Aaj Ka Rashifal-​ गणेश जी इन राशियों पर बरसाएंगे आशीर्वाद, 30NOv.2022

भोपालPublished: Nov 29, 2022 03:39:28 pm Submitted by: दीपेश तिवारी

- 30 November 2022, Rashifal Today in Hindi: 2022 का राशिफल। दैनिक, साप्ताहिक, मासिक राशिफल। स्वास्थ्य, करियर और परिवार के बारे में जानें। Check out your 2022 Rashifal in Hindi. Get daily Rashifal and know about health, career and prosperity.

- बुधवार, 30 नवंबर 2022 को क्या कहते हैं आपके ग्रह व आपकी और आपके अपनों की राशि

- जानें मेष से मीन राशि तक का कैसा रहेगा दिन?

Aaj wednesday Ka Rashifal Indian Horoscope : कुंडली में चंद्र की स्थिति पर ही हर जातक की राशि निर्भर करती है। ऐसे में हर दिन का राशिफल भी सभी 9 ग्रहों के मंत्री चंद्र की गणना पर ही निर्भर करता है। यहां ये भी जान लें कि जातक की राशि का निर्धारण चंद्र से किया जाता है और जिस स्थान पर चंद्र बैठा है वहीं आपकी राशि होती है और हर राशि का प्रतिनिधित्व एक विशेष ग्रह करता है।

इसके अलावा भी इन सभी राशियों पर हर ग्रह का विशेष प्रभाव भी रहता है। यानि जिस राशि में जन्म के समय चंद्र विराजमान है जातक की वहीं राशि होगी। वहीं लगातार ग्रहों होने वाले परिवर्तन यानि ग्रहों की राशि पर पड़ने वाली दृष्टि का प्रभाव सभी राशियों पर पड़ता है। वहीं हर दिन ग्रहों में लगातार बदलाव ही जातक के हर दिन के राशिफल का निर्धारण भी करता है। दरअसल दैनिक राशिफल निकालते समय सभी 12 राशियों का भविष्यफल बताया जाता है। तो चलिए जानते हैं कि ज्योतिष के जानकार पंडित सुनील शर्मा के अनुसार आज के दिन यानि बुधवार, wednesday, 30 नवंबर 2022 के दिन आपका राशिफल क्या कहता है। 01. Aries Daily Horoscope 30 November 2022 आज का मेष राशिफल

आप काम के सिलसिले में यात्रा करने जा सकते हैं। आज खुद को आप आत्मविश्वासी महसूस करेंगे, और आगे रास्ते में आने वाली सभी चुनौतियां का सामना भी कर पाएंगे। काम से जुड़ी हुई यह यात्रा छोटी सी हो सकती है, लेकिन आपके पेशेवर जीवन में इसका बहुत ही अधिक महत्व होगा। किसी भी नए प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए दोपहर 2:00 से 3:00 का समय बहुत ही अच्छा है, इसीलिए अपने दिन की योजना इसी समय के अनुसार बनाएं। ज्योतिष के जानकारों के अनुसार आज के लिए नींबू रंग के वस्त्र पहनना बहुत ही भाग्यशाली साबित हो सकता है। 02. Taurus Daily Horoscope 30 November 2022 आज का वृषभ राशिफल

- आप अपने आपको आकर्षक और सर्वश्रेष्ठ महसूस करेंगे। आप हर प्रकार की चुनौतियों का सामना कर पाएंगे। इसके लिए आप आंतरिक तरह से तैयार हैं। आज दैनिक दिनचर्या में कुछ अविष्कार लाने के लिए बहुत ही बेहतर दिन है, हालांकि आजमाएं और परखे हुए तरीके हमेशा आपका ध्यान आकर्षित नहीं कर सकते हैं, और आपको हमेशा कुछ नया करने के लिए तैयार रहना होगा। सौभाग्य आपके लिए हमेशा काम करता रहता है। ज्योतिष के जानकारों के अनुसार महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए दोपहर 12:00 से 2:00 का समय बहुत ही अच्छा है। मजेंटा गुलाबी दिन आज के लिए बहुत ही शुभ रंग है। 03. Gemini Daily Horoscope 30 November 2022 आज का मिथुन राशिफल

आप खुद को सकारात्मक और उच्च महसूस करेंगे। ज्योतिष के जानकारों के अनुसार उन व्यक्तियों के लिए यह बहुत ही अच्छा समय है, जो अपने करियर की नई शुरुआत करना चाहते हैं। आपके आसपास सकारात्मक समय और ऊर्जा दोनों ही हैं, और आप इसका अधिक से अधिक लाभ उठाएं, और अपने भविष्य को बेहतर और सर्वश्रेष्ठ बनाएं। आप में से कुछ लोगों ने अपने व्यवसाय की योजनाओं को रोक रखा होगा, परंतु यह बहुत ही अच्छा समय है, उसे आगे बढ़ाएं यह बहुत ही शुभ दिन है। इसी के साथ आप अपने साथी या प्रियजन के साथ बाहर खाना खाने जा सकते हैं, और हो सके तो आराम भी करें, अगर आप कोई महत्वपूर्ण कार्य करना चाहते हैं, तो इसे 1:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे के बीच में करें, आज के लिए चमकीला नीला रंग बहुत ही शुभ है। 04. Cancer Daily Horoscope 30 November 2022 आज का कर्क राशिफल

