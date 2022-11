Weekly Horoscope 27Nov. to 03Dec 2022- मकर से मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा ये साप्ताह

भोपालPublished: Nov 27, 2022 05:09:36 pm Submitted by: दीपेश तिवारी

27 Nov.-3 December 2022, Rashifal Weekly in Hindi: 2022 का राशिफल। साप्ताहिक,दैनिक, मासिक राशिफल। स्वास्थ्य, करियर और परिवार के बारे में जानें। Check out your 2022 Rashifal in Hindi. Get Weekly Rashifal and know about health, career and prosperity.

Weekly Horoscope 27 November to 03 December 2022 : ज्योतिष के अनुसार राशिचक्र में कुल 12 राशियां मानी गई हैं। कुंडली में चंद्र की स्थिति पर ही हर जातक की राशि निर्भर करती है। ऐसे में हर दिन का राशिफल भी सभी 9 ग्रहों के मंत्री चंद्र की गणना पर ही निर्भर करता है।

यहां ये भी जान लें कि जातक की राशि का निर्धारण चंद्र से किया जाता है और जिस स्थान पर चंद्र बैठा है वहीं आपकी राशि होती है और हर राशि का प्रतिनिधित्व एक विशेष ग्रह करता है। इसके अलावा भी इन सभी राशियों पर हर ग्रह का विशेष प्रभाव भी रहता है। यानि जिस राशि में जन्म के समय चंद्र विराजमान है जातक की वहीं राशि होगी। वहीं लगातार ग्रहों होने वाले परिवर्तन यानि ग्रहों की राशि पर पड़ने वाली दृष्टि का प्रभाव सभी राशियों पर पड़ता है। वहीं हर दिन की भांति हर साप्ताह ग्रहों में लगातार बदलाव ही जातक के हर दिन के राशिफल का निर्धारण भी करता है। दरअसल साप्ताहिक राशिफल निकालते समय सभी 12 राशियों का भविष्यफल बताया जाता है। तो चलिए जानते हैं कि ज्योतिष के जानकार पंडित सुनील शर्मा के अनुसार इस सप्ताह मकर से मीन राशि के जातकों के लिए 27 नवंबर से 3 दिसंबर 2022 तक क्या कहता है। मकर राशि: Capricorn Weekly Horoscope

बारहवां चन्द्रमा कार्य की गति को प्रभावित करेगा। हालांकि कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा, फिर भी संभलकर रहें। व्यापार में रिस्क फैक्टर से बचें, गुरुवार से श्रेष्ठ नौकरी में परिवर्तन का मानस अतिरिक्त प्रयास करवाएगा। महिला और छात्रवर्ग को संशोधित परिश्रम की आवश्यकता है। शुभ रंग : जामुनी, आसमानी नीला शुभ अंक : 1, 7 विशा : पश्चिम, वायव्य अनुकूल सलाह : अनुभव तथा दूरदर्शिता का उपयोग लाभकारी रहेगा।

कुंभ राशि: Aquarius Weekly Horoscope

अपनों का साथ सम्बल प्रदान करेगा। आर्थिक तथा पारिवारिक मामलों में सामंजस्य बना रहेगा। व्यापार में रेलवे से जुड़ा स्क्रेप बाजार लाभ दे सकता है। नौकरी में विभाग तथा पद की मनोनकूलता सम्भव है। महिला तथा छात्रवर्ग को सिविल इंजीनियरिंग से जुड़े निजी क्षेत्र में सेवा के अवसर मिल सकते हैं। शुभ रंग : तरबूजी लाल, समुद्री हरा शुभ अंक : 1, 8 दिशा: मध्यउत्तर, पूर्व अनुकूल सलाह : वरिष्ठ लोगों से विमर्श करते हुए आगे बढ़ें।

मीन राशि: Pisces Weekly Horoscope

चंद्रमा का केंद्र योग गुरु के साथ लाभकारी रहेगा। आर्थिक मामलों में गति से प्रसन्नता होगी। अपनी योजनाओं पर पुन: ध्यान देते हुए आगे बढ़ें। नौकरी में पदवृद्धि तथा विभागीय जिम्मेदारी का प्रभाव रहेगा। महिला तथा छात्रवर्ग को उच्च शिक्षा से जुड़े क्षेत्र में अल्पकालिक सेवा के अक्सर मिलेंगे। शुभ रंग : सुनहरा, खरबूजी पीला शुभ अंक : 3, 5 दिशा : मध्यपश्चिम, उत्तर अनुकूल सलाह : संयुक्त उपक्रम पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। पढ़ना जारी रखे