मशीनों का कचरा... चार साल से परदे में 22 लाख का कॉम्पेक्टर, डस्ट हॉपर पर चढ़ी धूल

स्वच्छता सुधार में फिसड्डी नगरपालिका की 1 करोड़ की मशीनें खराब, नई खरीदने की तैयारी

नर्मदापुरम स्वच्छता सुधार में लापरवाही की वजह से नगरपालिका नर्मदापुरम की स्वच्छता रैंकिंग 28 पायदान नीचे खिसक गई। बावजूद इसके नगरपालिका सफाई के कामों और इंतजामों में सुधार नहीं कर पा रही है। 1 करोड़ से ज्यादा की मशीनें कबाड़ हो गई हैं और शहर की सडक़ों पर धूल और कचरा फैला है। नपा शहर की सफाई कार्य में उपयोग होने वाली मशीनों की देखभाल तक नहीं कर पा रही है। इसका अंदाजा नपा के फायर स्टेशन में कबाड़ हो रहे लाखों रुपए की मशीनरी से लगाया जा सकता है। लापरवाही के कारण 22 लाख का कॉम्पेक्टर, 40 लाख का डस्ट हॉपर, 25 लाख की फूलों से खाद बनाने की मशीन, फटका बेलिंग मशीन सहित कई मशीन खराब होने से उनका उपयोग नहीं हो पा रहा है। बावजूद इसके नपा अब फिर से नई मशीनें खरीदने की तैयारी कर रही है।

