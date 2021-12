२.८ फीसदी लोग बिना बिजली के कर रहे गुजर-बसर, ६.५ प्रतिशत आबादी के पास नहीं बेहतर पेयजल स्त्रोत

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्र्वे-5 : ९७.२ प्रतिशत आबादी के पास है बिजली

होशंगाबाद

जिले के रहवासी अब भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। ३४ हजार ७४७ लोग बिजली बिजली के घरों में रह रहे हैं जबकि ८० हजार से ज्यादा लोगों के पास अब भी बेहतर पेयजल स्त्रोत नहीं है। इस बात का खुलासा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे-5 की रिपोर्ट में किया गया है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२०-२१ की रिपोर्ट जारी की गई है। जिसके मुताबिक जिले में घर-घर जाकर सर्वे किया गया था। सर्वे रिपोर्ट में बताया गया कि घरों में बिजली के साथ रहने वाली जनसंख्या 97.2 फीसदी है। यानी कि करीब ३४ हजार ७४७ प्रतिशत लोग अब भी बिना बिजली के घरों में गुजर-बसर कर रहे हैं। इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि बेहतर पेयजल स्रोत वाले घरों में रहने वाली जनसंख्या 93.5 प्रतिशत है। यानी कि ६.५ फीसदी आबादी (८०६६३ जनसंख्या) के पास बेहतर पेयजल स्त्रोत नहीं है।

2.8 percent people are living without electricity, 6.5 percent population does not have better drinking water sources