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राशिफल

Weekly Horoscope 25-31 May 2026: बुध गोचर से लक्ष्मी नारायण योग, जानें मेष से मीन तक साप्ताहिक राशिफल

Weekly Horoscope 25-31 May 2026: 25 से 31 मई 2026 का साप्ताहिक राशिफल जानें। बुध के मिथुन राशि में गोचर से लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। मेष से मीन तक करियर, धन, स्वास्थ्य और लव लाइफ पर क्या रहेगा असर।

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भारत

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Manoj Vashisth

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Sanjeev Kumar Sharma

May 24, 2026

Weekly Horoscope 25-31 May 2026, Saptahik Rashifal

Weekly Horoscope 25-31 May 2026: बुध के गोचर से खुल सकती है इन 5 राशियों की किस्मत, कहीं आपकी राशि भी तो नहीं? (फोटो सोर्स : Freepik)

Weekly Horoscope 25-31 May 2026: मई 2026 का आखिरी सप्ताह कई राशियों के लिए करियर, धन और रिश्तों में बड़े बदलाव लेकर आ सकता है। 29 मई को बुध (Budh Gochar 2026) का मिथुन राशि में गोचर लक्ष्मी नारायण योग (Lakshmi Narayan Yog) बनाएगा, जिससे बिजनेस, नौकरी और आर्थिक मामलों में सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है। वहीं चंद्रमा का कन्या, तुला और वृश्चिक राशि में राशि परिवर्तन कई जातकों के लिए नई संभावनाएं लेकर आएगा। पंडित संजीव कुमार शर्मा से जानें मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का साप्ताहिक राशिफल

साप्ताहिक राशिफल मेष राशि | Mesh Weekly Horoscope 2026

पेशेवर मामलों में बीते हुए कल को पीछे छोड़ नई शुरुआत करेंगे। काम पर पाबंदियां हटकर और संबंधों में बिना किसी लागलपेट के भावनाएं जाहिर करेंगे। दोस्तों सज्जनों के साथ मिलकर उत्सव मनाएंगे और मेहमान नवाजी का प्रदर्शन भी करेंगे। व्यापार में लाभ या सफलता के बाद कुछ समय तक कड़ी मेहनत और लगन से अगला पड़ाव हासिल करेंगे।
इस सप्ताह आपका शुभ अंक 8 होगा और शुभ रंग डार्क रेड होगा।

साप्ताहिक राशिफल वृष राशि | Vrishabh Weekly Horoscope 2026

कोई दोस्त लंबे कमिटमेंट के लिए फिलहाल तैयार नहीं है। आत्मविश्वास और सफलता हासिल करने के लिए योजना और उनके क्रियान्वयन पर ध्यान केंद्रित करना बेहतर होगा। एक नई शुरुआत करने का समय है। कोई बड़ा अवसर आपकी प्रतीक्षा में है।लंबी यात्राओं के योग बनेंगे दोस्त और सज्जनों के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं।
इस सप्ताह आपका शुभ अंक 6 है और आपका शुभ रंग ग्रे है।

साप्ताहिक राशिफल मिथुन राशि | Mithun Weekly Horoscope 2026

निजी संबंधों में सकारात्मक सोच दोबारा ताजगी लाने का काम करेगी।कार्यक्षेत्र में सहज व रचनात्मक माहौल प्रगति का कारक बनेगा। बेहतर होगा कि उनके प्रति ज्यादा संवेदनशील ना रहे। रिश्तो में भावना और संवेदनशीलता की कमी महसूस करेंगे। कोई जवान लड़का या बेटा स्वतंत्र राह पर चलने के लिए तैयार है उसे सहायता एवं मार्गदर्शन प्रदान करें। सप्ताह के अंत में सुखद समय बिताएंगे।
इस सप्ताह आपका शुभ अंक 5 है और आपका शुभ रंग सी ग्रीन है।