आप खुद को थोड़ा सा तनावग्रस्त और उत्तेजित महसूस कर सकते हैं। ज्योतिष के जानकारों के अनुसार आप खुद को दुख में ना डुबोएं, बल्कि इस नकारात्मक भावना से खुद को बाहर निकालने के लिए प्रेरित करें, और संघर्ष करते रहे, हालांकि कारण कोई भी हो उन पर आपको प्रतिक्रिया नहीं करनी है, और खुद को विचलित रखने की कोशिश करें। इसी के साथ आप खुद को थोड़ा सा बेहतर महसूस करेंगे, हालांकि आप समस्याओं से भाग नहीं सकते हैं, बल्कि उन्हें सुधारें और आत्मविश्वास ही बने। अगर कोई महत्वपूर्ण कार्य करना चाहते हैं, तो दोपहर 2:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे का समय बहुत ही अच्छा है। आज के लिए ग्रे रंग बहुत ही शुभ है। 05. Leo Daily Horoscope 30 November 2022 आज का सिंह राशिफल

आप खुद को थोड़ा सा उत्तेजित महसूस कर सकते हैं। उचित होगा कि किसी से भी तर्क वितर्क ना करें, अपनी इस प्रवृत्ति को नियंत्रण रखने की कोशिश करें, अन्यथा स्थिति और भी ज्यादा खराब हो सकती है, हो सकता है इसके जरिए लोग आप से दूरी बना ले। ज्योतिष के जानकारों के अनुसार आज आप थोड़ा आराम करें और इसी के साथ अपने काम पर भी ध्यान केंद्रित करें। आप महसूस करेंगे कि, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका मूड भी अच्छा हो जाएगा। आज के लिए शुभ रंग रेडिश ब्लेक है। अगर कोई महत्वपूर्ण कार्य करना चाहते हैं, तो दोपहर 2:00 बजे से शाम 4:00 बजे के बीच में करें। 06. Virgo Daily Horoscope 30 November 2022 आज का कन्या राशिफल

आज आप खुद को उलझन में पा सकते हैं। ऐसी स्थिति आप खुद को परेशान महसूस करेंगे और घबरा भी जा सकते है। इस दौरान आपको विनम्र रहना होगा और जो विचार आपको इतना परेशान कर रहा है उन पर शांति से सोचने का प्रयास करें। अपने विचार लिखने से आपको अच्छा महसूस हो सकता है या परिवार के किसी सदस्य या मित्र के साथ अपने दुविधाएं पर चर्चा करने से भी आपको सहायता मिल सकती है और उनकी सलाह से आप अपने दिमाग को साफ कर पाएंगे। सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने में मदद मिलने के लिए लाल रंग पहनना उत्तम रहेगा। सुबह 11 बजे से दोपहर 12:30 बजे के बीच किसी भी उच्च महत्व चीज़ की योजना बनाने से आपको उच्चतम परिणाम मिल सकते है। 07. Libra Daily Horoscope 30 November 2022 आज का तुला राशिफल

आज आप अपने विचारों को हक़ीक़त में बदलने के लिए तैयार रहेंगे और अपनी भविष्य के लंबित योजनाओं को क्रियान्वित करेंगे। आपकी इस सकारात्मकता का कारण कुंभ राशि में चंद्रमा का गोचर है। यह गोचर आपको सकारात्मक बना रहा है और आप हर उस चीज़ के प्रति उत्साही दृष्टिकोण रखेंगे जिसके लिए आपने योजना बनाई थी। आज के दिन अपनी भविष्य की कार्य योजना को शुरू करने के लिए एक अच्छा दिन है क्योंकि आप केवल परिणाम-उन्मुख समाधानों की तलाश करेंगे और विलंब के लिए बहुत कम सहन रखेंगे। इस शुभ दिन का उपयोग आपको निश्चित रूप से अपने लाभ और कुछ लंबे समय से लंबित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए करना चाहिए। ज्योतिष के जानकारों के अनुसार आज आपके लिए सुबह 10:00 बजे से सुबह 11:00 बजे के बेच का समय भाग्यशाली होगा। बरगंडी लाल रंग पहन ने से सकारात्मक ब्रह्मांडीय ऊर्जा आकर्षित होगी। 08. Scorpio Daily Horoscope 30 November 2022 आज का वृश्चिक राशिफल

