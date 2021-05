Aaj Ka Rashifal - Horoscope Today 27 May 2021: श्री हरि विष्णु आज इन राशियों पर बरसाएंगे अपनी कृपा, जानें कैसे रहेगा आपका गुरुवार?

किसी भी व्यक्ति की राशि उसकी कुंडली में मौजूद चंद्र की स्थिति पर निर्भर करती है। ऐसे में हर दिन का राशिफल भी सभी 9 ग्रहों के मंत्री चंद्र की गणना पर ही निर्भर करता है। दरअसल दैनिक राशिफल निकालते समय सभी 12 राशियों का भविष्यफल बताया जाता है।

तो चलिए जानते हैं कि ज्योतिष चंदन श्यामनारायण व्यास के अनुसार आज गुरुवार Thursday, 27 मई 2021 के दिन आपका राशिफल क्या कहता है...



Read more - MAY 2021: शुक्र बदलने जा रहे हैं सभी राशियों का भाग्य, जानें किनकी चमकेगी किस्मत और किनकी बढ़ेगी परेशानी?

: आज का 27 May 2021 मेष राशिफल (Aries Daily Horoscope)

समय की अनुकूलता के आभास के बीच न्याय पक्ष मजबूत होगा। परिजनों के सहयोग से कोई बड़ा काम हो सकता है। जमीन जायदाद से सम्बंधित मामले आज सुलझ सकते हैं। सांस संबंधित रोग से पीड़ित रह सकते हैं।



: आज का 27 May 2021 वृषभ राशिफल (Taurus Daily Horoscope)

आज जरूरी कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करें। पुराने मित्रों से भेट की संभावना के बीच लेन देन में सावधानी रखें। निवेश से लाभ संभव। दिन की शुरुआत में आलस के चलते कुछ भी करने में मन नहीं लगेगा।



: आज का 27 May 2021 मिथुन राशिफल (Gemini Daily Horoscope)

कारखाने में नई मशीनरी लगने से लाभ होगा। जीवन साथी के व्यवहार में परिवर्तन आएगा। वाहन सुख संभव। यात्रा हो सकती है। आज समय अपने पराये की पहचान करा देगा।



: आज का 27 May 2021 कर्क राशिफल (Cancer Daily Horoscope)

आपकी चंचलता के चलते संबंध कमजोर होंगे। शेयर वायदा से जुड़े लोग आज सतर्कता से निवेश करें। न्याय पक्ष कमजोर रहेगा। किसी भी कार्य को करने से पहले उसे समझे उसके प्रति समर्पित रहे तो ही आप सफल होंगे।





Read more - Vaishakh shukla chaturdashi 2021: जानें पूजा विधि और कथा

: आज का 27 May 2021 सिंह राशिफल (Leo Daily Horoscope)

समय रहते कार्यों को पूर्ण करें। लंबे समय से भूमि से जुड़ा कार्य को लेकर आप लापरवाही कर रहे हैं। समय रहते कार्यवाही करं, अन्यता भारी नुकसान की संभावना है।





: आज का 27 May 2021 कन्या राशिफल (Virgo Daily Horoscope)

हिम्मत कर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें सफलता मिलेगी। घरेलू खर्च बढ़ेंगे। पुराने मित्रों से मुलाक़ात की संभावना के बीच जल्दबाजी में गलत फैसले लेने से बचें।





: आज का 27 May 2021 तुला राशिफल (Libra Daily Horoscope)

संतान के विवाह प्रस्ताव आज आ सकते हैं। कार्यों में रुकावट आ सकती है। कार्यस्थल पर वास्तु अनुरूप परिवर्तन कराने से लाभ होगा।





: आज का 27 May 2021 वृश्चिक राशिफल (Scorpio Daily Horoscope)

मांगलिक कार्यों में खर्च के बीच कारोबार में विस्तार होगा। नए मित्र बनेंगे। धार्मिक कार्यो में रूचि बढेगी।आप में से कुछ के रिश्तों में दरार आ सकती है। विरोधी सक्रिय होंगे।





: आज का 27 May 2021 धनु राशिफल (Sagittarius Daily Horoscope)

किसी रिश्तेदार की मदद से कार्य पूर्ण होंगे। व्यापार में परिवर्तन के योग की संभावना के बीच ससुराल पक्ष से सुखद समाचार प्राप्त होंगे। पारिवारिक सौहार्द बना रहेगा।





Read more - Saturn Retrograde May 2021: मकर में वक्री हो रहे हैं शनि, इन राशियों के लिए शुरु होगा मुश्किल का दौर

: आज का 27 May 2021 मकर राशिफल (Capricorn Daily Horoscope)

आपके प्रोफेशन में समय के साथ आपकी स्थिति अनुकूल होगी। वहीं आज जीवन साथी आपका व्यवहार मनोबल बढ़ाएगा। कर्ज लेने की स्थिति आज निर्मित हो सकती है।





: आज का 27 May 2021 कुंभ राशिफल (Aquarius Daily Horoscope)

अपने सहकर्मियों से बातों में नर्मी लाएं। नौकरी बदलने के योग के बीच किसी की सिफारिश से काम बन सकता है। दूसरे राज्यों में व्यापार स्थापित करने का विचार सफल होगा।





: आज का 27 May 2021 मीन राशिफल (Pisces Daily Horoscope)

हितकारी समय चल रहा है। आज महत्वपूर्ण अनुबंधों की संभावना के बीच सप्रयोजन यात्रा से लाभ होगा। नेत्र रोग से पीड़ित रहेंगे। परिवार में भय का महौल बनेगा।





Read more - चीन पर आ रहा है शनि का साया, जानें किस ओर है ग्रहों का इशारा



Read more - ये ग्रह करते हैं आपके बच्चे की पढ़ाई को प्रभावित, ऐसे करें मजबूत



Read more - नवसंवत्सर 2078 यानि राक्षस संवत्सर का प्रभाव और भविष्यवाणी