साप्ताहिक राशिफल (17 मई से 23 मई 2021): तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा यह सप्ताह

जीवन का हर दिन आपकी जिंदगी में कुछ न कुछ परिवर्तन लेकर ही आता है, ऐसे में हर व्यक्ति भविष्य को लेकर आशा रखता है। हर दिन की तरह ही हर सप्ताह भी जीवन में कई तरह के नए अनुभवों को हमारे जीवन में लाता है। जिसके चलते हर कोई अपने आने वाले समय के बारे में जानने के लिए लालयित रहता है।

ग्रहों की गणना इस सप्ताह (17 May to 23 May 2021) जो इशारा कर रही है, उसके अनुसार इस समय तुला राशि के लोगों के लिए कैसा रहेगा आइये जानते हैं...

तुला साप्ताहिक राशिफल (Tula Saptahik Rashifal)

इस सप्ताह आपकी मेहनत खास रंग लाती दिख रही है, लेकिन ऐसा तब ही हो पाएगा, जब आप आलस्य या अन्य कारणों से कार्यों को टालना बंद कर देंगे। इस समय आपको कुछ अनचाहे फैसलों को स्वीकार करना पड़ सकता है। वहीं आपकी धन से जुड़ी समस्याओं को आपकी नेटवर्किंग दूर कर सकती है। इस सप्ताह अच्छा होगा कि आप छोटी-छोटी बातों को तूल न दें।

कुल मिलाकर ये समय सामान्य फलदायक रहेगा, इस समय आप थकावट या अन्य किन्हीं कारणों से कार्य को लेकर पूरी तरह से समर्पित नहीं हो सकेंगे। वहीं इस दौरान आपकी आकांक्षाएं जल्द पूरी होने की संभावाना है। इस समय आपकी कुछ बुरी आदतें जहां आपको नुकसान देंगी, वहीं आपको प्रेम संबंधों में भी जल्दीबाजी से बचकर रहें तो ही आपके लिए उचित होगा। इस दौरान शेयर बाजार में अत्यंत गणनात्मक तरीके से किया कार्य आपको लाभ दिला सकता है।



सेहत और संबंधों को लेकर सतर्क रहना होगा, इस समय आपको कब्ज और दांत, मसूढ़े, जीभ संबंधी शिकायतें रह सकती हैं।



इस दौरान आप अपने कुछ खास परिचितों के साथ ज्यादा समय बिता सकते हैं। इस समय नए संबंधों की शुरुआत के लिए चांस मिलने की संभावना के बीच आपको अपने साथी के व्यवहार में थोड़ा अहं महसूस होने की संभावना दिख रही है।



उपाय: इस सप्ताह महादेव की पूजा करें। साथ ही मिट्टी के घड़े में शहद या शक्कर रखकर किसी वीराने स्थान पर दबा दें।

रविवार,बुधवार,शनिवार।