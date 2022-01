नगरीय निकायों का जनता पर १९ करोड़ बकाया, वसूली हुई सिर्फ १७ प्रतिशत, बकायादारों को भेज रहे नोटिस

होशंगाबाद, सोहागपुर और पिपरिया नगरपालिका को बकायादारों से वसूलना है करीब १६ करोड़ रुपए

होशंगाबाद/पिपरिया/सोहागपुर

संपत्ति और जलकर का जिले के होशंगाबाद, सोहागपुर और पिपरिया नगरपालिका को १९ करोड़ १२ लाख १६ हजार ९३ रुपए की वसूली करना है। जिसमें से अब तक ३ करोड़ २० लाख ७२ हजार ९०५ रुपए की वसूली हो पाई। यह बकाया का लगभग १७ प्रतिशत है। जबकि अभी जनता पर नगरीय निकायों का ८३ फीसदी यानी १५ करोड़ ९१ लाख ४३ हजार १८८ रुपए बकाया है। जिसकी वसूली के लिए निकायों ने संबंधितों को नोटिस थमा दिया है। इसके अलावा वार्डों में शिविर लगाकर भी वसूली की जा रही है। उल्लेखनीय है कि नगरीय निकायों को बकाया राशि की वसूली ३१ मार्च तक करना है। जिसके लिए निकायों में जोर आजमाइश चल रही है।

19 crore dues of urban bodies to the public