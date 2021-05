Weekly Rashifal (10 मई से 16 मई 2021): धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा यह सप्ताह

जीवन का हर दिन आपकी जिंदगी में कुछ न कुछ परिवर्तन लेकर ही आता है, ऐसे में हर व्यक्ति भविष्य को लेकर आशा रखता है। हर दिन की तरह ही हर सप्ताह भी जीवन में कई तरह के नए अनुभवों को हमारे जीवन में लाता है। जिसके चलते हर कोई अपने आने वाले समय के बारे में जानने के लिए लालयित रहता है।

ग्रहों की गणना इस सप्ताह (10 may to 16 may 2021) जो इशारा कर रही है, उसके अनुसार इस समय धनु राशि के लोगों के लिए कैसा रहेगा आइये जानते हैं...

धनु साप्ताहिक राशिफल (Dhanu Saptahik Rashifal)

इस सप्ताह के प्रारंभ में ही अपने जीवन पुन: सामान्य होता दिख रहा है। व्यवसाय में शुभचिंतकों की मदद से सकारात्मक सुधार होगा। पूर्व में लिए कुछ गलत फैसलों को दिल से लगाकर न बैठें।

इस दौरान आपको कुछ खास अनुभव का सामना करना पड़ सकता है। उचित होगा कार्यक्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। जिसके चलते आर्थिक धन वृद्धि के शुभ संयोग के बीच मन प्रसन्न रहेगा।

कोशिश करें कि जो काम काफी समय से टल रहे थे, उन्हें पूरा किया जा सके। इसका कारण यह है कि इस सप्ताह आपको अनुकूल सफलता अपने प्रॉजेक्ट में मिलने की संभावना है। इस समय उधार वसूली का योग भी बनता दिख रहा है।

इस समय परिवार का युवा वर्ग आगे बढ़कर आपकी मदद कर सकता हैं इसके अलावा उनके संबंध में शुभ समाचार प्राप्त होने की भी संभावना है। उचित होगा कि बेवजह की यात्राओं को इस सप्ताह टालें।

बीमार चल रहे लोगों की सेहत में सुधार होगा। लेकिन,अच्छी सेहत के लिए काफी मेहनत करने की आवश्यकता है। सिर व आंख से जुड़ी समस्याएं आपको परेशान कर सकतीं हैं। हो सके तों शरीर को उसकी जरूरत के अनुसार आराम भी प्रदान करें।

उचित होगा प्रेम संबंधों में किसी भी प्रकार की जिद या जल्दबाजी न करें। प्रेम संबंध में अपनी बात पर भरोसा कर निर्णय लेंगे तो अधिक सुखी रहेंगे। पारिवारिक मतभेदों में समाधान का वातावरण बनेगा।

वहीं निजी संबंधों में सुधार व मधुरता के लिए थोड़ा प्रयास आपको स्वयं से करना होगा। दांपत्य जीवन में किसी तीसरे का हस्तक्षेप न होने दें।

उपाय: भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें।

लकी दिन: बुधवार, शुक्रवार, शनिवार।