Weekly Horoscope 30 october to 05 November 2022- मेष से मीन राशि तक के जातकों के लिए कैसा रहेगा साप्ताह?

अ+ अ- भोपालPublished: Oct 30, 2022 09:18:42 pm Submitted by: दीपेश तिवारी

Weekly Horoscope 30 october to 05 November 2022, Rashifal Today in Hindi: 2022 का राशिफल। दैनिक, साप्ताहिक, मासिक राशिफल। स्वास्थ्य, करियर और परिवार के बारे में जानें। Check out your 2022 Rashifal in Hindi. Get Saptahik Rashifal and know about health, career and prosperity

Weekly Horoscope 30 october to 05 November 2022 : ज्योतिष के अनुसार राशिचक्र में कुल 12 राशियां मानी गई हैं। कुंडली में चंद्र की स्थिति पर ही हर जातक की राशि निर्भर करती है। ऐसे में हर दिन का राशिफल भी सभी 9 ग्रहों के मंत्री चंद्र की गणना पर ही निर्भर करता है।

यहां ये भी जान लें कि जातक की राशि का निर्धारण चंद्र से किया जाता है और जिस स्थान पर चंद्र बैठा है वहीं आपकी राशि होती है और हर राशि का प्रतिनिधित्व एक विशेष ग्रह करता है। इसके अलावा भी इन सभी राशियों पर हर ग्रह का विशेष प्रभाव भी रहता है। यानि जिस राशि में जन्म के समय चंद्र विराजमान है जातक की वहीं राशि होगी। वहीं लगातार ग्रहों होने वाले परिवर्तन यानि ग्रहों की राशि पर पड़ने वाली दृष्टि का प्रभाव सभी राशियों पर पड़ता है। वहीं हर दिन की भांति हर साप्ताह ग्रहों में लगातार बदलाव ही जातक के हर दिन के राशिफल का निर्धारण भी करता है। दरअसल साप्ताहिक राशिफल निकालते समय सभी 12 राशियों का भविष्यफल बताया जाता है। तो चलिए जानते हैं कि ज्योतिष के जानकार पंडित सुनील शर्मा के अनुसार इस 30 अक्टूबर से 05 नवंबर (30 october to 05 November) 2022 तक का सप्ताह मेष से मीन राशि के जातकों के लिए क्या कहता है। 01. मेष राशि: Aries Weekly Horoscope 30 october to 05 November 2022

मूल नक्षत्र में आरंभ यह सप्ताह विशेष मित्र के माध्यम से नए कार्य की रूपरेखा करवाएगा। सम्पत्ति से जुड़े मामले में गति आएगी। विरोधी भी मदद करेंगे। व्यापार में पुश्तैनी व्यवसाय का संशोधित लाभ मिलेगा। महिला व छात्रवर्ग को उच्च शिक्षा आयोग से जुड़े निजी/शासकीय क्षेत्र में सेवा के अवसर मिलेंगे। शुभ रंग : नारंगी, आसमानी नीला

शुभ अंक : 7, 9 दिशा: पूर्व, उत्तर

अनुकूल सलाह : समायोजन के साथ समझौता किया जा सकता है। 02. वृषभ राशि: Taurus Weekly Horoscope 30 october to 05 November 2022

अष्टम चन्द्रमा कार्य की प्रगति को प्रभावित कर सकता है। 30 अक्टूबर की शाम तक कार्य को टालने का प्रयास करें। व्यापार में मंगल, बुध,गुरु नए प्रस्ताव के साथ गति बढ़ाएंगे। नौकरी में संबंधित पद के लिए सप्ताह लाभकारी रहेगा। महिला-छात्रवर्ग को डिजिटल सूचना तकनीक से जुड़े क्षेत्र में अवसर मिलेंगे। शुभ रंग : बैंगनी, गहरा लाल

