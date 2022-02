प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनांतर्गत ड्रिप, मिनी स्प्रिंकलर एवं पोर्टेबल स्प्रिंकलर के लिए आवेदन



होशंगाबाद। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाईं योजना के घटक -पर ड्रॉप मोर क्रॉप- (माइक्रोइरीगेशन) योजनांतर्गत वर्ष 2021-22 के लिए उद्यान विभाग में ड्रिप, मिनी स्प्रिंकलर एवं पोर्टेबल स्प्रिंकलर के लिए सामान्य, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लक्ष्य प्राप्त हुए हैं।

उप संचालक उद्यानिकी होशंगाबाद ने बताया कि ड्रिप के लिए जिले को अजजा के लिए 5 हेक्टेयर आदर्श विकासखंड होशंगाबाद मे 15 हेक्टेयर एवं अजा के लिए 7 हेक्टेयर आदर्श विकासखंड होशंगाबाद 18 है. सामान्य 7 एवं 64.30 हे0 का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। मिनी स्प्रिंकलर के लिए सामान्य के लिए 83 हेक्टेयर आदर्श विकासखंड होशंगाबाद 133 हे., अजजा के लिए 21 हेक्टेयर आदर्श विकासखंड होशंगाबाद 31 हे.एवं अजा हेतु 7 हेक्टेयर आदर्श विकासखंड होशंगाबाद 31 हे का लक्ष्य प्राप्त हुआ है एवं पोर्टेबल स्प्रिंकलर के लिए अजा हेतु 19 हेक्टेयर, अजजा 104 हे. आदर्श विकासखंड होशंगाबाद 30 हे. का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। कृषकों को योजना में लाभ लेने हेतु उद्यान विभाग के पंजीयन पोर्टल एमपीएफएसटीएस पर पंजीयन एवं आवेदन करना अनिवार्य होगा। योजना में कुल लागत का 55 प्रतिशत एवं 45 प्रतिशत अनुदान देय होगा। योजना के संबंध में अधिक जानकारी के लिए कृषक उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के जिला कार्यालय एवं विकासखंड कार्यालयीन समय में सम्पर्क कर सकते हैं।

Application for drip, mini sprinkler and portable sprinkler under Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana