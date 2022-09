बारिश में जर्जर हो गई 80 किमी सडक़ें, बह गया डामर, अब गड्ढ़े ही गड्ढ़े

जिले की 80 किमी सडक़ें जर्जर, इनमें शहरी आबादी की 27 किमी सडक़ें शामिल



नर्मदापुरम

जिले में इस बार हुई झमाझम बारिश ने सडक़ों की सूरत बिगाड़ दी है। जिले में लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) और नपा की कुल 1353.01 किमी सडक़ें हैं। इनमें 1237.01 किमी पीडब्ल्यूडी और 116 किमी नपा की सडक़ें शामिल है। जिनमें से 80 किमी सडक़ बारिश में जर्जर हो चुकी हैं। शहरी सीमा में लोक निर्माण विभाग की 16 में से 2 किमी सडक़ें खराब हुई हैं, जबकि नपा की 25 किमी सडक़ें खस्ताहाल है। जिन्हें मरम्मत की जरूरत है। लगातार हुई जोरदार बारिश और बाढ़ से कई जगह सडक़ों से डामर बह गया। जिनमें बारिश का पानी भरा है। कीचड़-पानी के बीच लोग आवाजाही कर रहे हैं। गड्ढ़ों से हादसे का डर बना हुआ है।

80 km of roads became dilapidated in the rain