साप्ताहिक राशिफल (17 मई से 23 मई 2021): वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा यह सप्ताह

जीवन का हर दिन आपकी जिंदगी में कुछ न कुछ परिवर्तन लेकर ही आता है, ऐसे में हर व्यक्ति भविष्य को लेकर आशा रखता है। हर दिन की तरह ही हर सप्ताह भी जीवन में कई तरह के नए अनुभवों को हमारे जीवन में लाता है। जिसके चलते हर कोई अपने आने वाले समय के बारे में जानने के लिए लालयित रहता है।

ग्रहों की गणना इस सप्ताह (17 May to 23 May 2021) जो इशारा कर रही है, उसके अनुसार इस समय वृषभ राशि के लोगों के लिए कैसा रहेगा आइये जानते हैं...

वृषभ साप्ताहिक राशिफल (Vrishabh Saptahik Rashifal)

इस सप्ताह अपने कार्य को करते समय जल्दबाजी से बचें। वहीं जहां भागीदारी, संयुक्त उद्यम और टीमवर्क में काम करना हो वहां सावधानी रखें। वहीं इस दौरान अपने साथी से मिले किसी आश्चर्य से मन खुश होगा।

आर्थिक स्थिति पहले से अधिक मजबूत होने की संभावना के बीच नई संपत्ति खरीदने के योग बन रहे हैं।जबकि आपकी पेशेवर क्षमता आपको संगठन के प्रमुुुख लोगों में ला सकती है।

सप्ताह के बीच का समय थोक व्यापारियों के मुकाबले छोटे व्यापारियों के लिए ठीक है। इस समय परिजनों के साथ ताल-मेल बिठाने में कुछ परेशानियां आएगी। लेकिन इस समय सत्ता पक्ष से लाभ के भी योग बनेंगे। साथ ही इस दौरान आपको गुप्त शत्रुओं और अपनी सेहत को लेकर हर समय सतर्क रहना होगा। प्रतिद्वंद्वी और विरोधी सिर उठाने का प्रयास करेंगे, जिसके चलते आयात-निर्यात के कामकाज में थोड़ा विलंब होने की संभावना है।

प्रेम संबंधों में सोच समझकर कदम बढ़ाएं। इस सप्ताह आपकी वाणी और आपका व्यक्तित्व लोगों को आकर्षित करेगा। इस सप्ताह आपकी वाणी और व्यक्तित्व से कुद खास लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे।

हेल्थ: इस सप्ताह बीपी, हड्डियों का दर्द या आंखों की परेशानी आपकी सेहत को चिंता में डाल सकते हैं। इसके अलावा पेट संबंधी समस्या और पैर की मांसपेशियों की समस्या भी हो सकती है।

उपाय: इस सप्ताह भगवान विष्णु संग देवी माता लक्ष्मी की पूजा करें।

लकी दिन: रविवार,बुधवार व शनिवार।