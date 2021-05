Aaj Ka Rashifal - Horoscope Today 14 May 2021: अक्षय तृतीया के दिन आज किसका चमकेगा भाग्य, जानें कैसे रहेगा आपका शुक्रवार?

Daily Horoscope: आज द्वितीया तिथि 05:38 AM तक उसके बाद तृतीया... आज आज अक्षय तृतीया 2021 और माता लक्ष्मी की पूजा का विशेष दिन...

किसी भी व्यक्ति की राशि उसकी कुंडली में मौजूद चंद्र की स्थिति पर निर्भर करती है। ऐसे में हर दिन का राशिफल भी सभी 9 ग्रहों के मंत्री चंद्र की गणना पर ही निर्भर करता है। दरअसल दैनिक राशिफल निकालते समय सभी 12 राशियों का भविष्यफल बताया जाता है।

तो चलिए जानते हैं कि ज्योतिष चंदन श्यामनारायण व्यास के अनुसार आज शुक्रवार friday, 14 मई 2021 के दिन आपका राशिफल क्या कहता है...

: आज का 13 May 2021 मेष राशिफल (Aries Daily Horoscope)

नौकरी में कार्यकुशलता का लाभ मिलेगा। आय में वृद्धि के योग बन रहे हैं। विरोधी आपकी छवि खराब करेंगे। परिवार के सदस्यों की प्रगति होगी। वैवाहिक प्रस्ताव सफल होंगे।



: आज का 13 May 2021 वृषभ राशिफल (Taurus Daily Horoscope)

आपका महत्व आज लोगों को पता चलेगा। यश, सफलता मिलेगी। निर्माण कार्य में रुके काम पूरे होने के योग हैं। परिवार में किसी चिंताजनक मुद्दों पर चर्चा होगी। व्यापार अच्छा चलेगा।



: आज का 13 May 2021 मिथुन राशिफल (Gemini Daily Horoscope)

कारोबार में विश्वासप्रद वातावरण रहेगा। नौकरी में परिश्रम का उचित फल मिल सकेगा। परिवार में कार्य की प्रशंसा होगी। किसी सरकारी कार्य के न होने से व्याकुल रहेंगे। पिता का मार्गदर्शन मिलेगा।







: आज का 13 May 2021 कर्क राशिफल (Cancer Daily Horoscope)

आज सुखद और सफल यात्रा के योग बनेंगे। आपके महत्व को स्वीकार किया जाएगा। योग्यता, अनुभवों का लाभ मिलेगा। परिवार में समस्या रह सकती है।





: आज का 13 May 2021 सिंह राशिफल (Leo Daily Horoscope)

नौकरी के लिए आज बेहतर प्रस्ताव आ सकते हैं। व्यावसायिक सफलता से हर्ष होगा। सुख साधनों में वृद्धि होगी। आय में वृद्धि होगी।





: आज का 13 May 2021 कन्या राशिफल (Virgo Daily Horoscope)

अपनी जिद के चलते आप खुद का नुकसान कर बैठेंगे। बहनों से अनबन हो सकती है। पारिवारिक चिंता से मन खिन्न रहेगा। अधिक खर्च न करें अन्यथा परेशानी हो सकती है। प्रेम प्रसंग के चलते मन प्रसन्न रहेगा।





: आज का 13 May 2021 तुला राशिफल (Libra Daily Horoscope)

आकस्मिक लाभ प्राप्ति योग के बीच आज मानसिकता बदलने से स्थिति अनुकूल होगी। पारिवारिक आयोजनों में सहभागिता करेंगे। कॅरियर में मेहनत के बावजूद आप को सफलता न मिलने से तनाव रहेगा।





: आज का 13 May 2021 वृश्चिक राशिफल (Scorpio Daily Horoscope)

दिन मंगलकारी रहेगा। नई योजनाओं से लाभ होगा।परिजनों से शुभ समाचार मिलेंगे। संतान सुख मिलेगा। व्यापार लाभप्रद रहेगा। नए नियमों का पालन करेंगे। श्रेष्ठजनों से भेंट होगी। कर्ज से मुक्त होने में समय लगेगा।





: आज का 13 May 2021 धनु राशिफल (Sagittarius Daily Horoscope)

कार्यक्षेत्र की बाधाएं दूर होने की संभावना है। महत्वपूर्ण कामों से लाभ के योग हैं। परिजनों से संबंध सुधारने के लिए आपको खुद के व्यवहार को बदलना होगा। किसी का सहयोग आपको कई मामलों में जीत दिला सकता है।





: आज का 13 May 2021 मकर राशिफल (Capricorn Daily Horoscope)

कार्यस्थल पर आप के द्वारा किए गए कार्यों से सहकर्मियों में ईर्ष्या बढ़ेगी। लम्बे समय से रुके कार्य पूरे होने की संभावना है। परिवार में उत्तरदायित्व की पूर्ति कर पाएंगे।





: आज का 13 May 2021 कुंभ राशिफल (Aquarius Daily Horoscope)

संपत्ति के क्रय विक्रय से लाभ होगा। नौकरी करने वालों से अधिकारी वर्ग संतुष्ट रहेेंगे। पारिवारिक स्थिति सुखद रहेगी। वाहन प्रयोग में सावधानी रखें। नए दोस्त बनेंगे।





: आज का 13 May 2021 मीन राशिफल (Pisces Daily Horoscope)

अपनों से दूरिया खत्म करने का उचित समय है। कार्यक्षमता में कमी के बीच पेट सम्बंधित रोग से ग्रस्त रहेंगे। पूछ परख बढेगी। आज अपनों को हंसाने के लिए कुछ जगह हार भी जाएं।





