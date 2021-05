Saptahik Rashifal (17 मई से 23 मई 2021): कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा यह सप्ताह

जीवन का हर दिन आपकी जिंदगी में कुछ न कुछ परिवर्तन लेकर ही आता है, ऐसे में हर व्यक्ति भविष्य को लेकर आशा रखता है। हर दिन की तरह ही हर सप्ताह भी जीवन में कई तरह के नए अनुभवों को हमारे जीवन में लाता है। जिसके चलते हर कोई अपने आने वाले समय के बारे में जानने के लिए लालयित रहता है।

ग्रहों की गणना इस सप्ताह (17 May to 23 May 2021) जो इशारा कर रही है, उसके अनुसार इस समय कन्या राशि के लोगों के लिए कैसा रहेगा आइये जानते हैं...

कन्या साप्ताहिक राशिफल (Kanya Saptahik Rashifal)

इस सप्ताह व्यवसाय को बनाए रखना जरूरी है, लेकिन, भावना मेंं बहकर कोई भी निर्णय न लें। इस सप्ताह आपको रोमांस के लिए भी तैयार रहना होगा क्योंकि कोई आपकी तरफ आकर्षित हो सकता है।

परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे लोगों को इस दौरान कोई सुखद समाचार मिल सकता है। वहीं किसी भी तरह की समस्या से बचने के लिए दिए गए काम को समय पर पूरा करने की कोशिश करें।

इस सप्ताह नए व्यवसाय को शुरु करने की योजना थोड़ी धीमी पड़ सकती हैं। जबकि सप्ताह के मध्य में व्यावसायिक व्यस्तता के चलते जीवनसाथी और परिजनों के लिए कम समय निकाल पाएंगे। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आयेगी। वहीं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए नेटवर्किंग मददगार साबित होगी। किसी बुजुर्ग महिला की मदद से पारिवारिक मसलों का समाधान निकालने में मदद मिलेगी।

इस सप्ताह शारीरिक तंदुरूस्ती काफी अच्छी रहेगी, लेकिन दांयी आख या कान और दांत में दर्द की शिकायत रह सकती है। इसके अलावा हड्डी में कमजोरी की समस्या सामने आने पर उपचार पर ज्यादा ध्यान देना होगा।

इस सप्ताह के उत्तरार्द्ध में खास दोस्तों के साथ निकटता रहेगी। वहीं प्रेमियों की मुलाकात का दौर किन्ही कारणों से अटक सकता है। आपके मिलनसार स्वभाव और सबकी मदद करने की भावना की प्रशंसा होगी।



उपाय: इस सप्ताह शनिदेव की पूजा के अलावा जितना हो सके रसोई घर में ही जमीन में बैठकर भोजन करें।

लकी दिन: बुधवार,शनिवार,रविवार।