साप्ताहिक राशिफल कर्क राशि | Kark Weekly Horoscope 2026

महत्वाकांक्षाओं का त्याग करना बेहतर रहेगा। नई दिशा को हासिल करने के लिए ध्यान करें। स्वास्थ्य बेहतर रहेगा और धन के नए स्रोत सामने आएंगे। आसपास मौजूद नुकसान पहुंचाने वाले और नकारात्मक लोगों का सामना करने से न घबराए। ध्यान करना लाभदायक रहेगा। धनु राशि का कोई व्यक्ति जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।तनाव से बचने के लिए योग करते रहें।
इस सप्ताह आपका शुभ अंक 4 है और शुभ रंग स्काई ब्लू है।

साप्ताहिक राशिफल सिंह राशि | Singh Weekly Horoscope 2026

दिनचर्या में बदलाव स्थितियों, लक्ष्यों और जिम्मेदारियों के प्रति नया दृष्टिकोण देगा। अलग-अलग तरह की शारीरिक गतिविधियों में व्यस्त रहेंगे। स्वास्थ्य बेहतर रहेगा और धन के नए स्रोत सामने आ सकते हैं। व्यावसायिक सफलता और भौतिक लाभ संतोषजनक साबित होंगे। नए प्रोजेक्ट के साथ आगे बढ़ेंगे।

रिश्तों में भावनाओं को साझा करेंगे।.किसी स्वजन को उपहार देंगे और सुखद समय व्यतीत करेंगे। आसपास मौजूद लोगों से दोस्ती और प्यार मिलेगा।
इस सप्ताह आपका शुभ अंक 8 है और शुभ रंग पिंक है।

साप्ताहिक राशिफल कन्या राशि | Kanya Saptahik Rashifal 2026

पेशेवर लक्ष्यो और उद्देश्यों को प्राप्त करेंगे। इस दौरान नए लोगों और संपर्कों से जुड़ने का अवसर मिलेगा। परिवार के किसी चतुर व्यक्ति से सावधान रहें अन्यथा आप किसी बहस में उलझ कर आरोपों में फंस सकते हैं।

आध्यात्मिक खोज और ध्यान फलदाई और परिवर्तनकारी साबित होंगे। अंतर मन पर विश्वास रखें। नए अवसरों और रिश्तो की तलाश में बड़े बदलाव के योग बनेंगे।
इस सप्ताह आपका शुभ अंक 15 है और शुभ रंग चॉकलेट ब्राउन है।

तुला साप्ताहिक राशिफल | Tula Weekly Rashifal 2026

जीवन की उथल-पुथल के चलते दिल और दिमाग अलग-अलग दिशा में खींचेंगे। संतुष्टि का अनुभव करेंगे। व्यापार में सफलता मिलेगी और निजी संबंधों में प्रेम महसूस करेंगे। भौतिक रचनात्मक और सांसारिक पहलुओं से लाभ हासिल होगा।.

यह आंतरिक परिपक्वता और विकास का समय है जब आप भीतरी वास्तविकता को समझ कर स्वयं को वैसे ही स्वीकार करेंगे जैसे आप हैं। लंबे समय से चली आ रही योजनाएं अब सफलता की ओर बढ़ेंगे। कर्क राशि का व्यक्ति जीवन में स्नेह लेकर आएगा।
इस सप्ताह आपका शुभ अंक 1 है और शुभ रंग डार्क ग्रीन है।

वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल | Vrishchik Weekly Rashifal 2026

वित्तीय पहलुओं व बारीकियां को संभालने की अपनी व्यावहारिक समझ से उत्साहित महसूस करेंगे। . लंबे समय से अटकी पेशेवर योजनाएं अब आगे बढ़ेंगी। आत्मविश्वास और आत्म सम्मान में वृद्धि होगी। विलासिता की वस्तु में निवेश करेंगे। खेल या अन्य रुचिकर क्षेत्र में अपनी क्षमता का प्रदर्शन करेंगे।

