जिले भर से लिए गए 5432 खानपान के नमूने, करीब सात लाख रुपए का किया गया जुर्माना

सेहत से खिलवाड़... 593 की जांच रिपोर्ट में 169 अमानक और असुरक्षित, सात लाख रुपए का जुर्माना

जिले भर से लिए गए 5432 खानपान के नमूने, करीब सात लाख रुपए का किया गया जुर्माना

होशंगाबाद

जिले में सेहत से खिलवाड़ का धंधा जमकर चल रहा है। इस बात का खुलासा खाद्य सुरक्षा विभाग की रिपोर्ट से हुआ है। जिले में पिछले एक साल में 5 हजार 432 खानपान के नमूने लिए गए। जिनमें से 593 नमूनों की जांच रिपोर्ट में 169 अवमानक, मिथ्याछाप और असुरक्षित पाए गए हैं। इनमें दूध, दही से लेकर मसाले शामिल हैं। विभागीय आंकड़े बताते हैं कि विभाग ने मिलावटखोरों के खिलाफ 138 प्रकरण न्यायालय में भेजे हैं। जिनमें से 47 प्रकरणों में 6 लाख 96 हजार रुपए का जुर्माना किया गया है। दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली सभी चीजों में धड़ल्ले से मिलावट की जा रही है। खाने से लेकर पीने तक की खानपान सामग्री में मिलावट जारी है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है।

169 non-standard and unsafe in the investigation report of 593, a fine of seven lakh rupees