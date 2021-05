साप्ताहिक राशिफल (17 मई से 23 मई 2021): मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा यह सप्ताह

जीवन का हर दिन आपकी जिंदगी में कुछ न कुछ परिवर्तन लेकर ही आता है, ऐसे में हर व्यक्ति भविष्य को लेकर आशा रखता है। हर दिन की तरह ही हर सप्ताह भी जीवन में कई तरह के नए अनुभवों को हमारे जीवन में लाता है। जिसके चलते हर कोई अपने आने वाले समय के बारे में जानने के लिए लालयित रहता है।

मिथुन साप्ताहिक राशिफल (Mithun Saptahik Rashifal)

यह सप्ताह आपके लिए काफी परेशानियों से भरा रह सकता है। एक और जहां आपको सेहत को लेकर इस समय सतर्क रहना होगा। वहीं कार्यक्षेत्र में भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल ग्रहों की स्थिति के अनुसार इस समय कार्यक्षेत्र में वाद विवाद की स्थिति निर्मित हो सकती है।

व्यवसाय के विस्तार के लिए इस समय आपके पास पर्याप्त धन रहेगा, लेकिन उचित होगा सप्ताह के शुरु में ही हानियों का आंकलन करते हुए इससे बचने की तैयारी कर लें, नहीं तो ये स्थिति आपके सामने आर्थिक संकट खड़ा कर सकती है।

कार्यक्षेत्र में इस दौरान विरोधी आपके कार्यों में व्यवधान उत्पन्न करेंगे। वहीं आपका ढीला रवैया किसी खास मामले में आपको परेशानी में डाल सकता है। राजनैतिक क्षेत्र के व्यक्तियों के पद या स्थान में बदलाव हो सकता है। ध्यान रखें किसी भी तरह के गलत या कानून विरोधी काम करने से आपकी प्रतिष्ठा दांव पर लग सकती है।

इस सप्ताह यात्राओं को टालने का प्रयास करें अन्यथा शारीरिक कष्ट मिल सकता है।

इस सप्ताह अपनी व अपने परिजनों की सेहत को लेकर सतर्क रहें। ध्यान रहे कोई भी लापरवाही आपके लिए जी का जंजाल बन सकती है। वहीं इस दौरान रक्त संबंधी कोई समस्या, मांसपेशियों में दर्द आदि समस्याएं आपको ज्यादा परेशान करती दिख रही हैं।

प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी और जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। वहीं कार्यालय के किसी खास सहयोगी के साथ भी निकटता बढ़ सकती है।

उपाय: इस सप्ताह रविवार के दिन दरिया की बहती जलधारा में गुड़ व तांबा प्रवाहित करें और चीड़ियों के लिए पानी रखें।

लकी दिन: बुधवार,शनिवार व रविवार।