Aaj Ka Rashifal 29Oct.2022- शनिदेव आज करेंगे न्याय, जानें मेष से मीन राशि तक का कैसा रहेगा दिन?

29 October 2022, Rashifal Today in Hindi: 2022 का राशिफल। दैनिक, साप्ताहिक, मासिक राशिफल। स्वास्थ्य, कॅरियर और परिवार के बारे में जानें। Check out your 2022 Rashifal in Hindi. Get daily Rashifal and know about health, career and prosperity.

- शनिवार, 29 अक्टूबर 2022 को क्या कहते हैं आपके ग्रह व आपकी और आपके अपनों की राशि

Aaj Ka Rashifal : Today Horoscope : ज्योतिष के अनुसार राशिचक्र में कुल 12 राशियां मानी गई हैं। कुंडली में चंद्र की स्थिति पर ही हर जातक की राशि निर्भर करती है। ऐसे में हर दिन का राशिफल भी सभी 9 ग्रहों के मंत्री चंद्र की गणना पर ही निर्भर करता है।

यहां ये भी जान लें कि जातक की राशि का निर्धारण चंद्र से किया जाता है और जिस स्थान पर चंद्र बैठा है वहीं आपकी राशि होती है और हर राशि का प्रतिनिधित्व एक विशेष ग्रह करता है। इसके अलावा भी इन सभी राशियों पर हर ग्रह का विशेष प्रभाव भी रहता है। यानि जिस राशि में जन्म के समय चंद्र विराजमान है जातक की वहीं राशि होगी। वहीं लगातार ग्रहों होने वाले परिवर्तन यानि ग्रहों की राशि पर पड़ने वाली दृष्टि का प्रभाव सभी राशियों पर पड़ता है। वहीं हर दिन ग्रहों में लगातार बदलाव ही जातक के हर दिन के राशिफल का निर्धारण भी करता है। दरअसल दैनिक राशिफल निकालते समय सभी 12 राशियों का भविष्यफल बताया जाता है। तो चलिए जानते हैं कि ज्योतिष के जानकार पंडित सुनील शर्मा के अनुसार आज शनिवार, Saturday, 29 अक्टूबर 2022 के दिन आपका राशिफल क्या कहता है।



01. Aries Daily Horoscope 29 October 2022 आज का मेष राशिफल

- जिस चीज को आपकी अंतरात्मा सही माने उसे करें। धार्मिक कार्यों में रूचि बढेगी। लोगों से प्रोत्साहन मिलेगा। पारिवारिक रिश्ते मजबूत होंगे। मित्रों के साथ समय व्यतीत होगा। बुरी संगत छोड़ दें, अन्यथा नुक्सान होगा। 02. Taurus Daily Horoscope 29 October 2022 आज का वृषभ राशिफल

- अभी तक कार्यस्थल पर जो लोग आपको पसंद नहीं करते थे अब वे ही आप के कार्यों की तारीफ़ करेंगे। कार्य पूर्ण करने के लिए किसी की मदद लेना होगी। बिना पूछे अपनी राय किसी को न दें। 03. Gemini Daily Horoscope 29 October 2022 आज का मिथुन राशिफल

- तनाव लगातार बढ सकता है, उचित होगा कही घूमने चले जाएं। आप के अपनों को आप की जरूरत है। मोज मस्ती पर खर्च होगा। पिता के व्यवहार में परिवर्तन से चिन्तित रहेंगे। 04. Cancer Daily Horoscope 29 October 2022 आज का कर्क राशिफल

- अकारण किसी विवाद में फंस सकते है। उचित होगा कि अपनी मानसिकता को बदलें। उन्नति में बाधा आने के बीच कोई खुशखबरी आपका दिल जीत सकती है। यात्रा सुखद रहेगी। 05. Leo Daily Horoscope 29 October 2022 आज का सिंह राशिफल

- नौकरी बदलने का मन बना चुके हैं तो किसी की सिफारिश से आपका कोई खास कार्य हो सकता है। संचित धन का निवेश लाभप्रद रहेगा। किसी के बहकावे में आने से रिश्ते कमजोर होंगे। संतान सुख की प्राप्ति संभव। 06. Virgo Daily Horoscope 29 October 2022 आज का कन्या राशिफल

- दिन की शुरुआत में मन उदास रहेगा। किसी विषय को समझने की जिज्ञासा रहेगी। अपने अधिनस्थों के किये कार्यों की सराहना करें, लाभ होगा। 07. Libra Daily Horoscope 29 October 2022 आज का तुला राशिफल

- विवादित मामलों में विजय प्राप्त मिलेगी। कुछ नया सीखने को मिलेगा। जिंदगी से जुड़ी कुछ निजी बातें आज सामने आ सकती हैं। नौकरी में उत्साह की कमी रहेगी। 08. Scorpio Daily Horoscope 29 October 2022 आज का वृश्चिक राशिफल

- प्रतियोगिता में सफल होंगे। जीवन साथी के साथ मतभेद संभव है। अपने कार्य के प्रति ईमानदार रहें। मनचाहा जवाब न मिलने से निराश रहेंगे। 09. Sagittarius Daily Horoscope 29 October 2022 आज का धनु राशिफल

- नकारात्मक सोच से निराश मिलेगी। स्वयं अपने आप पर से नियंत्रण खोने से बचें। मित्रों से मतभेद हो सकते हैं। कार्यस्थल पर जनहानि के योग हैं। इष्ट बल मजबूत करें। 10. Capricorn Daily Horoscope 29 October 2022 आज का मकर राशिफल

- अपने प्रोफेशन से आप खुश नहीं रहेंगे, समय के साथ स्थिति आप के अनुकूल बनेगी।जीवन साथी का व्यवहार मनोबल बढ़ाएगा। कर्ज लेने की स्थिति निर्मित हो सकती है। 11. Aquarius Daily Horoscope 29 October 2022 आज का कुंभ राशिफल

- जरूरतमंद लोगों की मदद करें। मांगलिक कार्यक्रमों की रूप रेखा बनेगी। राजनैतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। पैसो का लेन देन संभव है। खान पान पर ध्यान दें। स्वास्थ बिगड़ सकता है। 12. Pisces Daily Horoscope 29 October 2022 आज का मीन राशिफल

- घरेलू कार्यों में व्यस्त रहेंगे। विद्यार्थी परिणामों को लेकर चिन्तित रहेंगे। मेहमानों का आगमान हो सकता है। जमीन जायदाद के मसले निपटेंगे। धन कमाने की चाह में कोई गलत फैसला लेने से बचें।