शुभ अंक: 4, 8 दिशा : नैऋत्य, वायव्य

अनुकूल सलाह : कूटनीतिक मामलों से संभलने वाला समय है।

03. मिथुन राशि: Gemini Weekly Horoscope 30 october to 05 November 2022

समसप्तक चन्द्रमा 30 अक्टूबर की शाम तक का समय अनुकूल दर्शा रहा है। अलग-अलग प्रकार के विषय सामने आएंगे। दो दिन वाणी तथा क्रोध पर नियंत्रण रखकर चलना होगा। बुधवार से अनुकूलता। व्यापार में गुरु, शुक्रवार का दिन निवेश की दृष्टि से लाभकारी रहेगा। महिला-छात्रवर्ग को मैनेजमेंट से जुड़े क्षेत्र में अवसर मिलेंगे। शुभ रंग : बादामी, जामुनी

शुभ अंक: 3, 5 दिशा : दक्षिण, पश्चिम

अनुकूल सलाह : व्यावहारिक दृष्टिकोण से समन्वय स्थापित करें। 04. कर्क राशि : Cancer Weekly Horoscope 30 october to 05 November 2022

मिली-जुली प्रतिक्रियाओं से निर्णय क्षमता प्रभावित होेगी। मंगलवार की शाम तक सावधानी रखें। परिवार में व्यक्ति विशेष के लिए चिंतन बढ़ेगा। व्यापार में रिस्क से बचें। नौकरी में अवसर के लिए स्वीच करने का विकल्प है। महिला-छात्रवर्ग को आधुनिक

चिकित्सा से जुड़े क्षेत्र में सवा के अवसर मिलेंगे। शुभ रंग : कपासी पीला, सिंदुरिया

शुभ अंक : 1, 6 दिशा : मध्यपूर्व, दक्षिण

अनुकूल सलाह : कार्य के अनुसार योजना लाभकारी रहेगी। 05. सिंह राशि : Leo Weekly Horoscope 30 october to 05 November 2022

अनुकूल परिस्थितियां प्रारम्भिक निवेश की योजना बना सकती है। तीन दिन सावधानी रखें। इसके बाद परिवार-व्यवसाय में संतुलन दिखेगा। व्यापार में गुरुवार का दिन निर्णय की दृष्टि से विशेष रहेगा। नौकरी में परिवर्तन का मन होगा। महिला-छात्रवर्ग को

डिफेंस सर्विसेस में सेवा के अवसर मिलेंगे। शुभ रंग: केसरिया, दूधिया सफेद

शुभ अंक: 4, 7 दिशा : मध्यउत्तर, पूर्व

अनुकूल सलाह : रणनीतिक मामलों में कार्य सफल हो सकता है। 06. कन्या राशि : Virgo Weekly Horoscope 30 october to 05 November 2022

अपने आप में विशेष परिवर्तन करने का मानस रहेगा। शान्ति के साथ दीर्घकालिक योजना का विस्तार कर सकते हैं। व्यापार में समय की अनुकूलता से लाभ। नौकरी में योग्यता तथा अनुभव का इंक्रीमेंट के आधार पर लाभ मिलेगा। महिला-छात्रवर्ग को कोर बैकिंग से जुड़े क्षेत्र में सेवा के अवसर मिलेंगे। शुभ रंग : तरबूजी लाल, काला

शुभ अंक - 1, 6 दिशा : मध्यपश्चिम, वायव्य

अनुकूल सलाह : योजनाओं पर विशेष फोकस करें। 07. तुला राशि : Libra Weekly Horoscope 30 october to 05 November 2022

ग्रहों का परिवर्तन मानसिक शांति देगा। आर्थिक समस्याओं का निराकरण होगा। परिवार में भी माहौल मनोनुकूल होगा। व्यापार में नए कस्टमर बनने से गति बढ़ेगी।

नौकरी में स्थान परिवर्तन हो सकता है, प्रयास करें। महिला-छात्रवर्ग को फैशन डिजाइनिंग से जुड़े क्षेत्र में बाहरी अवसरों से लाभ मिलेंगे। शुभ रंग : हल्का पीला, काला

शुभ अंक : 1, 9 दिशा: मध्यदक्षिण, पूर्व

अनुकूल सलाह : व्यवस्थित कार्य प्रणाली सफलता प्रदान करेगी। 08. वृश्चिक राशि : Scorpio Weekly Horoscope 30 october to 05 November 2022

