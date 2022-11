Aaj Ka Rashifal 20 Nov.2022- इन राशि वालों से नाराज रहेंगे सूर्य देव, इनसे रहेंगे खुश

20 November 2022, Rashifal Today in Hindi: 2022 का राशिफल। दैनिक, साप्ताहिक, मासिक राशिफल। स्वास्थ्य, करियर और परिवार के बारे में जानें। Check out your 2022 Rashifal in Hindi. Get daily Rashifal and know about health, career and prosperity.

- जानें मेष से मीन राशि तक का कैसा रहेगा दिन?

- रविवार, 20 नवंबर 2022 को क्या कहते हैं आपके ग्रह व आपकी और आपके अपनों की राशि

भोपाल Published: November 19, 2022 04:26:16 pm

Aaj Ka Rashifal - Sunday - Today Horoscope : ज्योतिष के अनुसार राशिचक्र में कुल 12 राशियां मानी गई हैं। कुंडली में चंद्र की स्थिति पर ही हर जातक की राशि निर्भर करती है। ऐसे में हर दिन का राशिफल भी सभी 9 ग्रहों के मंत्री चंद्र की गणना पर ही निर्भर करता है।

यहां ये भी जान लें कि जातक की राशि का निर्धारण चंद्र से किया जाता है और जिस स्थान पर चंद्र बैठा है वहीं आपकी राशि होती है और हर राशि का प्रतिनिधित्व एक विशेष ग्रह करता है। इसके अलावा भी इन सभी राशियों पर हर ग्रह का विशेष प्रभाव भी रहता है। यानि जिस राशि में जन्म के समय चंद्र विराजमान है जातक की वहीं राशि होगी। वहीं लगातार ग्रहों होने वाले परिवर्तन यानि ग्रहों की राशि पर पड़ने वाली दृष्टि का प्रभाव सभी राशियों पर पड़ता है। वहीं हर दिन ग्रहों में लगातार बदलाव ही जातक के हर दिन के राशिफल का निर्धारण भी करता है। दरअसल दैनिक राशिफल निकालते समय सभी 12 राशियों का भविष्यफल बताया जाता है। तो चलिए जानते हैं कि ज्योतिष के जानकार पंडित सुनील शर्मा के अनुसार आज के दिन यानि रविवार, Sunday, 20 नवंबर 2022 के दिन आपका राशिफल क्या कहता है।





01. Aries Daily Horoscope 20 November 2022 आज का मेष राशिफल

- लम्बे समय से चले आ रहे पारिवारिक विवाद का आज अंतिम दिन है। महत्त्वपूर्ण कार्य निपटाने में लगे रहेगे। छात्रों के लिए समय मेहनत करने वाला हे। ज्यदा घमंड से नुक्सान आप को ही हे। 02. Taurus Daily Horoscope 20 November 2022 आज का वृषभ राशिफल

- कार्यक्षमता में वृद्धि होगी। नौकरी की तलाश में भटकना पड़ेगा। आप अपने विचारों को मुर्तरूप दें न की उन पर केवल हवाई किले बनाने तक ही सीमित रहें। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। भूमि भवन क्रय करने में पूंजी लगानी पड़ सकती है। 03. Gemini Daily Horoscope 20 November 2022 आज का मिथुन राशिफल

- जीवन में क्या करूं क्या न करूं की स्थिति से बाहर आएं। शांति से फैसले लें, साथ ही जल्दबाजी में कोई भी कार्य न करें। वाहन खरीद का मन बना रहे है। अपनी कुछ नकारात्मक सोच को बदलें लाभ होगा। मित्रों से मुलाकात के चलते मन प्रफुल्लित रहेगा। 04. Cancer Daily Horoscope 20 November 2022 आज का कर्क राशिफल

- आप दूसरों के लिए बुरा न सोचें। अपने आहार पर नियंत्रण रखें। पेट संबंधित रोग संभव है। समय कम है और काम ज्यादा, अत: मन लगाकर अपने कार्य में लग जाएं। सफलता मिलेगी। मनचाहा जीवन साथी मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। 05. Leo Daily Horoscope 20 November 2022 आज का सिंह राशिफल

- फ़ालतू में समय को बर्बाद न करें। दूसरो की सीख में अपना नुक्सान कर बैठेंगे। शांति से विचार कर कोई अच्छा निर्णय लें। आजीविका के स्त्रोत्र में वृद्दि के आसार हैं। पूराने निवेश से लाभ होगा। 06. Virgo Daily Horoscope 20 November 2022 आज का कन्या राशिफल

- कार्य की अधिकता के कारण जरुरी कार्य पूरे नहीं हो सकेंगे। उन्नति के पथ पर अग्रसर होंगे। अधिकारी वर्ग के लिए समय उत्तम है। दान पुण्य से मन को शांति मिलेगी। 07. Libra Daily Horoscope 20 November 2022 आज का तुला राशिफल

- अपने वाक्य चातुर से आप अपना कार्य बना लेंगे। व्यापार व्यवसाय में यश कीर्ति की वृद्दि होगी। खेल जगत से जुड़े जातकों के लिए समय श्रेष्ठ है। यात्रा से लाभ संभव की संभावना के बीच समय पर कार्य करना सीखें । 08. Scorpio Daily Horoscope 20 November 2022 आज का वृश्चिक राशिफल

- वर्तमान समय शुभ फल देने वाला है। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। सतर्क रहें अन्यथा बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं। अपनी सोच को बदलें न की दूसरों को बदलने की कोशिश करे। क्रोध पर नियंत्रण रखने के साथ ही इष्ट अराधना आपकी सफलता में सहायक सिद्ध होगी। 09. Sagittarius Daily Horoscope 20 November 2022 आज का धनु राशिफल

- संतान के विवाह की चिंता रहेगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। पूंजी निवेश से लाभ संभव। राजकार्य से जुड़े जातकों के लिए समय मिश्रित फलदायी है। अपने अधिकारों का गलत प्रयोग न करें, अन्यथा नुक्सान हो सकता है। 10. Capricorn Daily Horoscope 20 November 2022 आज का मकर राशिफल

- व्यापार विस्तार की योजना सफल होगी। व्यर्थ की चिंता छोड़ कर स्वस्थ रहे, मस्त रहे। खाद्य पदार्थ से जुड़े जातकों के लिए अति श्रेष्ठ समय है। समय रहते पूंजी निवेश कर दें, ध्यान रहे आज शत्रु वर्ग सक्रीय रहेगा। 11. Aquarius Daily Horoscope 20 November 2022 आज का कुंभ राशिफल

- आपके व्यवहार से सहकर्मी खुश रहेंगे। जीवन में नई उड़ान भरने का समय है, इसका लाभ लें। परिजनों से भेंट होगी। अचानक बड़ा खर्च हो सकता है। समाजिक कार्यक्रमों में भाग ले सकेंगे। 12. Pisces Daily Horoscope 20 November 2022 आज का मीन राशिफल

- धनकोष में वृद्धि होगी। अपने कॅरियर के प्रति गंभीर निर्णय ले सकते हैं। सतर्क रहें और सोच समझकर ही फैसले लें, क्योंकि आत्मविश्वास की कमी के कारण गलत फैसले लेने की संभावना बन रही है। मन में कई दुविधाएं परेशान कर सकती हैं। आध्यत्मिक बल से लाभ होगा। पढ़ना जारी रखे

