निर्माण कार्य में गड़बड़ी करने वाले सरपंच और सचिव से होगी 4.65 लाख की वसूली, सरपंच को छह साल के लिए किया अयोग्य

itarsi के पास sonasawri गांव के सरपंच और तत्कालीन सचिव के खिलाफ कार्रवाई





नर्मदापुरम। निर्माण कार्य में गड़बड़ी कर राशि आहरित करने के मामले में सोनासांवरी की महिला sarpanch और तत्कालीन सचिव के खिलाफ रिकवरी के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा सरपंच को अगले छह साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है। यह आदेश न्यायालय अपर कलेक्टर (विकास) एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत नर्मदापुरम मनोज सरियाम ने दिया है। सरपंच प्रीति पटेल और तत्कालीन सचिव संतोष उइके को संयुक्त रूप से 4 लाख 65 हजार 740 रुपए की आर्थिक अनियमितता तथा शासकीय धन राशि के दुरूपयोग गबन प्रमाणित होने से उपरोक्त राशि की संयुक्त रूप से वसूली करने के आदेश दिए गए हैं। राशि 15 दिन में संयुक्त रूप से जमा नहीं कराने पर संबंधितों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने के आदेश दिए गए हैं।

4.65 lakh will be recovered from sarpanch, secretary