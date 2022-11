Aaj Ka Rashifal इन 5 राशियों वालों की चमकेगी किस्मत, जानें मेष से मीन राशि तक का कैसा रहेगा दिन?

अ+ अ- भोपालPublished: Nov 09, 2022 01:30:37 pm Submitted by: दीपेश तिवारी

10 November 2022, Rashifal Today in Hindi: 2022 का राशिफल। दैनिक, साप्ताहिक, मासिक राशिफल। स्वास्थ्य, कॅरियर और परिवार के बारे में जानें।

Aaj Ka Rashifal Thursday Horoscope : ज्योतिष के अनुसार राशिचक्र में कुल 12 राशियां मानी गई हैं। कुंडली में चंद्र की स्थिति पर ही हर जातक की राशि निर्भर करती है। ऐसे में हर दिन का राशिफल भी सभी 9 ग्रहों के मंत्री चंद्र की गणना पर ही निर्भर करता है।

यहां ये भी जान लें कि जातक की राशि का निर्धारण चंद्र से किया जाता है और जिस स्थान पर चंद्र बैठा है वहीं आपकी राशि होती है और हर राशि का प्रतिनिधित्व एक विशेष ग्रह करता है। इसके अलावा भी इन सभी राशियों पर हर ग्रह का विशेष प्रभाव भी रहता है। यानि जिस राशि में जन्म के समय चंद्र विराजमान है जातक की वहीं राशि होगी। वहीं लगातार ग्रहों होने वाले परिवर्तन यानि ग्रहों की राशि पर पड़ने वाली दृष्टि का प्रभाव सभी राशियों पर पड़ता है। वहीं हर दिन ग्रहों में लगातार बदलाव ही जातक के हर दिन के राशिफल का निर्धारण भी करता है।दरअसल दैनिक राशिफल निकालते समय सभी 12 राशियों का भविष्यफल बताया जाता है। तो चलिए जानते हैं कि ज्योतिष के जानकार पंडित सुनील शर्मा के अनुसार आज के दिन यानि गुरुवार, Thursday, 10 नवंबर 2022 के दिन आपका राशिफल क्या कहता है। 01. Aries Daily Horoscope 10 November 2022 आज का मेष राशिफल

- आपमें आत्मविश्वास का संचार हो सकता है, जो कठिन परिस्थितियों से निपटने में फायदेमंद साबित हो सकता है। किसी व्यवसायिक उद्यम से आपके लाभ में वृद्धि होने की संभावना है, लेकिन कुछ अनावश्यक खर्च भी हो सकता है। घर में शांति और सौहार्द का माहौल रहने की संभावना है। आपका व्यावहारिक दृष्टिकोण आपको सफलता की ओर ले जाने की संभावना है। यदि लंबे समय तक अनुपचारित छोड़ दिया जाए तो आपकी असंगत बीमारियां बढ़ सकती हैं। 02. Taurus Daily Horoscope 10 November 2022 आज का वृषभ राशिफल

- आज आप अपने पथ पर धीमे लेकिन स्थिर रहने की संभावना रखते हैं जो सफलता की ओर ले जाता है। आपके मौद्रिक लेनदेन लाभदायक होने की संभावना है। बच्चे अपनी गतिविधियों के माध्यम से खुशी ला सकते हैं। आपसी समझ सभी को खुशी के मूड में रख सकती है। आप में से कुछ अधिक आकर्षक प्रस्ताव के लिए नौकरी बदलने की योजना बना सकते हैं। योग और ध्यान के आपके नियमित अभ्यास से आपकी मानसिक स्थिति में सुधार होने की संभावना है। 03. Gemini Daily Horoscope 10 November 2022 आज का मिथुन राशिफल

- आप जीवन के उज्जवल पक्ष और सबसे अच्छी चीजों की ओर देखने की संभावना रखते हैं जो आपको पेश करने के लिए हैं। कर्ज देने से बचें, क्योंकि उनके वापस मिलने की संभावना बहुत ज्यादा नहीं है। आपका व्यवहार आपके प्रियजनों को परेशान कर सकता है। आप अपनी कार्यकुशलता में सुधार की दिशा में काम कर सकते हैं, जिससे आपकी पदोन्नति की संभावना सीधे तौर पर प्रभावित हो सकती है। आपके चक्रों को मजबूत करने में योग आपको लाभ पहुंचा सकता है। 04. Cancer Daily Horoscope 10 November 2022 आज का कर्क राशिफल

- आपके द्वारा कठिन परिस्थितियों को इस तरह से ढालने की संभावना है कि कार्य प्राप्त करने योग्य और आपकी क्षमताओं के भीतर हो जाएं। अपनी आरक्षित अधिशेष पूंजी के साथ, आप अपने ऋणों को चुकाने और शेयरों में निवेश करने के लिए कुछ राशि का उपयोग करने में सक्षम हो सकते हैं। आज आपको घर में और आसपास सुधार करने के लिए समय मिल सकता है। पेशेवर विकास के लिए आपको कुछ अच्छी संभावनाएं मिल सकती हैं। स्वास्थ्य के मोर्चे पर आज का दिन मिले-जुले परिणाम देने वाला है। 05. Leo Daily Horoscope 10 November 2022 आज का सिंह राशिफल

- यह दिन आपके जीवन में आशा की एक सकारात्मक किरण लेकर आया है और आप अपने लाभ के लिए स्थिति का लाभ उठाने की संभावना रखते हैं। संपत्ति में आपका पिछला निवेश भी आपको अच्छा लाभ दिला सकता है। परिवार और दोस्तों की उपस्थिति में एक शुभ अवसर मनाया जाने की संभावना है, जो माहौल को जीवंत बनाए रख सकते हैं। प्रचार-प्रसार में अधिक समय लग सकता है। आपका स्वास्थ्य आशाजनक दिख रहा है और आज आपको किसी बीमारी का सामना नहीं करना पड़ सकता है। 06. Virgo Daily Horoscope 10 November 2022 आज का कन्या राशिफल

