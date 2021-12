धान खरीदी के बाद ९३ फीसदी परिवहन करके टॉप पर पहुंचा होशंगाबाद

प्रदेश के धान खरीदी वाले टॉप सात जिलों में होशंगाबाद नंबर एक पर

होशंगाबाद

गेहूं के बाद अब धान के उठाव के मामले में होशंगाबाद जिला अव्वल साबित हो रहा है। प्रदेश के धान खरीदी वाले अग्रणी सात जिलों में होशंगाबाद ९३.३१ प्रतिशत उपज का परिवहन करके जिला नंबर एक पर पहुंच गया है। आंकड़े बताते हैं कि अब तक १२ हजार ७२ किसानों से १ लाख २४ हजार ३८ मीट्रिक टन धान खरीदा जा चुका है। १ लाख १५ हजार ५०५ मीट्रिक टन का परिवहन किया गया है। उल्लेखनीय है कि जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए 81 केंद्र बनाए गए हैं।

After purchasing paddy, Hoshangabad reached the top by transporting 93 percent