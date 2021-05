साप्ताहिक राशिफल (17 मई से 23 मई 2021): सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा यह सप्ताह

जीवन का हर दिन आपकी जिंदगी में कुछ न कुछ परिवर्तन लेकर ही आता है, ऐसे में हर व्यक्ति भविष्य को लेकर आशा रखता है। हर दिन की तरह ही हर सप्ताह भी जीवन में कई तरह के नए अनुभवों को हमारे जीवन में लाता है। जिसके चलते हर कोई अपने आने वाले समय के बारे में जानने के लिए लालयित रहता है।

ग्रहों की गणना इस सप्ताह (17 May to 23 May 2021) जो इशारा कर रही है, उसके अनुसार इस समय सिंह राशि के लोगों के लिए कैसा रहेगा आइये जानते हैं...

सिंह साप्ताहिक राशिफल (Singh Saptahik Rashifal)

सप्ताह के प्रारंभ में आलस्य से बचें, अन्यथा कार्यक्षेत्र पर किसी प्रोजेक्ट में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है साथ ही कोई हाथ आया अवसर भी निकल सकता है। वहीं यदि आपको ये प्रोजेक्ट मिल जाता है तो आप इस प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने में सफल होंगे।

धनलाभ के चलते आप आर्थिक रूप से मजबूत रहेंगे, लेकिन इस दौरान कोई ऐसा व्यवहार न करें, जिससे आपकी छवि पर बुरा असर पड़े।

अभी प्रतिद्वंद्विता का सामना करने के लिए तैयार रहें, वहीं इस समय नए उत्पाद या सर्विस की लांचिंग या वर्तमान कार्यों में रिसर्च और डेवलपमेंट पर खर्च करने की संभावना है। क्योंकि इस सप्ताह व्यवसाय में आप औद्योगिक उद्यम शुरू करने की सोच सकते हैं। व्यवसाय में उत्पादन या गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आप नई पद्धतियों को अपना सकते हैं।

सप्ताह के मध्य में किसी परिजन की सेहत को लेकर मन चिन्तित होगा। वहीं आपका स्वास्थ्य ठीक रहने की संभावना है। लेकिन डायबिटिज व गर्मीजनित समस्याएं आपको इस समय परेशान कर सकती हैं।

सामाजिक रूप से आपको थोड़ा मुखर होने की आवश्यकता है,वरना इस समय कोई है, जो आपको किनारे कर सकता है। राजनीति से जुड़े लोगों की सक्रियता बढ़ेगी। पारिवारिक वातावरण सौहार्दपूर्ण रहेगा। प्रेम संबंधों में गिले शिकवे दूर होने से मन प्रसन्न रहेगा।

इस समय विवाहितों के संबंध सामान्य रहेंगे जीवनसाथी सारी जिम्मेदारियों को निभाने में आपकी मदद करेगा, जिससे आपके बीच घनिष्ठता बनी रहेगी। वहीं महिलाओं का मन धार्मिक कार्यों में लगेगा।

उपाय: इस सोमवार को बहती शुद्ध जलधारा में मिश्री व चावल को सफेद कपड़े में बांधकर प्रवाहित करें।

लकी दिन: सोमवार, मंगलवार व रविवार।