- किसी विशेष कार्य के प्रति आपकी सावधानीपूर्वक योजना, तार्किक तर्क और पद्धतिगत दृष्टिकोण से आपको जीवन में स्थिरता प्राप्त होने की संभावना है। विभिन्न क्षेत्रों से लाभ मिल सकता है, लेकिन अधिक व्यय और लापरवाह खर्च इसे बेअसर कर सकते हैं। अपने प्रियजनों के साथ व्यवहार करते समय शांत रहने की कोशिश करें। नई नौकरी की तलाश करने वालों को भी सफलता मिलने की संभावना है। आज आपको कोई बीमारी होने की संभावना नहीं है। 07. Libra Daily Horoscope 10 November 2022 आज का तुला राशिफल

- आप अपने स्वयं के गुणों और दोषों को तौलने में सक्षम हो सकते हैं, जो आपको जीवन में आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। सकारात्मक आर्थिक परिणाम मिल सकते हैं। शांत रहने की कोशिश करें और घर में सामान्य स्थिति और सद्भाव वापस लाने के लिए सकारात्मक पक्ष को देखें। आप खुश आत्माओं में हो सकते हैं, जिसका सकारात्मक प्रभाव आपकी समग्र भलाई पर दिखाई दे सकता है। कार्यक्षेत्र में आपको वांछित व्यावसायिक सफलता मिलने की संभावना है। आपका स्वास्थ्य आज उत्तम रूप में बना रह सकता है। 08. Scorpio Daily Horoscope 10 November 2022 आज का वृश्चिक राशिफल

- जब तक आप जीवन में अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक आप न तो आत्मसमर्पण करते हैं और न ही रुकते हैं। साइड बिजनेस से हुए मुनाफे से आप अपने सपनों का घर खरीद सकते हैं। परिवार के साथ रोमांचक सैर कुछ के लिए कार्ड पर है। संतान से शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है। लंबित कार्यों को पूरा करने के लिए आपको वरिष्ठों का सहयोग मिल सकता है। हल्के व्यायाम और खान-पान में बदलाव आपको फिट रख सकते हैं। योग और सांस लेने की तकनीक आपके मन को शांत करने की संभावना है। 09. Sagittarius Daily Horoscope 10 November 2022 आज का धनु राशिफल

- आपकी सकारात्मक ऊर्जा को सही दिशा में लगाने की जरूरत है, जो एक उज्जवल कल के लिए बेहतर प्रदर्शन करने के आपके संकल्प को मजबूत कर सकती है। आपका व्यवसाय उद्यम फल-फूल सकता है और आपको पहले की तुलना में अधिक लाभ दिला सकता है। हालांकि, आप घरेलू शांति और सद्भाव को बहाल करने के लिए स्थिति को शांत करने और पेसमेकर की भूमिका निभाने की संभावना रखते हैं। आप पर वरिष्ठों का ध्यान जा सकता है और आपके लिए पदोन्नति या बोनस कार्ड पर हो सकता है। शांत करने की तकनीक भी आपके दिमाग को शांत करने वाली साबित हो सकती है। 10. Capricorn Daily Horoscope 10 November 2022 आज का मकर राशिफल

- आज, कुछ स्थितियों के प्रति आपका व्यावहारिक दृष्टिकोण आपके पक्ष में काम करने और जीवन में आगे बढ़ने में आपकी मदद करने की संभावना है। आपको वाहन खरीदने या स्टॉक और सट्टा में पैसा लगाने की संभावना है। अपनों के साथ रुकी हुई यात्रा पर जाने के लिए दिन अच्छा हो सकता है। नौकरी के मामले में दिन संतोषजनक और फलदायी है। कुछ बेहतरीन योजनाएँ आपके लिए तैयार हैं। ध्यान के साथ नियमित व्यायाम आपको शारीरिक रूप से फिट और मानसिक रूप से मजबूत रखने की संभावना है। 11. Aquarius Daily Horoscope 10 November 2022 आज का कुंभ राशिफल

- आज आप नए, नए विचारों के प्रति ग्रहणशील हो सकते हैं, जो लंबे समय में आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। सावधानीपूर्वक योजना के अभाव में आज धन हानि हो सकती है। तनाव को कम करने और घरेलू माहौल में शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए तेजी से और चतुराई से कार्य करें। आपके बॉस आपकी असली प्रतिभा को पहचान सकते हैं। सेहत के मामले में दिन मिलाजुला रह सकता है। योग आपको आंतरिक शांति दे सकता है। 12. Pisces Daily Horoscope 10 November 2022 आज का मीन राशिफल

- आप कल्पनाशील हैं और अपने आप में आपका दृढ़ विश्वास आज आपको हर तरह से विजेता बना सकता है। आपको इसका लाभ लेने के लिए किसी विशेषज्ञ की मदद से अपने वित्त की ठीक से योजना बनाने की आवश्यकता है। आप अपने परिवार के सदस्यों को एक लंबी छुट्टी पर एक विदेशी गंतव्य पर ले जाने की संभावना रखते हैं। आपके प्रयासों की बॉस द्वारा सराहना की जा सकती है और आप मौद्रिक लाभ या पदोन्नति या दोनों के हकदार हो सकते हैं। आज आप स्वस्थ और तंदुरुस्त रहेंगे और कोई भी स्वास्थ्य समस्या आपको निराश नहीं कर सकती है। पढ़ना जारी रखे