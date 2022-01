होशंगाबाद में चिन्हित जमीन पर आपत्ति के बाद प्रशासन तलाश रहा भूमि, इटारसी में भी नहीं बना ट्रांसपोर्ट नगर

होशंगाबाद और इटारसी में नहीं है ट्रांसपोर्ट नगर, हाइवे किनारे खड़े भारी वाहनों से हादसे का बना रहता है खतरा

होशंगाबाद

होशंगाबाद और इटारसी में ट्रांसपोर्ट नगर नहीं होने की वजह से भारी वाहन सडक़ और हाइवे किनारे खड़े रहते हैं। जिससे हादसों का अंदेशा बना हुआ है। होशंगाबाद में रायपुर रोड पर प्रस्तावित ट्रांसपोर्ट नगर की जमीन पर विवाद और आपत्तियों की वजह से स्थान परिवर्तन करने के लिए नई जमीन की तलाश की जा रही है। इधर इटारसी में भी अब तक ट्रांसपोर्ट नगर नहीं बन पाया है। हालात यह हैं कि ट्रांसपोर्ट नगर नहीं होन की वजह से सडक़ किनारे भारी वाहन खड़े रहते हैं। पूर्व में होशंगाबाद-इटारसी के बीच हाईवे पर कई हादसे हो चुके हैं। जिनमें लोगों की जान भी जा चुकी है।

After objection to the land marked in Hoshangabad, the administration is looking for land, transport city was not built even in Itarsi