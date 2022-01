जिले में पिछले साल के मुकाबले ९ हजार मीट्रिक टन यूरिया मिला कम, १५ दिन बाद रैक आने से मचा बबाल

सेमरीहरचंद, बनखेड़ी और पिपरिया में खाद के लिए किसान हो रहे परेशान





होशंगाबाद।

जिले के किसान यूरिया के लिए परेशान हो रहे हैं। किसानों को जरूरत के मुताबिक समय पर खाद नहीं मिलने से उनका गुस्सा फूट रहा है। इसकी वजह भी साफ है पिछले साल के मुकाबले अब तक जिले को करीब ९ हजार मीट्रिक टन यूरिया कम मिला है। विभागीय अधिकारी ने बताया कि जिले में ७५ हजार मीट्रिक टन यूरिया की मांग की गई थी, जिसमें से अब तक ६६१८४ मीट्रिक टन यूरिया मिला है। इधर पिपरिया क्षेत्र में १५ दिन बाद सोमवार को एक रैक खाद मिलने के बाद वितरण केंद्रों में बबाल मच गया। सेमरीहरचंद में किसानों को टोकन तो मिल गया, लेकिन खाद नहीं मिलने से किसानों ने हंगामा कर दिया। इधर बनखेड़ी में खाद नहीं मिलने से किसान सरकारी वितरण केंद्रों के अलावा निजी दुकानों का चक्कर लगा रहे हैं। पिपरिया में किसानों ने वितरण केंद्रों की संख्या बढ़ाने की मांग की। यहां यूरिया लेने के लिए बड़ी संख्या में किसानों के पहुंचने पर शोभापुर रोड पर लगा लंबा जाम लग गया।

9 thousand metric tonnes less urea was found in the district than last year