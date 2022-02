जिले में होगी 9 लाख मीट्रिक टन अनाज की खरीदी, भंडारण के लिए गोदामों में 4 लाख मीट्रिक टन जगह

जिले के सरकारी और निजी गोदामों में भरा है पिछले साल खरीदा गया गेहूं, धान और चावल





नर्मदापुरम

समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के पहले भंडारण के लिए मशक्कत चल रही है। जिले के सरकारी और निजी वेयरहाउसों में पिछले साल का अनाज भरा हुआ है। ऐसे में रबी सीजन में होने वाली खरीदी के बाद उपज का सुरक्षित भंडारण एक चुनौती बना हुआ है। मप्र वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कार्पोरेशन के आंकड़ों पर नजर डालें तो जिले में वेयरहाउसों की कुल भंडारण क्षमता 22 लाख मीट्रिक टन है। जबकि इन वेयरहाउसों और गोदामों में 14 लाख मीट्रिक टन अनाज भरा हुआ है। इसके अलावा 3 लाख 13 हजार मीट्रिक टन के कैप और 60 हजार मीट्रिक टन क्षमता के सायलो स्टील को रिजर्व रखा गया है। जिसके बाद फिलहाल सिर्फ 4 लाख 27 हजार मीट्रिक टन अनाज भंडारण के लिए गोदामों में जगह बची है।

9 lakh metric tonnes of food grains will be procured in the district, 4 lakh metric tonnes of space in warehouses for storage