Saptahik Rashifal (17 मई से 23 मई 2021): मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा यह सप्ताह

जीवन का हर दिन आपकी जिंदगी में कुछ न कुछ परिवर्तन लेकर ही आता है, ऐसे में हर व्यक्ति भविष्य को लेकर आशा रखता है। हर दिन की तरह ही हर सप्ताह भी जीवन में कई तरह के नए अनुभवों को हमारे जीवन में लाता है। जिसके चलते हर कोई अपने आने वाले समय के बारे में जानने के लिए लालयित रहता है।

ग्रहों की गणना इस सप्ताह (17 May to 23 May 2021) जो इशारा कर रही है, उसके अनुसार इस समय मीन राशि के लोगों के लिए कैसा रहेगा आइये जानते हैं...

मीन साप्ताहिक राशिफल (Meen Saptahik Rashifal)

इस सप्ताह जहां कार्यक्षेत्र में सभी का सहयोग मिलेगा। वहीं सत्ता पक्ष से लाभ प्राप्ति के भी योग बनेंगे। इस समय यात्राओं पर जाने के योग के बीच यात्रा पर निकलने से पहले मौसम की जानकारी अवश्य ले लें।

इस सप्ताह आपके कठिन परिश्रम और समर्पण की बदौलत ही आपको भाग्य का साथ मिल सकता है। ध्यान रहें किसी शार्टकट या स्कीम में पैसा लगाने से पहले अच्छे से सोच विचार लें। अन्यथा धनहानि की संभावना है। इस समय आप अपने देश से दूर व्यावसायिक विस्तार की योजना पूरी कर सकते हैं।

सप्ताह की शुरुआत में किसी अपनी खास पहचान वाले प्रभावी व्यक्ति की मदद से अटके कार्य पूरे होंगे। इस दौरान आप प्रोफेशनल मामलों में सबसे ज्यादा ध्यान देंगे। जबकि सप्ताह के अंत में संतान पक्ष की ओर से कोई सुखद समाचार मिल सकता है।

सेहत को लेकर इस दौरान ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। पेट या पीठ संबंधी कोई पुराना रोग उभर सकता है। इसके अलावा इस दौरान आंखों में, गले की मांसपेशियों में या पीठ के हिस्से में दर्द रहने की भी संभावना है।

इस दौरान प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। वहीं आपकी वाणी की मिठास कई लोगों को प्रभावित करेगी। लेकिन इस समय आपको हर किसी पर विश्वास करने से बचना होगा। परिवार में किसी भी प्रकार के विवाद से बचें।

उपाय: इस सप्ताह बाबा भैरव की पूजा के अलावा हनुमानी जी व श्री राम की पूजा करनी चाहिए।

खास दिन: सोमवार,मंगलवार,रविवार।