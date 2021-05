Aaj Ka Rashifal - Horoscope Today 15 May 2021: कन्या, कुंभ व मकर राशि के लिए विशेष है आज का दिन, जानें कैसे रहेगा आपका शनिवार?

Daily Horoscope: आज तृतीया तिथि 07:59 AM तक उसके बाद चतुर्थी...

किसी भी व्यक्ति की राशि उसकी कुंडली में मौजूद चंद्र की स्थिति पर निर्भर करती है। ऐसे में हर दिन का राशिफल भी सभी 9 ग्रहों के मंत्री चंद्र की गणना पर ही निर्भर करता है। दरअसल दैनिक राशिफल निकालते समय सभी 12 राशियों का भविष्यफल बताया जाता है।

तो चलिए जानते हैं कि ज्योतिष चंदन श्यामनारायण व्यास के अनुसार आज शनिवार Saturday, 15 मई 2021 15 May 2021 Horoscope के दिन आपका राशिफल क्या कहता है...



: आज का 15 May 2021 मेष राशिफल (Aries Daily Horoscope)

पिता के सहयोग से कार्य सफल होंगे। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। किया गया श्रम सार्थक होगा।

अधीनस्थ कर्मचारी या भाई पड़ोसी आदि के कारण तनाव मिल सकता है।



: आज का 15 May 2021 वृषभ राशिफल (Taurus Daily Horoscope)

आप अपनों की राजनीति का शिकार हो सकते हैं। सामाजिक जीवन में लोकप्रियता बढेगी। आय बढेगी। जीवनसाथी से संबंध प्रगाड होंगे। बुजुर्गो की भावनाओं का सम्मान करें।



: आज का 15 May 2021 मिथुन राशिफल (Gemini Daily Horoscope)

पारिवारिक कार्यक्रमों में ज्यादा व्यस्त रहेंगे। नौकरी में तरक्की की संभावनाएं बनी रहेंगी। यात्रा सम्भव है। छोटी-छोटी समस्याओं से घबराने की बजाय हिम्मत से काम लें।





: आज का 15 May 2021 कर्क राशिफल (Cancer Daily Horoscope)

परिवारिक उलझे मामले सुलझने के आसार हैं। रुका धन मिलने की संभावना हैं। सामूहिक कार्यों में सबकी सलाह लें। स्वास्थ्य में ताजगी बनी रहेगी।





: आज का 15 May 2021 सिंह राशिफल (Leo Daily Horoscope)

ऑफिस में व्यस्तता के चलते घरेलू कार्यों पर ध्यान नहीं दें पाएंगे। व्यक्तिगत संबंध मधुर होंगे। प्रॉपर्टी में निवेश का सही समय हैं। विरोधियों को उन्हीं की चालों में फंसा देंगे। जो भी करें उसमें लोगों कि परवाह न करें।





: आज का 15 May 2021 कन्या राशिफल (Virgo Daily Horoscope)

अपने व्यवहार से अधिकारियों का दिल जीत लेंगे, व्यापारिक योजनाओं पर खर्च होगा। राजकीय मामले सुलझने से राहत मिलेगी। तनाव होने से निर्णय नहीं ले पाएंगें।





: आज का 15 May 2021 तुला राशिफल (Libra Daily Horoscope)

साझेदारी में टकराव टालने की कोशिश सफल रहेगी। नई योजना शूरू करने का अनुकूल समय हैं। कारोबारी विस्तार का मन बनेगा। आप जिन लोगों को अपना मान रहे थे आज वे आपकी निंदा करने से पीछे नहीं हटेंगे।





: आज का 15 May 2021 वृश्चिक राशिफल (Scorpio Daily Horoscope)

राजकीय मामले पक्ष में हल हो सकते हैं। लेकिन, आपकी मनमानी और लापरवाही के कारण अच्छी योजना हाथ से निकल सकती हैं। मधुर व्यवहार से पारिवारिक समस्या का समाधान होगा। दाम्पत्य सुख मिलेगा।

:

: आज का 15 May 2021 धनु राशिफल (Sagittarius Daily Horoscope)

व्यवसायिक अटके काम पूरें होंगे। बेरोजगारों को नौकरी मिलेगी। युवाओ को अध्ययन के लिए विदेश जाना पड सकता है। भावनात्मक संबंधों के रिश्तों में बदलने की संभावना है। धन आगमन सम्भव है।





: आज का 15 May 2021 मकर राशिफल (Capricorn Daily Horoscope)

अपने वाक्चातुर्य और कार्यकुशलता से खास पहचान बना लेंगे। प्रियजन से मुलाकात सुखद रहेगी। परिवार के साथ घूमने का कार्यक्रम बनेगा। जरूरी काम रुकने से तनाव होगा।





: आज का 15 May 2021 कुंभ राशिफल (Aquarius Daily Horoscope)

दिन की शुरुआत मंगलमयी होगी। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। धन, सम्मान, यश, कीर्ति में वृद्धि होगी। स्थानान्तरण व विभागीय परिवर्तन के योग हैं। पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। गृहोपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी।





: आज का 15 May 2021 मीन राशिफल (Pisces Daily Horoscope)

मेहनत के बल पर मुश्किल काम भी आसानी से कर लेंगे। दूसरों को दोष देने की बजाय अपनी कमियां दूर करें। प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिल सकती हैं। व्यापारिक विस्तार की योजना बनें।





