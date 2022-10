Aaj ka Rashifal- सूर्यग्र​हण के दिन का राशिफल, जानें क्या क​हती ​है आपकी राशि

अ+ अ- भोपालPublished: Oct 24, 2022 05:32:31 pm Submitted by: दीपेश तिवारी

25 October 2022, Surya Grahan effects on Rashifal Today in Hindi: 2022 का राशिफल। दैनिक, साप्ताहिक, मासिक राशिफल। स्वास्थ्य, करियर और परिवार के बारे में जानें। Check out your 2022 Rashifal in Hindi. Get daily Rashifal and know about health, career and prosperity.

Aaj Ka Rashifal : Today Horoscope : ज्योतिष के अनुसार राशिचक्र में कुल 12 राशियां मानी गई हैं। कुंडली में चंद्र की स्थिति पर ही हर जातक की राशि निर्भर करती है। ऐसे में हर दिन का राशिफल भी सभी 9 ग्रहों के मंत्री चंद्र की गणना पर ही निर्भर करता है।