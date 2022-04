मंडी में अनाज लेकर ना आएं किसान, चार दिन बंद रहेगी कृषि मंडी

नर्मदापुरम। कृषि उपज मंडी इटारसी में हम्माल/तुलावटी की कमी की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिसकी वजह से 21 से चार दिनों तक कृषि उपज मंडी में नीलामी कार्य बंद रहेगा। 25 अपे्रल सोमवार को नीलामी कार्य प्रारंभ होगा। इटारसी कृषि उपज मंडी सचिव ने बताया कि कृषक भाईयों को सूचित किया जाता है कि 20 अपे्रल को व्यापारी एसोसिएशन इटारसी द्वारा आवेदन मंडी कार्यालय में दिया गया। जिसमें कि मंडी में हम्मालों/तुलावटी की कमी को दृष्टिगत रखते हुए 21 अपे्रल से 24 अपे्रल चार दिनों तक नीलामी कार्य बंद रखने की सूचना दी गई है। सचिव ने किसानों से कहा है कि 21 अपे्रल से 24 अपे्रल तक अनाज मंडी में नीलामी कार्य बंद रहेगा। 25 अपे्रल दिन सोमवार को नीलामी कार्य प्रारंभ होगा। किसान अपनी उपज विक्रय के लिए मंडी इटारसी में 25 अपे्रल सोमवार को आएं।

