिथुन साप्ताहिक राशिफल (Mithun Saptahik Rashifal)

इस सप्ताह के प्रारंभ में किसी विशेष कार्ययोजना के सफल होने पर घर में खुशी का माहौल रहेगा। वहीं ग्रह ये भी दर्शा रहे हैं कि जिंदगी के प्रति आपका नजरिया भी बदलने वाला है। यह समय थोक व्यापारियों के मुकाबले छोटे व्यापारियों का ज्यादा ठीक रहेगा। इस समय कार्यक्षेत्र में उन्नति होगी और आपको बेहतर प्रॉजेक्ट का ऑफर भी मिल सकता है।

आपके कठिन परिश्रम के चलते इस सप्ताह आपको कार्यक्षेत्र में अचानक पद व प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाली बड़ी कामयाबी प्राप्त हो सकती है। वहीं व्यवसाय में कितनी भी कोशिशों के बावजूद आपको संतुष्टी महसूस नहीं होगी। लेकिन ग्रहों के अनुसार इस समय अपना आत्मविश्वास कम न होने दें, क्योंकि यहीं स्थिति आपका मजबूत आधार बनाने में मदद करेगी।

इस समय प्रेम प्रसंग में मर्यादा का ख्याल रखें, अन्यथा सामाजिक कलंक लग सकता है। वहीं सेहत के मामले में इस सप्ताह आप स्वास्थ्य को और सबल बनाने की कोशिश करते दिखेंगे। सप्ताह के बीच में भावनाओं में बहकर किए गए कार्य बाद में पछतावे का कारण बन सकते हैं। उचित होगा अपने विवेक से कार्य करें।

अपनों के साथ खुद की भावनाओं को साझा करें, लेकिन मन में नकारात्मक विचारों को बिल्कुल न आने दें। यह समय जहां युवाओं के लिए मौज मस्ती वाला रहेगा वहीं कमीशन से जुड़ा कार्य करने वालों के लिए इस समय चुनौतियां बनी रहेंगी।

वहीं परिवार में एक नई शुरुआत मन को प्रसन्न करेगी और मानसिक सुख शांति भी लेकर आएगी। प्रेम संबंध में सुख समृद्धि के शुभ संयोग बनेंगे एवं अपने साथी के सानिध्य में खुश रहेंगे। सेहत में भी अच्छे सुधार इस सप्ताह से दिखाई दे रहे हैं। इस सप्ताह, हो सकता है कि किसी दो हेल्थ एक्टिविटी की तरफ़ आपका ध्यान आकर्षित हो। आर्थिक मामलों में मन असंतुष्ट रहेगा एवं व्यय की संभावना अधिक रहेगी।

उपाय: हर रोज श्री गणेश की पूजा करें।

लकी दिन: रविवार, मंगलवार, बुधवार।