विशेष व्यक्ति से मुलाकात होगी। सम्पर्क सूत्रों को बढ़ाने का प्रयास करें। स्वभाव में समर्पण का भाव और वाणी संयमित रखें। व्यापार में कृषि से जुड़े खासकर बीज के सेक्टर में लाभ मिलेगा। नौकरी में उच्च पद की प्राप्ति का समय चल रहा है। महिला तथा छात्रवर्ग को राज्य स्तरीय सेवाओं के अवसर मिलेगा। शुभ रंग : सुनहरा, गहरा गुलाबी

शुभ अंक : 5, 8 दिशा : मध्यपश्चिम, उत्तर

अनुकूल सलाह : समायोजन तथा कूट प्रयास बढ़ाएं। 09. धनु राशि : Sagittarius Weekly Horoscope 30 october to 05 November 2022

राशि पर चन्द्रमा का गोचर नए-न क्षेत्रों में कार्य योजना बढ़ाएगा। नीतिगत व्यावसायिक योजना श्रेष्ठ सफलता दे सकती है। व्यापार में राइस से जुड़ा बाजार अग्रिम लाभ की स्थिति बना रहा है। नौकरी में पदोन्नति व इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा। महिला तथा छत्रवर्ग को प्राच्य शिक्षा व शोध से जुड़े क्षेत्र में सेवा के अवसर मिलेंगे। शुभ रंग : गहरा नीला, चमकीला सफेद

शुभ अंक : 3, 7 दिशा : मध्यउत्तर, दक्षिण

अनुकूल सलाह : विश्वस्त होकर कार्य करने का प्रयास करें।

10. मकर राशि : Capricorn Weekly Horoscope 30 october to 05 November 2022

पारिवारिक मामलों में आरंभिक उलझन दिखाई देगी। सोमवार से परिस्थिति बदली हुई दिखाई देगी। गंभीर निर्णय लेने से बचें। व्यापार में उतार-चढ़ाव के साथ सप्ताह की शुरुआत होगी। नौकरी में परिश्रम का लाभ। महिला तथा छात्रवर्ग को कार्य से संबंधित निजी क्षेत्र में सेवा के अवसर मिलेंगे। शुभ रंग : गहरा हरा, बसन्ती पीला

शुभ अंक : 1, 4 दिशा : पूर्व, उत्तर

अनुकूल सलाह : योजना तथा सहभागिता पर विशेष ध्यान देना होगा। 11. कुंभ राशि: Aquarius Weekly Horoscope 30 october to 05 November 2022

आय में वृद्धि होगी 1 कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा। परिवार में भी अनुकूलता का वातावरण रहेगा। व्यापार में दूर क्षेत्रों से नए-नए प्रस्ताव मिलेंगे। प्रयासों के माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं। नौकरी में पदोन्नति व परिवर्तन के साथ कार्य प्रभार संभालना होगा। महिला-छात्रवर्ग को सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अवसर मिलेंगे। शुभ रंग : गहरा नीला, हल्दी पीला

शुभ अंक : 1, 7 दिशा : ईशान, आग्नेय

अनुकूल सलाह : सटीक निर्णय की स्थिति सफलता देगी।

12. मीन राशि : Pisces Weekly Horoscope 30 october to 05 November 2022

केंद्र में आकर्षण का कारण बनेंगे। अनुकूल समय तथा अवसर नए-नए संबंध बनाएंगे। कार्य की गति पहले से श्रेष्ठ होगी। व्यापार में जायद की फसलों का लाभ मिल सकता है। नौकरी में वरिष्ठ पद के साथ बड़ी जिम्मेदारी। महिला-छात्रवर्ग को योग से सम्बन्धित विषय पर अनुसंधान से जुड़े अवसर मिलेंगे। शुभ रंग : बैंगनी, गहरा लाल

शुभ अंक : 4, 5 दिशा : मध्यउत्तर, पूर्व

अनुकूल सलाह : अपनों के साथ सम्बन्ध को व्यावहारिक रूप देना होगा। पढ़ना जारी रखे