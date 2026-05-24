Weekly Horoscope 25-31 May 2026: बुध गोचर से लक्ष्मी नारायण योग, जानें मेष से मीन तक साप्ताहिक राशिफल

Weekly Horoscope 25-31 May 2026: मई 2026 का आखिरी सप्ताह कई राशियों के लिए करियर, धन और रिश्तों में बड़े बदलाव लेकर आ सकता है। 29 मई को बुध (Budh Gochar 2026) का मिथुन राशि में गोचर लक्ष्मी नारायण योग (Lakshmi Narayan Yog) बनाएगा, जिससे बिजनेस, नौकरी और आर्थिक मामलों में सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है। वहीं चंद्रमा का कन्या, तुला और वृश्चिक राशि में राशि परिवर्तन कई जातकों के लिए नई संभावनाएं लेकर आएगा। पंडित संजीव कुमार शर्मा से जानें मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का साप्ताहिक राशिफल।