रोग अथवा कोई अन्य भौतिक अवरोध दूर होंगे। अनपेक्षित लोगों की बेतूकी प्रतिक्रियाओं से सावधान रहे। विरोध के बावजूद अपने मुद्दों को बेबाकी से प्रकट करें। अभिव्यक्तियों से सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तरों पर संतुलन बनाए रखें।
इस सप्ताह आपका शुभ अंक 7 है और शुभ रंग ब्लैक है।

धनु साप्ताहिक राशिफल | Dhanu Weekly Rashifal 2026

अच्छे बिजनेस और निवेश के अवसर आएंगे। आंतरिक शक्ति और ज्ञान शारीरिक मानसिक भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तरों पर सकारात्मक रूप से परिवर्तित करेंगे। नए अवसरों व रचनात्मक कार्यों में श्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। रचनात्मक गतिविधियां ऊर्जावान महसूस करवाएंगी।एक ही समय में दो परिस्थितियों के बीच स्वयं को फंसा हुआ महसूस कर सकते हैं। ऐसे में अपने अंतर मन की सुने।
इस सप्ताह आपका शुभ अंक 9 है और शुभ रंग रेड है।

मकर साप्ताहिक राशिफल | Makar Weekly Rashifal 2026

आसपास के लोगों की वजह से मुश्किलें बढ़ सकती हैं इन्हें संतुलित रवैया अपना कर अपने पक्ष में करना बेहतर रहेगा। निजी और व्यावसायिक पहलुओं में आगे बढ़ेंगे। नए अवसरों और रिश्तो की तलाश में बड़े बदलाव के योग बनेंगे।

घर या कार्यस्थल में परिवर्तन की स्थिति बनेगी। वृश्चिक राशि का व्यक्ति मूडी लेकिन सहयोगी साबित होगा। आध्यात्मिक विकास और जागरूकता ने दृष्टिकोण प्राथमिकताओं और मूल्यों की ओर ले जाएंगे।
इस सप्ताह आपका शुभ अंक 15 है और शुभ रंग ब्लू हैँ।

कुंभ साप्ताहिक राशिफल | Kumbh Weekly Rashifal 2026

गलतफहमियों को एक तरफ रखकर रिश्तों की प्राथमिकताओं और ईमानदारी से मूल्यांकन करेंगे। बुद्धि और प्रबंधन कौशल का उपयोग करके पेशेवर लक्ष्य हासिल करेंगे। वृश्चिक राशि का व्यक्ति समर्थन करेगा सप्ताह के अंत में शुरू होने वाली किसी परियोजना में आपकी रचनात्मकता प्रदर्शित होगी।

स्वास्थ्य वित्त और संबंधों को गंभीरता से लें जीवन के सभी क्षेत्रों में अतिरेक से बचें। सामाजिक जीवन में ईर्ष्या महसूस कर सकते हैं व्यक्तिगत संबंधों में जटिलता महसूस करेंगे इस दौरान में सिरे से शुरुआत करेंगे।
इस सप्ताह आपका शुभ अंक 17 है और शुभ रंग पिंक है।

मीन साप्ताहिक राशिफल | Meen Weekly Rashifal 2026

जीवन के नए पहलुओं को साझा करेंगे। व्यावसायिक सहयोग और साझेदारियां अद्भुत और सहयोगी साबित होगी। इस दौरान रचनात्मक तो होंगे साथ ही संवेदनशील भी रहेंगे। शारीरिक मानसिक भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तरों पर केंद्रित और संतुलित बने रहेंगे।

असाधारण प्रतिभाओं और क्षमताओं वाले लोगों से मिलने और जुड़ने का अवसर मिलेगा जीवन में प्रेम महसूस करेंगे। परिवार में किसी कठिन और संवेदनशील स्थिति से निपटने के लिए सूक्ष्म दृष्टिकोण अपनाना बेहतर रहेगा। तन मन और आत्मा में समन्वय रहेगा।परिवार और रिश्तेदार सहायक साबित होंगे।
इस सप्ताह आपका शुभ अंक 4 है और शुभ रंग डार्क ब्राउन है।

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साप्ताहिक राशिफल

Published on:

24 May 2026 05:08 pm

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