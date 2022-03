फोरलेन पर बढ़े हादसे: कार की टक्कर से भोपाल के दो लोग घायल

Accidents forelane भोपाल रोड के फोरलेन पर शाहगंज पुलिया के पास हुआ हादसा, कार छोड़कर भागे सवार, बुधनी पुलिस ने दर्ज किया एक्सीडेंट का केस

होशंगाबाद Published: March 05, 2022 11:39:18 am

नर्मदापुरम. नेशनल हाइवे के फोरलेन National Highway Fourlane पर बीती रात में शाहगंज पुलिया के पास गलत साइड से तेजी से आई कार एमपी05 सीए 5589 के चालक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना के बाद घायलों को बुधनी पुलिस ने पहले जिला अस्पताल नर्मदापुरम hoshangabad mp और फिर रसूलिया रेलवे गेट के पास के narmda hospital नर्मदा अस्पताल में ले जाकर भर्ती कराया। कार वाले वाहन को छोड़कर भाग गए, पुलिस ने मौके से कार को जब्त कर आरोपी चालक पर एक्सीडेंट का केस दर्ज किया है। घायलों का उपचार जारी है।



फोरलेन पर अंधी रफ्तार में भाग रहे वाहन

औबेदुल्लागंज-बैतूल नए फोरलेन Obaidullaganj-Betul new four lane पर भोपाल bhopal और नर्मदापुरम के बीच के हिस्से में इन दिनों वाहन अंधी रफ्तार से दौड़ रहे हैं। गलत साइड से भी वाहन निकाले जा रहे। इस कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है। बीती रात में कार की टक्कर से बाइक सवार भोपाल निवासी कृष्णा झा, मनोज तिवारी गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों युवक बाइक से बुधनी किसी काम से आए थे। रात में वापस भोपाल लौट रहे थे। बाइक मनोज तिवारी चला रहा था। पीछे कृष्णा बैठा था। इसी दौरान शाहगंज पुलिया के पास उन्हें तेजी से आई कार के चालक ने टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद कार चालक व उसमें बैठे लोग वाहन को मौके पर ही छोड़कर भाग गए।



एनएचएआई टीम ने की घायलों की मदद

नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) National Highway Authority of India (NHAI) की एंबुलेंस टीम सूचना के बाद दुर्घटना स्थल पर पहुंची। टीम में शामिल पेट्रोलिंग ऑफिसर रामसुख, एंबुलेंस चालक चेतराम, पायलेट विजय यादव, चिकित्सक प्रभाकर भारती ने सड़क पर घायल पड़े घायलों को उठाया और एंबुलेंस से उन्हें जिला अस्पताल नर्मदापुरम पहुंचाया। बुधनी थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। कार को जब्त कर थाने लेकर आई। क्षतिग्रस्त बाइक को भी लाया गया। कार के आरोपी चालक के खिलाफ एक्सीडेंट का प्रकरण दर्ज किया गया है।



पिकअप पलटने से मजदूर घायल हुए

नर्मदापुरम. जिले के सिवनीमालवा के गांव नानुआ के पास बीती देर शाम को पिकअप वाहन के पलटने से इसमें सवार मजदूर घायल हो गए। बताया जाता है कि करीब दस मजदूरों को वाहन से फसल कटाई के लिए बैतूल जिले से ग्राम भैंसादेह ला रहे थे। घायलों का सिवनीमालवा अस्पताल में उपचार कराया गया। पुलिस ने फरियादी धोनी पिता मुन्नी गौंड निवासी सेहरा थाना चिचौली बैतूल की रिपोर्ट पर पिकअप वाहन के आरोपी चालक के खिलाफ एक्सीडेंट का केस दर्ज किया है।



हाइवे पर टै्रक्टर की टक्कर से युवक घायल

नर्मदापुरम. नेशनल हाइवे-69 भोपाल रोड पर परमश्री गार्डन के सामने टै्रक्टर के चालक ने तेजी व लापरवाही से वाहन चलाकर आवास कॉलोनी बुधनी निवासी ईश्वरदास जाटव को टक्कर मार दी, जिससे वह घायल हो गया। फरियादी की रिपोर्ट पर कोतवाली ने आरोपी चालक पर एक्सीडेंट का केस दर्ज किया है।