आप ज़िन्दगी के भ्रमित चरण दौर में प्रवेश कर रहे हैं। विभिन्न मोर्चों पर आपकी प्रगति में कमी रह जाने की वजह से आप थोड़ा तनाव महसूस कर सकते हैं। यह सुस्त अवधि जल्द ही ख़तम हो जाएगा और यह आपको यह सोचने का मौका दे सकता है कि आप कितनी दूर आ गए हैं और आप अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आगे क्या कर सकते हैं, तो लेकिन चिंता न करें। ज्योतिष के जानकारों के अनुसार किसी मित्र के साथ अपनी समस्याओं पर चर्चा करने से आप बेहतर महसूस हो सकता है। आज दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे के बीच का समय आपके लिए उत्तम है, बताये गए समय का सदुपयोग करना आपके लिए भाग्यशाली साबित होगा। सफेद रंग में कुछ पहनने से मनोबल की ऊंचा आकर्षित होगी। 09. Sagittarius Daily Horoscope 30 November 2022 आज का धनु राशिफल

आज आपको अपने घरेलु मैचों को एक तरफ रख कर घर के कामों को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। चंद्रमा के कुंभ राशि में प्रवेश करने के कारण आप शांति और तनावमुक्त महसूस करेंगे। आज घरेलू मुद्दों को अपेक्षाकृत आसानी से सुलझा लेंगे तो आज का दिन यह आपके लिए इन कार्यों को निपटने का एक अच्छा समय प्रतीत होता है। आज देखेंगे की आपके प्रियजन आपकी सहायता करने के लिए तैयार होंगे और आपको इस मौके का लाभ उठाना चाहिए। और दिन के अंत में आप कुछ लंबित कार्यों को पूरा करने के बाद राहत महसूस करेंगे। ज्योतिष के जानकारों के अनुसार सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच का समय आपके लिए शुभ होगा इसलिए अपने कार्यों को उसी के अनुसार प्राथमिकता दें।आज सौभाग्य और समृद्धि के लिए सुनहरा रंग पहनें। 10. Capricorn Daily Horoscope 30 November 2022 आज का मकर राशिफल

- आप हर चीज को लेकर अच्छा और आशावादी महसूस कर सकते हैं। आज आपको काम पर अपने प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत होने की संभावना प्रतीत होती है। परन्तु इस समय और सफलता को खुद पर हावी होने न दें और अपने पैरों को जमीन पर रखें। आज आपके लिए कुछ नए कौशल जोड़ने और अपने संगठन की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करने का भी एक उत्तम समय है। आपको कड़ी मेहनत करते रहना चाहिए क्यूंकि आज तकनीकी क्षेत्र में काम करने वालों को आज अपने सभी प्रयासों में सफलता मिलने की संभावना है। आज के लिए आपका शुभ हल्का मैरून होगा। आपके लिए दोपहर 3:15 बजे से शाम 5:00 बजे के बीच का समय शुभ माना जाता है। बताये गए समय के अनुसार योजना बनाना आपके लिए अच्छा साबित होगा। 11. Aquarius Daily Horoscope 30 November 2022 आज का कुंभ राशिफल

आप खुद को थोड़ा निराश या उदास महसूस कर सकते हैं खासकर अपने करीबी लोगों की वजह से। परन्तु आपको इस तरह के कठिन समय में उम्मीद नहीं खोनी चाहिए और आगे बढ़ने के लिए आपको सकारात्मक बने रेहनी की पूरी कोशिश करनी चाहिए। यह दूसरों से बहुत अधिक अपेक्षाएं रखने का परिणाम हो सकता है। आज दूसरों को उनकी गलतियों के लिए क्षमा करें, बातों को अपने दिल में न रखें क्योंकि इससे आपको और भी बुरा लगेगा और साथ ही यथार्थवादी बनने की कोशिश करें। परिपूर्ण करना या दूसरों से ऐसा ही करने की उम्मीद करना सिर्फ आपको और निराशा ही देगी। आज आपके लिए शुभ रंग नीला साबित होगा। शाम 4:30 बजे से शाम 6:30 बजे के बीच महत्वपूर्ण योजना बनाएं इष्टतम परिणाम प्राप्त होंगे। 12. Pisces Daily Horoscope 30 November 2022 आज का मीन राशिफल

एक बार मन में ठान लेने से आप उसे हासिल कर लेंगे। इस अतिरिक्त प्रयास की आपके वरिष्ठों और साथियों द्वारा सराहना की जाएगी। परन्तु आपके द्वारा कि गए किसी भी कार्य या प्रोजेक्ट पर कोई बड़ा निर्णय लेने से पहले सोच विचार ज़रूर करें। दिन खत्म होने से पहले आप अपने कार्यों को समय पर पूरा करने में सक्षम होंगे इसलिए अपने दिमाग को ठंडा और मन को शांत रखें रखें। आपके लिए शुभ मने जाना वाला समय दोपहर 3:30 से 5:00 बजे के बीच होगा। आज नारंगी रंग आपके लिए भाग्यशाली साबित होगा। पढ़ना जारी रखे