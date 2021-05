Aaj Ka Rashifal - Horoscope Today 11 May 2021: अमावस्या के दिन 5 राशिवालों पर रहेगी हनुमान जी की विशेष कृपा, जानें कैसे रहेगा आपका मंगलवार?

किसी भी व्यक्ति की राशि उसकी कुंडली में मौजूद चंद्र की स्थिति पर निर्भर करती है। ऐसे में हर दिन का राशिफल भी सभी 9 ग्रहों के मंत्री चंद्र की गणना पर ही निर्भर करता है। दरअसल दैनिक राशिफल निकालते समय सभी 12 राशियों का भविष्यफल बताया जाता है।

तो चलिए जानते हैं कि ज्योतिष चंदन श्यामनारायण व्यास के अनुसार आज मंगलवार Tuesday,11 मई 2021 के दिन आपका राशिफल क्या कहता है...



Read more - वैशाख अमावस्या 2021 आज: जानें शुभ मुहूर्त, पौराणिक कथा और क्या करें इस दिन

: आज का 11 May 2021 मेष राशिफल (Aries Daily Horoscope)

आज सुख के साधनों की प्राप्ति या क्रय करने के योग बनेंगे। व्यापार में नए अनुबंध होंगे। सामाजिक सम्मान मिलेगा। हर काम ध्यान से करें। निजी प्रयास सार्थक होंगे।



: आज का 11 May 2021 वृषभ राशिफल (Taurus Daily Horoscope)

आज का दिन नए अनुभवों से युक्त रहेगा। उचित रहेगा खर्चों में कमी लाएं। सामाजिक कार्यों में संलग्न रहेंगे। वाहन सुख सम्भव है। व्यसनों पर नियंत्रण रखना चाहिए।



: आज का 11 May 2021 मिथुन राशिफल (Gemini Daily Horoscope)

व्यापार में नए अवसर मिलेंगे। आजीविका संबंधी समस्या के समाधान की संभावना के बीच वाहन सुख मिलेगा। संत-समागम होगा।



: आज का 11 May 2021 कर्क राशिफल (Cancer Daily Horoscope)

आज अनायास धन प्राप्ति की संभावना के बीच आपके व्यवहार से अधिनस्थ खुश रहेंगे। अपनी स्थिति, योग्यता के अनुरूप कार्य करें। व्यवहार कुशलता से अधिकारियों के सम्मानपात्र बन सकेंगे।





Read more - साप्ताहिक राशिफल (10 मई से 16 मई 2021): मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा यह सप्ताह

: आज का 11 May 2021 सिंह राशिफल (Leo Daily Horoscope)

व्यापारिक बाधाएं आएंगी। परिश्रम की तुलना में सफलता कम मिलेगी। चिंता, व्याकुलता व भागदौड़ रहेगी।

आपके अपने आपकी उन्नती से खुश नहीं होंगे। आपके कार्यों की आलोचना होगी।





: आज का 11 May 2021 कन्या राशिफल (Virgo Daily Horoscope)

पुराने निवेश से लाभ होगा। नई योजनाओं का क्रियान्वयन हो सकेगा। व्यापार में लाभ की स्थिति बनेगी। बड़े लोगों से भेंट होगी। विवाह में आ रही बाधा अभी बनी रहेगी।





: आज का 11 May 2021 तुला राशिफल (Libra Daily Horoscope)

कार्यक्षेत्र में नए प्रस्ताव प्राप्त होंगे। आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। स्वाध्याय में रुचि रहने के बीच परिवार में मांगलिक कार्यों की योजना बनेगी। मन में किसी बात को ले कर दुविधा रहेगी।





: आज का 11 May 2021 वृश्चिक राशिफल (Scorpio Daily Horoscope)

व्यापार का विस्तार संभव है। आशा के अनुरूप स्थिति बनेगी। वाहन क्रय करने के योग बनेंगे। उचित मार्गदर्शन लेना होगा। पिता और आप के बिच तालमेल स्थापित न होने से परेशानी होगी।





: आज का 11 May 2021 धनु राशिफल (Sagittarius Daily Horoscope)

समय रहते अपनी जिम्मेदारी समझें। उलझनों से मुक्ति मिलेगी। अधिक लोभ, लालच न करें। पारिवारिक वातावरण सहयोगात्मक रहेगा।





Read more - साप्ताहिक राशिफल (10 मई से 16 मई 2021): वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा यह सप्ताह?

: आज का 11 May 2021 मकर राशिफल (Capricorn Daily Horoscope)

आपसी विवाद का अंत होगा। बुद्धिमानी से कई रुके कार्य पूर्ण होने के योग बनेंगे। प्रिय व्यक्ति से भेंट होगी। कामकाज की जिज्ञासा बढ़ेगी।





: आज का 11 May 2021 कुंभ राशिफल (Aquarius Daily Horoscope)

मन अशांत रहेगा। आर्थिक चिंता के कारण मन में असंतोष रहेगा। व्यय में कटौती का प्रयास करें। भूमि, आवास की समस्याओं में वृद्धि की आशंका है। संत समागम होगा।





: आज का 11 May 2021 मीन राशिफल (Pisces Daily Horoscope)

आकस्मिक यात्रा की संभावना के बीच दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप से बचें। भागीदारी में आपके द्वारा लिए गए निर्णय लाभदायी होंगे। अपनों के व्यवहार से मन दुखी होगा।





Read more - साप्ताहिक राशिफल (10 मई से 16 मई 2021): मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा यह सप्ताह ?



Read more - Saptahik Rashifal (10 मई से 16 मई 2021): कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा यह सप्ताह



Read more - Weekly Horoscope (10 मई से 16 मई 2021): सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा यह सप्ताह