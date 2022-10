Weekly Horoscope 24 to 30 October 2022- मेष से मिथुन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा साप्ताह

अ+ अ- भोपालPublished: Oct 23, 2022 07:16:56 pm Submitted by: दीपेश तिवारी

Weekly Horoscope 24 to 30 October 2022 : ज्योतिष के अनुसार राशिचक्र में कुल 12 राशियां मानी गई हैं। कुंडली में चंद्र की स्थिति पर ही हर जातक की राशि निर्भर करती है। ऐसे में हर दिन का राशिफल भी सभी 9 ग्रहों के मंत्री चंद्र की गणना पर ही निर्भर करता है।

यहां ये भी जान लें कि जातक की राशि का निर्धारण चंद्र से किया जाता है और जिस स्थान पर चंद्र बैठा है वहीं आपकी राशि होती है और हर राशि का प्रतिनिधित्व एक विशेष ग्रह करता है। इसके अलावा भी इन सभी राशियों पर हर ग्रह का विशेष प्रभाव भी रहता है। यानि जिस राशि में जन्म के समय चंद्र विराजमान है जातक की वहीं राशि होगी। वहीं लगातार ग्रहों होने वाले परिवर्तन यानि ग्रहों की राशि पर पड़ने वाली दृष्टि का प्रभाव सभी राशियों पर पड़ता है। वहीं हर दिन की भांति हर साप्ताह ग्रहों में लगातार बदलाव ही जातक के हर दिन के राशिफल का निर्धारण भी करता है। दरअसल साप्ताहिक राशिफल निकालते समय सभी 12 राशियों का भविष्यफल बताया जाता है। तो चलिए जानते हैं कि ज्योतिष के जानकार पंडित सुनील शर्मा के अनुसार इस सप्ताह मेष से मिथुन राशि के जातकों के लिए 24 से 30 अक्टूबर 2022 तक क्या कहता है।

01. Aries Weekly Horoscope 24 to 30 October 2022 : मेष साप्ताहिक राशिफल

भाग्य इस साप्ताह आपके साथ है।आय अच्छी बनी रहेगी। विवादित मामलों में आपको सफलता मिलेगी। किसी ख़ास मित्र से आपको लाभ प्राप्त होगा। बुधवार को आपके विरोधी हावी होंगे। आप इस हफ्ते सबको परास्त करने में सफल होंगे। आपके लिए इस सप्ताह यात्रा पर जाने के योग बनेंगे। विवादों से बचें एवं खर्च भी अनावश्यक रूप से न करें। इस सप्ताह आपको यश प्राप्त होगा। उपाय - हनुमानजी को तेल का दीपक लगाएं।

02. Taurus Weekly Horoscope 24 to 30 October 2022 : वृषभ साप्ताहिक राशिफल

कार्य की अधिकता इस सप्ताह रहेगी, आय भी बढ़ोत्तरी होगी। मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। मंगल एवं बुधवार को जल्दबाजी न करें आपको नुकसान होगा। आपको शरीर में कई जगहों पर तेज दर्द हो सकता है। आपके विरोधी प्रबल रहेंगे। गुरु एवं शुक्रवार को सुखद समय रहेगा एवं धन की प्राप्ति होगी। आपकी आय अच्छी बनी रहेगी। शनिवार को संभलकर रहें, आपके खर्च एवं विवाद बढ़ सकते है। उपाय - श्रीकृष्ण को श्वेत पुष्प अर्पण करें। 03. Gemini Weekly Horoscope 24 to 30 October 2022 : मिथुन साप्ताहिक राशिफल आपकी आय इस सप्ताह इच्छानुसार नहीं होगी। सोमवार भी आपके लिए तनावपूण हो सकता है। आपके कार्य में बाधा आएगी। मंगलवार को समस्याओं की समाप्ति होगी एवं योजनाएं सफल होंगी। अटके हुए कार्यो में गति आएगी। प्रतिष्ठित लोगों से इस सप्ताह संपर्क बढ़ेगा एवं नए कार्यो की प्राप्ति होगी। गुरु एवं शुक्रवार को मामूली तनाव रह सकते हैं।आपके व्यय की अधिकता हो सकती है। शनिवार आपके लिए सबसे बेहतर दिन रहेगा। उपाय - हनुमान जी को लाल पुष्पों की माला अर्पित करें। पढ़ना जारी रखे